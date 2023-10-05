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ماذا تعني إدارة صندوق الموارد لمنصة التوظيف

10/5/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) بصدور قرار مجلس الوزراء بأن يتولى صندوق تنمية الموارد البشرية إدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ((جدارات))، فإن المنصة التي أطلقت مرحلتها التجريبية في أكتوبر 2022، ستكون أكثر قدرة على دمج بيانات طالبي العمل وأصحاب الأعمال المسجلين في منصتي ((طاقات)) و((جدارة))، حيث تتيح لهم الاطلاع على فرص العمل في القطاعين العام والخاص، والتقديم عليها، دون أن تتأثر بياناتهم أو مزاياهم السابقة.
وكان مجلس الوزراء وافق في فبراير 2021، على إنشاء منصة وطنية موحدة باسم ((المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف))، والتي تشمل قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص.
توحيد المنصات
تهدف المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، إلى توحيد منصات التوظيف، والتكامل مع الأنظمة الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن استخدام أحدث التقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التواصل الفعال بين القطاع الحكومي والكيانات الأخرى، مع تنمية المهارات بناء على احتياجات سوق العمل.
الجهات المشاركة
تم تشكيل لجنة توجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من (وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، والهيئة العامة للإحصاء، ومكتب الإشراف على الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي) واللجنة التوجيهية إضافة لجهات أخرى بحسب الحاجة.
مبادرات وبرامج
سجلت مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من العام الجاري 2023، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى (8.3%) من (9.7%) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030.
دعم وتمكين
في سبتمبر الماضي، أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية تحديثات جديدة في ضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم لمنشآت القطاع الخاص في المملكة، انطلاقًا من استراتيجية الصندوق الجديدة لتعزيز استدامة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، واستمرارًا لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال.
دعم التوظيف
أشار الصندوق إلى أن التحديثات الجديدة في ضوابط منتج دعم التوظيف تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها من منتج دعم التوظيف ليكون 4000 ريال بدلًا من 3200 ريال، إضافةً إلى إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم في منتج دعم التوظيف خلال أول 120 يومًا من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية والسماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي 90 يومًا من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية (بعد انتهاء فترة التجربة) وتحمُّل المنشأة كامل أجر الموظف خلال أول 3 أشهر من تعيينه (أول 90 يومًا من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية)، على أن تكون فترة التقديم على منتج دعم التوظيف من اليوم الـ91 إلى اليوم 180 من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
مستفيدون مدعومون
أكد الصندوق أن ذلك يأتي بجانب عدم قبوله طلبات الدعم بعد مضي 180 يومًا من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، موضحًا أن التحديثات في الضوابط تنطبق على طلبات الدعم الجديدة لمنتج دعم التوظيف ابتداءً من تاريخ 5 سبتمبر 2023، في حين يستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حاليًّا حسب الضوابط السابقة.
وأطلق الصندوق إستراتيجيته الجديدة التي تأتي تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 واستراتيجية سوق العمل.
تأهيل المرشدين
في مايو 2023، أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع جامعة الملك سعود، برنامج تأهيل المرشدين المهنيين بالتعاون مع المنظمة الدولية للإرشاد المهني ((NCDA))، ويعدّ برنامج تأهيل المرشدين المهنيين الأول من نوعه في المملكة فيما يتعلق بالإرشاد المهني، حيث يهدف إلى تحسين وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع التعليمي والمهني، والإسهام في توظيف الكوادر الوطنية في مجال الأعمال في شتى التخصصات، إضافةً إلى تعزيز جانب المشاركة المجتمعية في قطاع الأعمال، كما يسهم البرنامج في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية القدرات البشرية.

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