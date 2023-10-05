(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد آل الفانك وعشيرة عماري
موسى طعمة الفانك
( ابو نايا )
إبن الفاضلة أريس فرح عماري
و زوجته رباب ساري الفانك
وشقيق كل من الدكتور هني زوجته عبير عماري و جودت زوجته ايڤا سمور و المهندس رائد زوجته ليلا مازورك و المهندس منهل و المرحومة رغد زوجة المرحوم الدكتور نبيل عماري
الذي وافته المنية يوم الخميس الموافق 5-10-2023 عن عمر يناهز 64 عامًا
و سيتم تشيع جثمانه اليوم الجمعة الموافق 6-10-2023 في تمام الساعة الواحدة ظهرا من كنيسة مقبرة ام الحيران الى مقبرة ام الحيران
وسيقام جناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحوم يوم الاحد الموافق 8-10-2023 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة دخول السيد آلى الهيكل للروم الأرثوذكس - الصويفية
تقبل التعازي للرجال و النساء في قاعة جمعية آل النبر - مقابل شركة مرسيدس بعد مراسم الدفن مباشرة لغاية الساعة التاسعة مساء
و يومي السبت و الأحد من الساعة الرابعة عصرا لغاية الساعة التاسعة مساء
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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