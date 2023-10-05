ماذا تعني إدارة صندوق الموارد لمنصة التوظيف

(MENAFN
- Al Watan) بصدور قرار مجلس الوزراء بأن يتولى صندوق تنمية الموارد البشرية إدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ((جدارات))، فإن المنصة التي أطلقت مرحلتها التجريبية في أكتوبر 2022، ستكون أكثر قدرة على دمج بيانات طالبي العمل وأصحاب الأعمال المسجلين في منصتي ((طاقات)) و((جدارة))، حيث تتيح لهم الاطلاع على فرص العمل في القطاعين العام والخاص، والتقديم عليها، دون أن تتأثر بياناتهم أو مزاياهم السابقة.
وكان مجلس الوزراء وافق في فبراير 2021، على إنشاء منصة وطنية موحدة باسم ((المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف))، والتي تشمل قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص.
توحيد المنصات
تهدف المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، إلى توحيد منصات التوظيف، والتكامل مع الأنظمة الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن استخدام أحدث التقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التواصل الفعال بين القطاع الحكومي والكيانات الأخرى، مع تنمية المهارات بناء على احتياجات سوق العمل.
الجهات المشاركة
تم تشكيل لجنة توجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من (وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، والهيئة العامة للإحصاء، ومكتب الإشراف على الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي) واللجنة التوجيهية إضافة لجهات أخرى بحسب الحاجة.
مبادرات وبرامج
سجلت مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من العام الجاري 2023، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى (8.3%) من (9.7%) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030.
دعم وتمكين
في سبتمبر الماضي، أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية تحديثات جديدة في ضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم لمنشآت القطاع الخاص في المملكة، انطلاقًا من استراتيجية الصندوق الجديدة لتعزيز استدامة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، واستمرارًا لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال.
دعم التوظيف
أشار الصندوق إلى أن التحديثات الجديدة في ضوابط منتج دعم التوظيف تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها من منتج دعم التوظيف ليكون 4000 ريال بدلًا من 3200 ريال، إضافةً إلى إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم في منتج دعم التوظيف خلال أول 120 يومًا من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية والسماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي 90 يومًا من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية (بعد انتهاء فترة التجربة) وتحمُّل المنشأة كامل أجر الموظف خلال أول 3 أشهر من تعيينه (أول 90 يومًا من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية)، على أن تكون فترة التقديم على منتج دعم التوظيف من اليوم الـ91 إلى اليوم 180 من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
مستفيدون مدعومون
أكد الصندوق أن ذلك يأتي بجانب عدم قبوله طلبات الدعم بعد مضي 180 يومًا من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، موضحًا أن التحديثات في الضوابط تنطبق على طلبات الدعم الجديدة لمنتج دعم التوظيف ابتداءً من تاريخ 5 سبتمبر 2023، في حين يستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حاليًّا حسب الضوابط السابقة.
وأطلق الصندوق إستراتيجيته الجديدة التي تأتي تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 واستراتيجية سوق العمل.
تأهيل المرشدين
في مايو 2023، أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع جامعة الملك سعود، برنامج تأهيل المرشدين المهنيين بالتعاون مع المنظمة الدولية للإرشاد المهني ((NCDA))، ويعدّ برنامج تأهيل المرشدين المهنيين الأول من نوعه في المملكة فيما يتعلق بالإرشاد المهني، حيث يهدف إلى تحسين وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع التعليمي والمهني، والإسهام في توظيف الكوادر الوطنية في مجال الأعمال في شتى التخصصات، إضافةً إلى تعزيز جانب المشاركة المجتمعية في قطاع الأعمال، كما يسهم البرنامج في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية القدرات البشرية.
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