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تفوق الزعيم 11 ضحية إيرانية لكبير آسيا

10/5/2023 11:18:44 PM
(MENAFN- Al Watan) خرج الهلال من موقعة ناساجي مازاندران الإيراني، التي أقيمت ملعب آزادي أول من أمس، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا بأرقام تاريخية مميزة، واضعا نفسه أكثر الأندية السعودية تحقيقا للانتصارات على الملاعب الإيرانية، محققا انتصاره الثالث على إستاد أزادي، ورفع عدد ضحاياه الإيرانيين في البطولات القارية المختلفة إلى 11 ضحية.
فض الشراكة
أصبح الزعيم أكثر ناد سعودي يحقق انتصارات على الملاعب الإيرانية، بـ4 انتصارات، ليفض الشراكة مع الشباب صاحب الـ3 مرات.
ويحقق كبير آسيا فوزه الثالث على إستاد آزادي، بعد أن تمكن من الانتصار على بيرسبوليس في دور المجموعات بنسخة 2012 بهدف يوسف العربي، وبعدها بعام في دور المجموعات على استقلال طهران بهدف سالم الدوسري، فيما خسر أمام بيرسبوليس بدور الـ 16 في نسخة 2015.
ويحمل أزرق العاصمة لواء أول انتصار تاريخي للأندية السعودية على نظيرتها الإيرانية بأرضها، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على سبا باتري الإيراني بهدف المحترف الليبي طارق التايب في إياب دوري أبطال آسيا 2009.
ورفع الزعيم عدد انتصاراته على الفرق الإيرانية في البطولة الآسيوية إلى 22 انتصارًا، مقابل 15 خسارة، و10 تعادلات.
الضحية 11
يعتبر ناساجي الضحية الإيرانية الـ11، التي كتبها الهلال في البطولات الآسيوية بعد الاستقلال، بيرسبوليس، فولاذ، استقلال خوزستان، سيباهان، سابا قوم، تراكتور، كيرمان، شاهر خودرو، وزوب آهان.
وانتصار الزعيم على ناساجي أكبر فوز لناد سعودي على فريق إيراني بفارق 3 أهداف، ليكسر رقم النصر الذي فاز بفارق هدفين على بيرسبوليس قبل أسبوعين على إستاد آزادي أيضا.
إيقاف العثرات
أوقف الهلال سلسلة تعثراته في آخر 3 مباريات بالبطولة الآسيوية لينتصر بعد 270 دقيقة.
وكان آخر انتصار هلالي في دوري أبطال آسيا، بنصف نهائي النسخة الماضية حين اكتسح الدحيل القطري 7/ صفر، ليتعادل بعدها أمام أوراوا الياباني ذهابًا بالرياض في نهائي البطولة، قبل أن يخسر إيابًا صفر / 1 في اليابان.
وقص الهلال شريط مشاركته في النسخة الحالية بالتعادل مع نافباهور الأوزبكي 1/ 1 على إستاد الملك فهد الدولي بالجولة الأولى.
- 4 انتصارات هلالية على الملاعب الإيرانية
- 11 ضحية إيرانية لكبير آسيا بالبطولات القارية
- 22 انتصارا للزعيم على أندية إيران
- 15 تعادلا جمعت الهلال بالأندية الإيرانية
- 10 خسائر فقط تعرض لها الزعيم أمام الإيرانيين
- كبير آسيا أوقف عثراته القارية بعد 270 دقيقة

MENAFN05102023000089011017ID1107199125

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