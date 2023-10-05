علي إبراهيم أحمد أبوغزاله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد آل أبوغزاله وآل دباجه
علي إبراهيم أحمد أبوغزاله
( ابو طارق )
زوج الفاضلة هاجر دباجه
ووالد كل من د.طارق زوج فرح جادالله وهيثم زوج ديمة غزلاني
الذي وافته المنية يوم الخميس الموافق 5-10-2023
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الجمعة الموافق 6-10-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد ابو عيشة في اول طريق المطار الى مقبرة العائلة في سحاب
تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية آل قموه - دابوق يوم الجمعة من الساعة السادسة الى الساعة العاشرة مساء
ويومي السبت والأحد من الساعة الخامسة الى الساعة التاسعة مساءً
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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