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التقييم يخترق الخصوصية

10/5/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) تنوعت وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكثر انتشارًا عبر الهواتف الذكية حتى أصبحت مصدرًا رسميًا لعقد الاجتماعات واللقاءات التي يعتمدها العديد من المدراء والرؤساء التنفيذيون مع موظفيهم والممتدة خارج أوقات الدوام الرسمي، وذلك من أجل تسيير الأعمال وإنهائها والقيام بها في اليوم التالي دون أن يتعذر الموظفين بعدم معرفتهم؛ كون أن البعض من هؤلاء المدراء يفرض عليهم التفاعل والتأكيد باستلام الرسالة والعمل بها في اليوم التالي، ومن يتجاهلها يتحمل مسؤولية عدم تنفيذها، وقد يتم إدراج ذلك ضمن معايير الأداء الوظيفي، وهو ما يجعل الجميع تحت طائلة التقييم داخل وخارج أوقات العمل.
تواصل غير مقبول
أوضح خبير الموارد البشرية عبدالعزيز آل مهباش لـ((الوطن))، أن التواصل عبر الواتساب هو أمر غير احترافي، ومن الأفضل استخدام الإيميل، ولكن هنالك تواصل مقبول وهو إذا كان من أجل مناسبة معينة أو أمر ضروري، ولا بد أن يتم إبلاغ الجميع ولا يحتمل التأخير، ويجب تسليمه في وقت محدد على أن يكون التواصل لفترة مؤقتة وفي أضيق الحدود، في حين أن التواصل بشكل مستمر هو أمر غير احترافي ويندرج تحت عدم احترام الرئيس لموظفيه؛ لأنه من المفترض احترام ساعات العمل الثماني فالوقت المتبقي لحياة الموظف، وينبغي ألا يكون هنالك أي تواصل لغرض العمل.
وأضاف أن هذه الظاهرة منتشرة، ولكن مع الأسف تجعل الموظف يكره بيئة العمل والتعامل مع رئيسه وزملائه، وتبدأ الجهات في خسارة الكفاءات، وهذه نقطة مهمة كون أن الكفاءات لا يمكن تعويضهم، ومن المهم جدًا الحفاظ عليهم، وإن كان هنالك تواصل يكون في أوقات معينة وقليلة، وبأساليب احترافية للحفاظ على الموظفين الذين لديهم حياة اجتماعية، فيجب عدم اختراقها واحترامها لأن مخالفة ذلك قد تؤدي إلى عدد كبير من الاستقالات، مشيرًا إلى أن التسارع في أغلب المشاريع من قبل الشركات والقطاعات هو ما تسبب في التواصل المستمر، ولكن هذا العمل لا يكون على مدار السنة وإنما في فترة محددة يكون فيها الاستنفار التام من قبل الموظفين.
الحالات الطارئة
أكدت الأكاديمية نورة العلي لـ((الوطن)) أنها خلال دراستها الأكاديمية عندما كانت طالبة مبتعثة لفترة تجاوزت العشر سنوات حرص جميع أعضاء هيئة التدريس دائمًا على عدم إرسال أي تكليفات عبر الإيميل الرسمي أو أي منصة أخرى خارج أوقات الدوام، بل إن الجميع يؤكد لنا أن خارج أوقات العمل هي ملك لنا، ولا يمكن أن يكون هنالك أي تنبيه أو إشعار فالأوقات الرسمية نحن ملتزمون بها في التعامل معكم وقبول الأعمال منكم، هذه الثقافة كانت تدفع الجميع لتكريس الطاقة والمعرفة خلال أوقات الدراسة والاسترخاء خارج الدوام وأثناء الإجازة، وهو ما جعلنا نسير على هذا النهج مع طلابنا حتى أن الأمر استمر معي عندما تم تعييني رئيسة قسم، فهذا الإجراء كنت أتعامل فيه مع زميلاتي في القسم فلكل دكتورة ساعات مكتبية بالإمكان عقد اللقاء ونشر التعاميم والعمل بها بكل أريحية، أما ما يأتي بعد انتهاء الدوام فنحن لسنا ملزمين بتنفيذه في اليوم التالي إلا إن كان هنالك أمر طارئ لا يمكن تأجيله كأحوال الطقس التي تكون متأخرة ويتم إشعار الجميع من خلالها مع معرفتهم التامة بآلية العمل في مثل هذه الحالات أو أي حالة أخرى مشابهة لا تحتمل التأجيل ونشرها تأتي منه المعرفة والفائدة للجميع.
وأضافت أن الطاقة البشرية لها جوانب مختلفة وتتعامل مع العمل والمجتمع والأسرة وراحة الموظف فكل منهم حق يجب أن يأخذ حقه دون التداخل فيما بينهم، وقد يؤثر حينها على الأسرة والفرد وعلى إنتاجيته في اليوم التالي.
توعية مستمرة
يقول الرئيس التنفيذي سابقًا في القطاع الخاص تركي الفايز لـ((الوطن)) إن إجراءات التواصل مع الموظفين عبر ((الواتساب)) تحديدًا سهلت لنا الكثير من إجراءات العمل ونقل الملاحظات بشكل يومي وهذا الأمر اعتدنا عليه في العقد الأخير ويتم التواصل من خلاله عبر مجلس الإدارة، وهو أمر لا يفضله العديد من الموظفين ولكن بالإمكان جمع الملاحظات وإرسالها في آخر ساعة من العمل وعدم تكليف الموظف بأعباء في منزله إلا أن تكون بشكل رسمي وتحتسب ضمن ساعات العمل عن بعد، مؤكدًا أننا نُقدر أوضاع الموظفين ولكن بعض العادات التي نمارسها تحتاج إلى توعية مستمرة ليتفهم المسؤول حجم هذا العمل، وأن يلتزم الكل بعدم القيام به خلال الفترة القادمة.
قرار رسمي
في حين أكدت المعلمة فايزة جميل لـ((الوطن)) أن قروب مديرتها للعمل الرسمي لا يهدأ من الملاحظات والرسائل والتعاميم المستمرة التي يتم التوقيع عليها في اليوم التالي خطيًا ولكن حرصًا منها تقوم بإرسالها من أجل أن يقرأها الجميع، بل إن بعض الملاحظات يأتي بعدها اتصال صوتي من أجل أن ينتبه الجميع، ومن لا يتفاعل يتم سؤاله من قبل المديرة بشكل شفهي ولا يتم قبول العذر كون أن المديرة تحرص على التفاعل من الجميع، بل إن الرسائل حتى أثناء أيام الإجازة مستمرة، وهذا الأمر أصبح مزعجًا للجميع، منوهة بأن الرسائل الطارئة تصل لنا عبر المنصات الرسمية ويتم العمل بها في حال حدوث أي طارئ، لذا من المفضل أن يكون هنالك قرار بإلغاء أي منصات للتواصل مع الموظفين والاكتفاء بالتعاميم الرسمية والتي يتم التوقيع عليها إما في بداية الدوام أو في نهايته.
سلبيات للتواصل
- اختراق خصوصية الموظف
- كره بيئة العمل والبعد عنها
- اتخاذ موقف من رؤساء العمل
- دفع البعض للاستقالة
- خسارة بعض الجهات للكفاءات
إيجابيات
- التسارع في تنفيذ المشاريع
- استنفار الموظفين في الطوارئ
- ضرورة احتسابها ضمن ساعات العمل

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