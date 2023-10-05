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العاسلة أقصر طرق تحقيق الاكتفاء

10/5/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) بيّن رئيس الجمعية العربية لتربية النحل، رئيس فرع اتحاد النحالين العالمي (الإيبومنديا) للشرق الأوسط والدول العربية البروفيسور أحمد الخازم الغامدي، أن دراسة علمية تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك سعود وجمعية النحالين بالباحة، أكدت أن تخصيص 5% من مبادرة السعودية الخضراء لزراعة النباتات والأشجار العاسلة سيكون أقصر الطرق للاكتفاء الذاتي والتصدير مستقبلا، ليس فقط من العسل الذي يتم استيراد 90% من الاحتياج المحلي منه حاليًا، وليس من طرود النحل التي يصل حجم استيرادها إلى مليون طرد، ولكن من منتجات النحل الأخرى، ناهيك عن توفيره آلاف الفرص الوظيفية.
المراعي النحلية
أضاف الغامدي أن ((المراعي النحلية ليست مهمة فقط لإنتاج العسل، بل وكذلك لبقاء النحل أيضًا، والطوائف القوية جيدة التغذية قادرة على مقاومة أمراض النحل والطفيليات بشكل أفضل من الطوائف التي تعاني من سوء التغذية، والجوع يضعف جهاز المناعة ويؤدي إلى ضعف النحل وموته)).
رفع الإنتاج 300%
نظرًا للزيادة السنوية الكبيرة لأعداد المناحل وطوائف النحل أصبحت المراعي النحلية والحمولة الرعوية تمثل هاجسًا للمهتمين بقطاع النحل خصوصًا، وكثير من النحالين يمارسون مهنة تربية النحل كمصدر دخل أساسي والبعض يمارسونها كمصدر دخل ثانوي، ويقدر عدد النحالين بنحو 14000 نحال، ويتوقع أن يصل عددهم إلى 30000 نحال بحلول عام 2030 نظرًا للدعم الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة سواء من خلال مشروع التنمية الريفية، الذي يمثل النحل وإنتاج العسل أحد فروعه الواعدة وأحد مستهدفاته مضاعفة تربية النحل، كما يتوقع أن يصل إنتاج العسل إلى 300% بنهاية البرنامج، أو من خلال المشاريع التي تشرف عليها إدارة المناحل وإنتاج العسل، ومن خلال القروض الميسرة التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية.
الحمولة الرعوية
تؤثر زيادة الحمولة الرعوية سلبيا على كمية إنتاج الخلايا، حيث يصنف إنتاج طوائف نحل العسل في السعودية من أقل دول العالم إنتاجًا، ويسهم تزاحم الخلايا في المواقع في نقل الأمراض بين الطوائف، ويصعب على النحال ممارسة التربية بالطرق السليمة مما يؤثر على قوة الطوائف وجودة المنتجات.
دعم الإقتصاد القومي
يشير الغامدي إلى أن الدراسة أكدت أن تخصيص 5% من مبادرة الزراعة الخضراء للنباتات العاسلة سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي، ويدعم الاقتصاد القومي، وقال ((النحل مسؤول عن ثلث الغذاء العالمي، ويسهم في المملكة في الغذاء من خلال تلقيح محاصيل الفواكه، حيث إنه ضمن مبادرة الزراعة الخضراء سيتم زراعة 45 مليون شجرة فواكه في المدرجات الزراعية)).
زراعة مكثفة
يجزم الغامدي أن ((مبادرة الزراعة الخضراء قائمة ومستهدفاتها كما هي، وإنما المقترح أن تخصص نسبة منها للنباتات والأشجار الاقتصادية العاسلة تزرع في مساحات كبيرة زراعة مكثفة، وتزاد بها كثافة النباتات العاسلة الموجودة حاليًا في الأودية والمواقع القائمة، ويتم التركيز في المناطق التي تعد تربية النحل وإنتاج العسل فيها ميزة نسبية نتيجة لكثافة الأمطار وللتنوع النباتي المتوفر)).
التجربة الباكستانية
في عام 2020 أطلقت باكستان مشروع مليار شجرة عسل، وصرح المساعد الخاص لرئيس الوزراء للتغير المناخي مالك أمين أسلم أنه سيتم توفير أكثر من 80 ألف وظيفة من خلال مشروع ((مليار شجرة عسل)) الذي يهدف إلى إنتاج 70 ألف طن متري من العسل.
70 ألف شجرة
بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة أرامكو السعودية استطاعت جمعية النحالين التعاونية بالباحة زراعة أكثر من 70 ألف شجرة وشجيرة عاسلة بالتركيز على النباتات الاقتصادية العاسلة المتميزة والنادرة مثل المجري الذي يتراوح سعر الكيلو الواحد منه بين 1000 و1200 ريال، والضرم الذي يتراوح سعر الكيلو الواحد منه بين 500 و700 ريال، والسدر والطلح والسمر وغيرها.
وخلصت نتائج الدراسات على بعض النباتات العاسلة في منطقة الباحة التي نفذت بالتعاون بين كرسي المهندس عبدالله بقشان لأبحاث النحل بجامعة الملك سعود وجمعية النحالين التعاونية بالباحة إلى تفاوت كمية الرحيق المتوقعة بالهكتار الواحد لكل نبات.
طاقة إنتاجية
بين نائب رئيس جمعية النحالين التعاونية بمنطقة الباحة محمد الشدوي أن الجمعية أنشأت مشتلا للنباتات النحلية بطاقة إنتاجية تتجاوز 100 ألف شتلة سنويًا، وقال ((تم التركيز على أهم النباتات النحلية المحلية مثل نبات المجرى والظرم والسدر والطلح والسمر والطنب، إضافة إلى تقييم بعض النباتات المستوردة مثل الروبنيا وبنات المليون زهرة وغيرها)).
وزرعت الجمعية أكثر من 70 ألف شجرة وشجيرة ومعظمها مزهر الآن، كما وزعت مجانا أكثر من 50 ألف شتلة، وكميات كبيرة من البذور لهذه النباتات للنحالين ولعدة جهات مثل الجامعات والوزارات والبلديات.
وأضاف ((للجمعية طلب لدى مركز الغطاء بزراعة مليون شجرة نحلية في محافظات منطقة الباحة، وهي تأمل أن يدعم المركز طلبها لأن تربية النحل وإنتاج العسل ميزة نسبية للمنطقة)).
النباتات العاسلة في منطقة الباحة
ضهيان
سلم
قرض
طلح
السيال
عرفط
كنهلب
سمر
ضرم
طرفه
شيح
شرم
سدر علاب
سدر

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