تفوق الزعيم 11 ضحية إيرانية لكبير آسيا

(MENAFN
- Al Watan) خرج الهلال من موقعة ناساجي مازاندران الإيراني، التي أقيمت ملعب آزادي أول من أمس، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا بأرقام تاريخية مميزة، واضعا نفسه أكثر الأندية السعودية تحقيقا للانتصارات على الملاعب الإيرانية، محققا انتصاره الثالث على إستاد أزادي، ورفع عدد ضحاياه الإيرانيين في البطولات القارية المختلفة إلى 11 ضحية.
فض الشراكة
أصبح الزعيم أكثر ناد سعودي يحقق انتصارات على الملاعب الإيرانية، بـ4 انتصارات، ليفض الشراكة مع الشباب صاحب الـ3 مرات.
ويحقق كبير آسيا فوزه الثالث على إستاد آزادي، بعد أن تمكن من الانتصار على بيرسبوليس في دور المجموعات بنسخة 2012 بهدف يوسف العربي، وبعدها بعام في دور المجموعات على استقلال طهران بهدف سالم الدوسري، فيما خسر أمام بيرسبوليس بدور الـ 16 في نسخة 2015.
ويحمل أزرق العاصمة لواء أول انتصار تاريخي للأندية السعودية على نظيرتها الإيرانية بأرضها، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على سبا باتري الإيراني بهدف المحترف الليبي طارق التايب في إياب دوري أبطال آسيا 2009.
ورفع الزعيم عدد انتصاراته على الفرق الإيرانية في البطولة الآسيوية إلى 22 انتصارًا، مقابل 15 خسارة، و10 تعادلات.
الضحية 11
يعتبر ناساجي الضحية الإيرانية الـ11، التي كتبها الهلال في البطولات الآسيوية بعد الاستقلال، بيرسبوليس، فولاذ، استقلال خوزستان، سيباهان، سابا قوم، تراكتور، كيرمان، شاهر خودرو، وزوب آهان.
وانتصار الزعيم على ناساجي أكبر فوز لناد سعودي على فريق إيراني بفارق 3 أهداف، ليكسر رقم النصر الذي فاز بفارق هدفين على بيرسبوليس قبل أسبوعين على إستاد آزادي أيضا.
إيقاف العثرات
أوقف الهلال سلسلة تعثراته في آخر 3 مباريات بالبطولة الآسيوية لينتصر بعد 270 دقيقة.
وكان آخر انتصار هلالي في دوري أبطال آسيا، بنصف نهائي النسخة الماضية حين اكتسح الدحيل القطري 7/ صفر، ليتعادل بعدها أمام أوراوا الياباني ذهابًا بالرياض في نهائي البطولة، قبل أن يخسر إيابًا صفر / 1 في اليابان.
وقص الهلال شريط مشاركته في النسخة الحالية بالتعادل مع نافباهور الأوزبكي 1/ 1 على إستاد الملك فهد الدولي بالجولة الأولى.
- 4 انتصارات هلالية على الملاعب الإيرانية
- 11 ضحية إيرانية لكبير آسيا بالبطولات القارية
- 22 انتصارا للزعيم على أندية إيران
- 15 تعادلا جمعت الهلال بالأندية الإيرانية
- 10 خسائر فقط تعرض لها الزعيم أمام الإيرانيين
- كبير آسيا أوقف عثراته القارية بعد 270 دقيقة
MENAFN05102023000089011017ID1107199125