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أيلة.. أرض الألغام بالأمس تصبح شرفة العقبة السياحية - فيديو

10/5/2023 11:20:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






في غضون عقدين، تغيَّرت ملامح الأرض، وتحولت من صحراء جرداء إلى وجهة سياحية متميزة، بعد أن عانت على مدار عقود من مشكلة انتشار الألغام الأرضية بمساحات كبيرة، ونجحت شركة واحة أيلة في التحول من مجرد رؤية، وأفكار وخرائط، إلى أحد أكبر المشاريع التنموية الحضرية على المستويين المحلي والإقليمي، وواجهة سياحية على ساحل العقبة تثري زوارها والقاطنين فيها بتجربة لا تنسى من خلال مزيج من الأنشطة المنوّعة.
وانطلقت أيلة في بداية مثيرة، شملت إزالة عشرات الآلاف من الألغام في منطقة صحراوية شمال العقبة، للبدء في تدشين البنية التحتية لمشروع ملهم، على واجهة مائية قدرها 235 متراً أضافت 17 كيلومتراً من الواجهات البحرية والممرات المائية والبحيرات الاصطناعية المبتكرة والمستدامة المعتمدة على الطاقة الخضراء.
منذ تأسيس شركة واحة أيلة للتطوير، عكف القائمون عليها على وضع مخططات تنمية متكاملة، مستندين إلى رؤية شمولية لتشييد وجهة مستدامة تُبرز مميزات العقبة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً وتدعم استراتيجية التنمية في الأردن.
يقول معنيون ومهتمون بالمجال السياحي والاستثماري، إن" المشروع استطاع أن يترجم المفهوم الحقيقي لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، وقدم نموذجا فريدا جعل العقبة من اهم الوجهات السياحية في المنطقة".
ويرى مفوض السياحة السابق في سلطة منطقة العقبة الخاصة شرحبيل ماضي أن أيلة إضافة نوعية غيرت خريطة السياحة في العقبة، واكدت على دور القطاع الخاص في تطوير المنتج السياحي بكافة أنماطه.
واعتبر شرحبيل أن أيلة ايقونة في تطوير المنتجات السياحية، ليس اقلها اهمية ملاعب الجولف التي تعتبر قيمة مضافة للأردن والعقبة.
وقال، استطاعت أيلة أن تستحدث انواعا جديدة من الرياضات التي تعتبر مهمة لإطالة مدة اقامة السائح وتنويع المنتج الذي يعتبر من أهم عوامل رفع مستويات الانفاق السياحي ونجحت في تغيير مقولة "إن العقبة مملة" بعد هذا التطور الكبير في التطوير والتجديد والتحديث الذي اصبح ضرورة ملحة في ظل التطور الذي تشهده الدول المحيطة، كما استطاعت ايضا أن تحتضن العديد من الأنشطة المتعلقة بالرياضات البحرية ودعمها وإقامة المسابقات التي غيرت جهه النظر السائدة حول محدودية الانماط السياحية والترفيهية بالعقبة.
واشار ماضي إلى أن أيلة تحولت لمقصد للعائلة بكافة أفرادها لما تقدمه من تنوع في الانشطة الرياضية والترويحية التي تلبي حاجة كل فرد من افراد الأسرة، حيث كان لتطوير موقع المغامرات او ما يسمى "برايز" أثر كبير في جذب الشباب الاردني والعربي والأجنبي للاستمتاع بتجربة جديدة ضمن أعلى مستويات من الأمن والأمان وبما يضمن إيصال رسالة بأن العقبة قد بدأت بتعبئة الفراغات الناقصة في اللوحة السياحية.
وقال رئيس الاتحاد الملكي للرياضات البحرية محمد المغربي إن واحة أيلة تدرس مشاريعها بعناية وبدقة معتمدة على الواقع واستشراق المستقبل واحتياجات الجيل وكافة المشاريع التي قامت بها، مؤكداً ان الحراك الذي يقام في أيلة لم يكن في تاريخ العقبة وهي حاضنة خاصة للنشاطات الرياضية العالمية واعطت انطباعا ايجابيا لكافة الاتحادات الرياضة العالمية.
وأشار إلى أن فلسفة أيلة في مشاريعها وانماطها السياحية المختلفة تعتمد تحويل المجتمع من حالة الاعتماد إلى حالة الانتاج والابداع.
ووفق القائمين على المشروع، سعت أيلة إلى توفير باقة من أنماط السكن في مشروعها الحضري متعدد الاستخدامات وسط بيئة مفعمة بالأنشطة التجارية، الترفيهية، البيئية، البحرية، التأمل، الشاطئية، المعارض والمؤتمرات، الرياضية، والسياحة الداخلية "سياحة العائلة"، لتستحدث مجتمعاً يتسم بالديناميكية والتطور بأعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات.
ومنحت أيلة السياحة الاقليمية انماطا سياحية متعددة في مكان واحة أهمها السياحية العائلية والرياضية والترفيهية.
يقول الرئيس التنفيذي لواحة أيلة المهندس سهل دودين إن أيلة خطفت انظار العالم بما تحتوية من العديد من اشكال الترفيه والسياحة بما في ذلك المنتجعات الفاخرة والشواطئ الرملية الجميلة والملاعب الرياضية المتنوعة.
ويشير إلى أن أيلة أضافت بعداً آخر لحياة الشاطئ مع إنجازها "مرسى أيلة" الذي يضم بين جنباته 300 رصيف بحري ومراسي لليخوت التي يصل طولها إلى 40 متراً تحمل جائزة العلم الأزرق البيئية ومزودة بأفضل التجهيزات مع خدمات شاملة رائدة في فئتها، مؤكداً انه وتدعيماً للنشاط السياحي والتجاري تستكمل أيلة بخطى متسارعة، قرية المرسى التي توفر تجربة تسوق وترفيه لا تنسى.
ويشير دودين إلى أن أيلة تمضي في إنجاز رؤيتها الشمولية بنجاح، لتوفير تجربة جديدة للسكن والسياحة على مساحة 4.3 مليون متر مربع، وبمنتج ضيافة من بينها منتجع يوفر 290 غرفة وجناحا فندقيا، بالإضافة إلى فنادق في قلب قرية المرسى التي تضم في أرجائها 91 خياراً مختلفًا من الأسواق والمتاجر المحلية والأنشطة والمقاهي والمطاعم وتضم 75 شقة فندقية مميزة، يضاف إلى ذلك نحو خمسمائة وحدة سكنية، و20 ألف متر مربع من المرافق الخدمية.
وفيما يخص التنوع بالمنتج السياحي وادخال انماط عالمية جديدة على العقبة، اشار دودين الى انجاز ملعب للجولف من 18 حفرة، جرى تدشينه في العام 2016 ليستضيف الفعاليات والبطولات الكبرى مثل؛ كأس بطولة الأردن الدولية المختلطة للجولف - أول بطولة مختلطة للرجال والسيدات في العالم، مع أكاديمية متكاملة تضم ملعباً للتدريب من 9 حفر ومرافق خدمية شاملة.
ولم تكن الجولف الرياضة الوحيدة التي لاقت اهتماماً بل امتد إلى رياضات أخرى مع مرافق ومسارات الدراجات الهوائية والركض، والرياضات البحرية والسباحة التي أهّلت أيلة لتنظيم بطولات عالمية في الترايثلون والديثلون على شاكلة "أيلة - كأس آسيا للترايثلون ASTC " ومجمع متكامل من ملاعب كرة القدم والسلة والتنس الأرضي لغايات البطولات أو التدريب وإقامة المعسكرات.
ونظراً لرؤيتها القائمة على الاستدامة، تواصل أيلة التزامها بأفضل المعايير البيئية، وهو ما يتجسّد في تصاميمها المتماشي مع الطبيعة، بدءاً من مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 3.2 ميغاواط، لتوفر الطاقة الخضراء مع ممارسات كفاءة استهلاك الماء والكهرباء في كافة المواقع.
واشار دودين إلى الأثر الايجابي المباشر الذي احدثته أيلة على سوق العمل الأردني، مع اعتمادها الرئيس على الموارد البشرية المحلية وبرامج تطوير مهاراتها، لتوفر نحو 1123 فرصة عمل، تضم 378 موظفاً 91 % منهم أردنيون، بالإضافة إلى 745 فرصة عمل لدى الشركاء من الفنادق والعلامات التجارية والشركات والمؤسسات العاملة فيها.
ولفت دودين الى مشاريع مستقبلية سترى النور قريبا، ومنها استكمال مشروع الشقق الشاطئية بالاضافة الى انجاز فندق بسعة 75 غرفة، فضلا عن زيادة عدد المحلات والمطاعم التجارية في السوق واستكمال بناء المرحلة الثانية بزيادة عدد شقق الجولف وزيادة واستكمال مرحلة شقق الجزر المطلة على البحر.
وبين أن استكمال مشاريع أيلة من شأنه توفير فرص خلق فرص جديدة في الفندق الجديد والمحلات التجارية والمشاريع التي ستستكمل مراحلها خلال العام المقبل.
ويؤكد دودين ان واحة أيلة للتطوير أوجدت رابطاً مشتركاً مع الطبيعة ضمن منظومتها المتكاملة عبر الممارسات البيئية المتنوعة في كافة مفاصل مشروعها المستدام وبالشراكة مع مختلف المؤسسات الرسمية والاهلية لترسيخ مكانتها العالمية باعتبارها احدى واجهات السياحة المستدامة الرائدة على مستوى المنطقة والاقليم.
وحققت أيلة انجازات استثنائية ونتائج ايجابية في المجال البيئي باعتمادها على الحلول المستدامة وتوظيف تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة وتبنت توجهات مستقبلية تركز على السياحة المسؤولة والاستدامة وترسيخ هذه الثقافة لدى كافة شركائها وزوارها.
ومن ابرز الانشطة البيئية التي تعمل أيلة على مواصلة جهودها البيئية مع شركائها لا سيما اتفاقية إدامة وأيلة لإعادة تدوير النفايات العضوية من شركة واحة أيلة والذي يأتي هذا التعاون كجزء من مشروع دعم الاقتصاد الدائري للتوظيف والإدماج الاجتماعي الذي تنفذه الجمعية في منطقة العقبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف تحديث أيلة بالمعلومات الضرورية بشأن النفايات العضوية داخل مرافقها، وتزويدها بالمنتج النهائي من الأسمدة الطبيعية لاستخدامه في تحسين التربة، إضافة إلى مساعدة الشركة في التخلص من مخلفات الأشجار (النفايات الخضراء) بطريقة صديقة للبيئة تساهم في تنمية الاقتصاد الدائري، وتقييم الإمدادات الغذائية، والمخلفات الحيوية والزراعة في المناطق المستهدفة.
وحسب دودين ابرمت أيلة مؤخرا اتفاقية مع الجمعية الأردنية لحماية السلاحف البحريّة والبريّة بهدف حماية البيئة البحرية والحفاظ على السلاحف البحرية في بحيرات أيلة خاصة التي تصنّف من النوع المهدّد بالانقراض حسب القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، بما يعزز استعادة السلاحف البحريّة على ساحل العقبة بشكل خاص وخليج البحر الأحمر بشكل عام، خاصة وأن أيلة تستضيف ثلاث سلاحف بحرية لحمايتها والحفاظ عليها داخل بحيراتها، كجزء من نظامها البيئي، والتي ستكون نقطة انطلاق لخروج هذه السلاحف إلى خليج البحر الأحمر، لما تتميز به من تشابه في الخصائص مع البحر واحتوائها على 75 % من التنوع الحيوي البحري، بالإضافة إلى توفر الشواطئ الرملية البيئية مما يوفر بيئة مناسبة لنمو وتعشيش السلاحف البحريّة.
وفيما يتعلق بالطيور فمنذ 9 سنوات تنفذ أيلة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة- مرصد طيور العقبة- برنامج مراقبة أنواع الطيور التي تمر في أيلة خلال مواسم الهجرة، والذي يتم تنفيذه سنويا وانتج عن تسجيل ما يزيد على 100 نوع من الطيور البعض منها كان من الأنواع المهددة على الصعيد المحلي والدولي.
وقال دودين إن 3 مرافق داخل أيلة حصلت على العلم البيئي الازرق لمدة 6 سنوات متتالية، من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والمحافظة على بيئة خالية من التلوث ورفيقة بالصحة العامة وتطبيقها لبرامج للتوعية البيئية ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، حيث يعد العلم الأزرق أحد البرامج التعليمية البيئية التابعة للمؤسسة العالمية للتعليم البيئي، ويمثلها في الأردن الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية التي تمنح هذه الشهادة للشواطئ ومناطق اصطفاف القوارب المشاركة المطبقة للمعايير الدولية تحت أربعة عناوين رئيسة، وهي: المعلومات والتعليم البيئي، الإدارة البيئية، السلامة العامة والخدمات، بالإضافة إلى نوعية المياه، الى جانب حصول مطعم سيليكا في أيلة على المفتاح الأخضر وذلك لالتزامه بالقواعد البيئية الخاصة بالصحة العامة والسياحة المستدامة، ليكون بذلك أول مطعم في الأردن وفي الشرق الأوسط يحصل على هذه العلامة.
وفيما يخص مشاريع الطاقة الخضراء، بين دودين انه تمت مواكبة النهج العالمي في الاعتماد على الطاقة الخضراء بإطلاق مشروع الطاقة الشمسية بقدرة توليدية 8 ميغاواط الذي يوفر الطاقة الكافية لجريان المياه في المسطحات المائية وتلبية احتياجات الري لملعب الجولف إضافة إلى تزويد أنظمة التبريد باحتياجاتها بسعة 3.2 ميغاواط، وتمتد الواح الخلايا الشمسية فوق قنوات تصريف مياه الامطار عند أطراف المشروع وتوفر الطاقة النظيفة للمشاريع الجديدة، كما يتم الحد من استهلاك الماء والكهرباء في جميع أنحاء المشروع، من الصنابير الموفرة للمياه إلى الإضاءة الكاشفة للحركة والإضاءة الموفرة للطاقة.
وبإبرامها شراكة نوعية مع شركة "هوب أون" تهدف أيلة إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل المبتكرة والصديقة للبيئة داخل مشروعها، حيث تأتي الشراكة تطبيقاً للإستراتيجية الرامية للحد من البصمة الكربونية، وبناء مجتمع حضري مستدام وصديق للبيئة وتعزيز النقل الأخضر في العقبة، وعبر هذه الشراكة تسهم أيلة وهوب أون (HopOn) في توفير وسائل النقل الصغيرة مثل السكوتر الذكي، بما يساعد على تغيير نمط تنقل الأشخاص، عبر تقليل استخدام السيارات وتخفيف الانبعاثات الضارة، وتعزيز نمط الحياة الصحي للمستخدمين.
كل ذلك، تطلب حجم استثمار ناهز مليار دولار خلال عمر أيلة، التي تركت قيمة مضافة عالية للتنمية الشمولية على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاقتصاد الوطني عموماً، بالتناغم مع استراتيجية مسؤولية اجتماعية ناشطة في قطاعات التربية والتعليم، والتعليم العالي والتقني، والعمل الإنساني والخيري، والقطاع الصحي والنشاط الرياضي والبيئي والتنمية المستدامة والأنشطة الثقافية.
وتتطلع أيلة وهي تخطو صوب عام جديد في عقدها الثالث إلى تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية وتضع بصمتها الإيجابية في حياة قاطنيها ومرتاديها ومجتمعها المحلي، وأن تسهم بإيجابية في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية ورفاه المجتمع.



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