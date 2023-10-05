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الاختلاط في التعليم: كفاءات أم عشّاق

10/5/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)إغفال الايجابيات ظلم، وإغفال السلبيات جهل، لذا عندما تريد أن تتحدث عن التعليم فيجب أن يتمحور فكرك حول: المبنى، والمنهج، والمخرجات، حينها ستجد أن الحديث عن ((الاختلاط)) بين الجنسين أمر لا قيمة له، إذ أن هذا الأمر يخلق لنا طلابًا ((متأنقين)) فقط، وليس متفوقين، ذاك أن التفوق له قواعده وشروطه.
(2)
المراهقة مرحلة حساسة، فالمراهق يكون في وضع نفسي مختلف بمجرد وجود الجنس الآخر، على نحو من ((التشتيت)) مما يؤثر سلبًا على التحصيل العلمي والمعرفي.
(3)
يكثر العنف، و((التنمر))، والجرائم، في الأوساط التعليمية، وبالتالي عدد من المشاكل النفسية للضحايا كالاكتئاب ونحوه، فالآباء حول العالم يعانون من شكاوى أولادهم - من الجنسين -، من تعرضهم لمضايقات في مراحل التعليم، لذا فهم - الآباء - يشعرون بالخوف والريبة من ذهاب بناتهم لمدارس مختلطة.
(4)
الانجذاب العاطفي الذي ينشأ بصورة طبيعية لدى المراهقين تجاه الجنس الآخر يخلق انصرافًا خطيرًا عن الهدف الرئيس للتعليم، مما يصنع حزمة من ((الخسائر)) لدى المؤسسة، والمجتمع، حين تشاهد العائلات أولادها ((ينحرفون)) عن الهدف الذي من أجله يستيقظون صباحًا.
(5)
منظمة الصحة العالمية (WHO) تؤكد أن حوالي مليار طفل تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عامًا تعرّضوا للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي، ((اليونيسف)) من جهتها أكدت أن ما لا يقل عن 120 مليون فتاة تحت سن العشرين، أبلغن عن اغتصابات!، بينما أكدت ((يونسكو)) أن %10 من المراهقات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أبلغن عن حالات تحرش جنسي لفظي وفعلي، وفي هولندا يتعرض %27 من الطلاب للتحرش الجنسي من قبل موظفي المدرسة، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فهناك أكثر من %11 من فتيات المدارس الثانوية تعرضن للاغتصاب في عام 2017.
(6)
تسهر الأمهات، ويشقى الآباء، من أجل الفوز بأولاد يبتغونهم ضمن النخب والكفاءات، لم يجاهدوا من أجل ( قيس وليلى)!.

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