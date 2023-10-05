Friday, 06 October 2023 07:37 GMT

البنتاغون تعلن إسقاط مسيرة تركية فوق سوريا

10/5/2023 11:22:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الخميس، عن إسقاط مسيّرة تركية فوق سوريا.

وقالت البنتاغون بحسب "سكاي نيوز عربية"، "بعد اقتراب المسيرة التركية من قواتنا في سوريا تم اتخاذ القرار بإسقاطها".

وأضافت الدفاع الأمريكية أن "وزير الدفاع الأمريكي بحث مع نظيره التركي نشاط أنقرة بالقرب من القوات الأمريكية في سوريا".وكالات

MENAFN05102023000072011014ID1107199145

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث