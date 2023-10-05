البنتاغون تعلن إسقاط مسيرة تركية فوق سوريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الخميس، عن إسقاط مسيّرة تركية فوق سوريا.
وقالت البنتاغون بحسب "سكاي نيوز عربية"، "بعد اقتراب المسيرة التركية من قواتنا في سوريا تم اتخاذ القرار بإسقاطها".
وأضافت الدفاع الأمريكية أن "وزير الدفاع الأمريكي بحث مع نظيره التركي نشاط أنقرة بالقرب من القوات الأمريكية في سوريا".وكالات
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