Friday, 06 October 2023 07:36 GMT

علي خليل الاخرس

10/5/2023 11:21:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

انتقل الى رحمة الله تعالى

فقيد ال الاخرس

علي خليل الاخرس

وسيتم تشييع جثمانه اليوم الجمعة الموافق 6-10-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد مدينة الحجاج في المشيرفة - الرصيفة الى مقبرة ابوصياح

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون

قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر


MENAFN05102023000072011014ID1107199141

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث