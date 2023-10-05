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البيانات الشخصية سلعة ثمينة هل يمكن حمايتها

10/5/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) في عصر تسوده التقنيات وتحكمه التكنولوجيا المتطورة باتت البيانات الشخصية سلعة ثمينة يتم جمعها واستخدامها من قبل جهات عدة دون موافقة أصحاب هذه البيانات من الأفراد أو حتى علمهم، بما بات يشكل اليوم صراعا بين الخصوصية ومتطلبات الأمن، وتداخلا تُبذل محاولات رسمية عدة لضبطه، وفي هذا الإطار جاء (نظام حماية البيانات الشخصية) في السعودية ليكون أول نظام لحماية البيانات في المملكة، وهو يرمي إلى حماية خصوصية الأفراد من خلال تنظيم عملية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها، كما يقدم إطارًا مُفصَّلًا لمعايير معالجة البيانات، وحقوق أصحابها، والتزامات الجهات ذات العلاقة عند معالجة البيانات الشخصية، والسيادة على البيانات، والعقوبات في حال مخالفة النظام.
تطور وضبط
يشدد المستشار القانوني، الخبير التربوي إبراهيم بن عبدالله بن محمد مشني على قيمة وأهمية البيانات الشخصية التي تجمع من قبل جهات عدة (ليست رسمية) دون علم الأفراد، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الأساليب، بما فيها استخدام ملفات تعريف الارتباط وأدوات التتبع الأخرى، والأجهزة الإلكترونية المحمولة مثل الهواتف والساعات الذكية التي تتضمن مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار لجمع البيانات الشخصية مثل الموقع الجغرافي والحركة والنشاط، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الشخصية من مصادر متعددة، وإنشاء ملفات تعريف شخصية دقيقة يمكن استخدامها لتحديد تفضيلات المستخدمين أو التنبؤ بسلوكهم.
وقال ((شهد العالم في السنوات الأخيرة انتشارًا كبيرًا لكاميرات المراقبة في كثير من الأماكن العامة مثل المراكز التجارية ووسائل النقل العامة والمطارات والمدارس والشوارع، وعلى الرغم من أن هدفها المعلن تعزيز الأمان ومراقبة الأنشطة العامة، إلا أن هناك مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها على خصوصية الأفراد، كالمراقبة غير المشروعة، أو التجسس غير المبرر، والتخزين غير المألوف للبيانات؛ وهو ما زاد مخاوف الأفراد بشأن خصوصيتهم)).
وأضاف ((خصوصية الأفراد حق أساسي يجب حمايته واحترامه، ولذلك تطلب الأمر التفكير بإيجاد تشريعات وإجراءات صارمة لضمان عدم انتهاك هذا الحق، خصوصا أن هذه البيانات الشخصية التي يتم جمعها وتخزينها ومشاركتها عبر الإنترنت قد تشكل خطرًا على سلامة وأمن الأفراد إذا ما تم استغلالها بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية، مثل التطفل أو التضليل أو التهديد والابتزاز)).
وأكمل ((تعمل الدول على فرض متطلبات صارمة على الجهات التي تقوم بجمع واستخدام البيانات الشخصية، ومنح الأفراد مزيدا من السيطرة على بياناتهم الشخصية، وإنشاء قواعد لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به، وتعزيز التوعية بأهمية الخصوصية)).
وواصل ((لا يقف الأمر عند الجهات الرسمية، بل على مؤسسات المجتمع ذات العلاقة العمل على عقد ندوات وورش ولقاءات حضورية وافتراضية لتوعية أفراد المجتمع بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها عند استخدام أدوات التقنية الحديثة)).
محاولات دؤوبة
يشدد مشني على أن كثيرًا من الدول بدأت تميل للتشدد في حماية خصوصية الأفراد، وقال ((ساهمت بعض القوانين والأنظمة مثل GDPR في الاتحاد الأوروبي في حماية خصوصية البيانات من خلال فرض متطلبات صارمة على الشركات بشأن كيفية جمع واستخدام البيانات الشخصية، وتتضمن هذه المتطلبات الحصول على موافقة الأفراد قبل جمع بياناتهم، ومنحهم الحق في الوصول إلى بياناتهم وتعديلها أو حذفها)).
وعلى النطاق المحلي، قال ((يُعدّ نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة نظامًا متميزًا يهدف إلى حماية خصوصية الأفراد من خلال تنظيم عملية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها، ويقدم إطارًا مُفصَّلًا لمعايير معالجة البيانات، وحقوق أصحابها، والتزامات الجهات ذات العلاقة عند معالجة البيانات الشخصية، والسيادة على البيانات، والعقوبات في حال مخالفة النظام)).
ويضيف ((كما أن هناك حاجة ماسة في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنيات الحديثة إلى بناء مجتمع واعٍ متقدم تكنولوجيًا يحمي خصوصية البيانات وحقوق الأفراد، بما يضمن استخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي وآمن)).
شبه منعدمة
يوضح الباحث في الدراسات الأمنية والإستراتيجية عبدالله غانم القحطاني، أن التسارع الإلكتروني جعل الخصوصية شبه منعدمة، ويقول ((تستخدم اليوم كثير من وسائل التكنولوجيا بما فيها الكاميرات والمراقبة من خلال الإنترنت في رصد حركة الأفراد وأماكنهم ومواقعهم، وربما هناك ما هو أكثر خطورة وهو أن هناك برامج متوفرة على الأجهزة الموجودة اللوحية تقدم معلومات آنية عن الشخص لجهات قد تستخدم هذه المعلومات والبيانات أو تبيعها أو أو، وهذا يستلزم مزيدًا من التشريعات والقوانين لحماية حقوق الفرد وخصوصيتهم بما فيها تلك الوثائق التي تتعلق بعملهم وتاريخهم وصحتهم وعائلاتهم، على الرغم من صعوبة تطبيق تلك القوانين وشموليتها وقدرتها على مواكبة التسارع تكنولوجي الهائل جدًا)).
ويضيف ((تكمن صعوبة إحاطة القوانين بالتطور التكنولوجي بذاك التسارع المدهش للتقنيات والذي بات يضع المجتمعات على مستوى الأسر في مكان أو في مجال تهديد مباشر من جهات مختلفة قد تكون صديقة أو غير صديقة، وقد تكون ذات أهداف لرصد المجتمعات صحيًا وفكريًا وتعليميًا، وقد تكون أهدافها أشد خطورة حيث قد ترصد قابلية تلك المجتمعات للتفكك أو للتضاد، وبالتالي فنحن بأمس الحاجة إلى التفكير جديًا على مستوى الحكومات والمجتمعات والشركات والتقنيين وقادة العمل التكنولوجي والعمل الصناعي وأيضًا الأمني في تقنين يمنع استغلال البيانات ويضع عقوبات لردع من يحاول الإساءة عبرها للفرد والمجتمع)).

الانكشاف على الآخر
تشير حاملة الدكتوراه في فلسفة التربية، المختصة في السياسات التربوية منى علي الحمود، إلى أن انعدام الخصوصية يعني باختصار الانكشاف على الآخر وذوبان الحدود حول الذات.
وتقول ((يقدر جميع البشر أولوية حماية نطاقهم الشخصي، ويفعّلون الأسباب لوجود قدر من السيطرة على إمكانية وصول الآخرين إليهم، وما يمكن كشفه وما لا يمكن، ومع استخدام التكنولوجيا وتناميها الهائل أصبح موضوع الخصوصية مؤرقًا لكثيرين، على الرغم من وجود عدد من الإجراءات الضبطية التي تعد كفيلة بالحد على الأقل من هذا القلق تجاه الخصوصية إلا أنه لا يزال هناك مهدد يلوح في الأفق على مقدار السيطرة على الحدود الشخصية)).
وتشرح أكثر ((كي نكون أكثر دقة وموضوعية علينا أولًا أن نحدد مفهوم الخصوصية، فالخصوصية إجمالًا تعني رفض أن تكون معلوماتنا الخاصة متاحة في أي وقت ولأي شخص، وتعد التطورات المتلاحقة لأنظمة حماية البيانات والتجديدات المستمرة في قوانين الضبط مؤشرات ذات بعدين متناقضين، فالأول يشير إلى زيادة مقدار السيطرة على حماية الخصوصية، أما الآخر فهو تأكيد على محاولات ورغبات مستمرة ومتجددة لاقتحام هذه الحدود الشخصية؛ وعلى هذا يظل موضوع الخصوصية ومقدارها محل جدل واسع في ضوء الجمع بين قوة التكنولوجيا من جانب، وبين قلة إدراك المستخدم لكامل التفاصيل من جانب آخر)).
تمييز الخصوصية
تركز الحمود، على التمييز ما بين الخصوصية الذاتية والخصوصية المعلوماتية التي قد تشمل المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية والتي يسهل الوصول إليها وقت الحاجة بطريقة خارجة عن سيطرة الفرد ذاته كالعمل، والحالة الاجتماعية، ونحوها، وهي حق يقع تحت الطائلة الأخلاقية والمعيارية.
وتقول ((لعل الإرهاصات الأولى لمحاولات انتهاك الخصوصية بدأت منذ الصور الفوتوغرافية التي بدأ بالتقاطها، ووصولا إلى نشرها للتشهير أو توصيلها لصاحبها لابتزازه ماديًا أو جسديًا أو معنويًا، حيث كان الموضوع بالغ الصعوبة في تحديد المصدر. ومع تطور وسائل الاتصال حل التصوير الهاتفي والنشر الإلكتروني محلها، ولكن لحسن الحظ وسوئه في الوقت ذاته هنا يمكن تحديد المصادر ويمكن اتخاذ الإجراءات الضبطية تجاهها، إلا أنها بالمقابل تفوق سابقتها بسرعة الانتشار وإمكانية إضافة التفاصيل والإشاعات عليها دون الدخول في دائرة العقوبة)).
حديث عن التجريم
تواصل الحمود متناولة سؤالًا حول مدى تجريم عمل من يستخدم البيانات الشخصية، أو ينتهك الملكية الفكرية لشخص ما عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ وتجيب ((بعض المختصين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يرون أنه لم تعد اليوم هناك خصوصية في ظل العصر الرقمي ولا توجد هناك آلية ثابتة تمكننا من القدرة المطلقة على حماية الخصوصية، والحل هو أن نعتاد مثل هذا الأمر دون الوقوف عند تفاصيل قد يكون ليس من المجدي الوقوف عند حدها. بينما يرى آخرون أننا اليوم أصبحنا أكثر حاجة لحماية خصوصياتنا من أي وقت مضى.
في ضوء وجهات النظر المختلفة حول الخصوصية ماهيتها، وحدودها، وطبيعتها نؤكد أن موضوع الخصوصية هو قضية عالمية مهمة تخضع للأخذ والرد وفقا لقراءتها ضمن سياقات ثقافية متنوعة وأنسجة اجتماعية متعددة ومتلونة، ولكن يمكن أن ننظر إليها من باب الحماية من إيقاع الضرر والمخاطر على الفرد والمجتمعات من جهة، وعدم تساوي البيانات الشخصية من حيث قربها وبعدها من ذاتية الفرد والمجتمع، مع أهمية فهم دور السياق الثقافي في قراءة ماذا يصنف من الخصوصيات من عدمه، وأهمية دور الفرد في الوعي والإدراك للنظم والتشريعات التي تحكم الخصوصية ومحدداتها، التعايش بوسطية مع التطورات التكنولوجية في مجال المعلومات)).

MENAFN05102023000089011017ID1107199115

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