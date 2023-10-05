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لنجاح تجربة عجلون.. تلفريك عين الباشا حلم يتجدد

10/5/2023 11:20:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور






أعادت بلدية عين الباشا في محافظة البلقاء، إحياء ملف إنشاء مشروع تلفريك في اللواء، وهو الملف الذي بدأت المساعي فيه عام 2013 من خلال اتفاق لم ير النور على المضي بالمشروع بين إحدى الشركات التركية والبلدية التي تحاول في هذه الفترة الوصول إلى شركات أو مستثمرين معنيين بهذا النوع من المشاريع، لا سيما أنها استطاعت توفير قطعة أرض من وزارة الزراعة في الغابات الاسكندنافية.
وشهد العام 2019 أيضا، مباحثات بين البلدية وشركة تركية أخرى للغاية ذاتها، إلا أنها لم تكتمل بسبب ظهور جائحة كورونا وما رافقها من تداعيات، ولم تعد الشركة بعد ذلك إلى التواصل مع البلدية.
وتنظر البلدية إلى المشروع بوصفه مكسبا ينهض بالنشاط الاستثماري والسياحي في لواء عين الباشا، ومصدر دخل يعزز إيراداتها المالية، في ظل موازنة يستنزفها الإنفاق على حجم الخدمات الكبير الذي تقدمه البلدية، لا سيما فيما يتعلق بالبنى التحتية.
وقبل 10 سنوات، تلقت بلدية عين الباشا موافقة من وزارة الزراعة على تخصيص قطعة الأرض لإقامة المشروع في الغابة الاسكندنافية، شريطة أن تتم المحافظة على الأشجار والغابات المحيطة وعدم اقتلاعها أو المساس بجمال الطبيعة، بالإضافة إلى استمرارية غرس الأشجار الحرجية المتنوعة.
بالنسبة لسكان اللواء، فقد قال عدد منهم لـ"الغد"، إن نجاح مشروع التلفريك في عجلون، يجب أن يعطي دافعا قويا للمستثمرين لإنشاء مشروع مماثل في عين الباشا، خصوصا أن الطبيعة في اللواء جاذبة، وأن الغابة الاسكندنافية ملائمة لهكذا مشروع.
وأضافوا، أن من أبرز ما يهمهم كسكان، هو أن المشروع في حال تنفيذه، سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل لأبناء اللواء ومحيطه، في ظل انتشار البطالة وصعوبة الحصول على الوظائف.
المواطن تيسير العماوي، يقول إن "لواء عين الباشا شهد خلال السنوات الأخيرة، طفرة في أعداد السكان بات يلمسها الجميع، وبالتالي أصبح اللواء وجهة للعديد من العلامات التجارية التي يلاحظ انتشار أفرع لها".
لكن اللواء وفق العماوي، "يحتاج إلى مشاريع كبيرة تشغل المتعطلين عن العمل ذكورا وإناثا"، ويحتاج كذلك إلى "استغلال مميزاته وطبيعته الخلابة، وقربه من العاصمة وربطه بينها وبين محافظات الشمال".
ومن وجهة نظر الشاب إياد الخرابشة، فإن "تجربة مشروع تلفريك عجلون، وحجم الإقبال عليه، خير دليل على أن تطبيق التجربة في عين الباشا، ستكون ذات جدوى ومنفعة على أكثر من مستوى".
وأضاف الخرابشة، أنه "إذا تم تنفيذ المشروع بالفعل، فإن الفائدة تعم بشكل أو بآخر، على جميع أبناء اللواء ومختلف القطاعات العاملة فيه، كما سيدفع ذلك إلى مزيد من المشاريع الاستثمارية والسياحية ذات الجدوى والممكن إقامتها في عين الباشا".
وفي رده على استفسارات "الغد"، قال الرئيس التنفيذي لبلدية عين الباشا، المهندس أحمد الفاعوري، إن البلدية تسعى حاليا وتبحث عن شركات ومستثمرين قد يكون لديهم اهتمام بهذا النوع من المشاريع، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا التواصل مع عدد منهم، سعيا إلى الوصول إلى خطوات جادة تفضي إلى إقامة المشروع على الأرض.
ولفت الفاعوري، إلى أن هناك دراسات سابقة تؤكد ملاءمة قطعة الأرض المعتمدة لإقامة المشروع عليها داخل الغابة الاسكندنافية، من مختلف النواحي، علما أن الغابة تتمتع بأجواء طبيعية خلابة وإطلالات مميزة.
وشدد على سعي البلدية الدائم إلى "تجويد وتطوير البنية التحتية في اللواء بكل إمكاناتها، كون ذلك يعد كلمة السر الأولى في استقطاب الاستثمارات والسياح، وبالتالي يسهم إلى حد كبير في نجاح أي مشروع، بما يحقق الأهداف المرجوة منه سواء من جهة المستثمر، أو من جهة البلدية والسكان".
وتبلغ موازنة البلدية 13 مليون دينار، تستنزف المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية أغلبها، وتحديدا ما يتعلق بأوضاع الطرق واحتياجها لأعمال صيانة وتعبيد وما شابه، بالإضافة إلى العديد من الكلف التشغيلية، وفق الفاعوري الذي أشار إلى عدم وجود استثمارات قائمة للبلدية سوى 3 مجمعات تجارية.
وقال، إن البلدية تتطلع إلى تنفيذ المشروع، أسوة بتلفريك عجلون الذي وصفه بـ"المشروع الوطني الذي أصبح إقليميا مع ما أظهره حجم الإقبال عليه من قبل السياح العرب".

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