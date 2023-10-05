Friday, 06 October 2023 07:35 GMT

يجب ألا يقلقنا أن أدبنا غير شائع عالميا

10/5/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) عرفت نجیب محفوظ في الخمسينات والتقيت به كثيرًا في مقهى الأوبرا حيث كان يلتقي بالأصدقاء صباح الجمعة من كل أسبوع. كانت ندوة نجيب تلك الأيام تضم عبدالحميد جودة السحار وعلي أحمد باكثير ومحمد عقيقي ويوسف الشاروني والمحامي هارفي وكاتب هذه السطور. ثم انضم لها توفيق صالح وأحمد عباس صالح فيما أذكر.
وكان نجم الندوة دائما هو نجيب محفوظ. كنت وأنا طالب في آداب الإسكندرية قد قرأت له ((فضيحة في القاهرة))، و((زقاق المدق))، و((بداية ونهاية))، واتفق رأيي مع زملائي أن نجيب هو أعظم روائي مصري.
وها أنا التقي نجيب في القاهرة واستمتع بروح الفكاهة العالية في حديثه الجذاب، وذكائه الرائع وثقافته الواسعة وفوق ذلك كله تواضعه وبساطته وروحه الاجتماعية العالية وإنسانيته الرفيعة.
في منتصف الستينات كان له 18 كتابًا، وكان أدبه قد أصبح علامة في الأدب العربي الحديث. وكنت مع كل ما قضيت معه من وقت لم أعرف بعد ولم يعرف القراء بعد حقيقة تفكير نجيب محفوظ ورأيه في الأدب بوجه خاص. ذلك أن الكاتب الكبير على الرغم من حبه للتحدث والحوار، يتحاشى دائما الحديث عن النفس، ويتحاشى السبق إلى إبداء الرأي، ويميل إلى التأمل والإرجاء.. وكلها من صفات أصحاب الفكر العميق. فقررت أن نعقد معًا جلسة عمل موضوعية، وأن أسأله فيجيبني بلا حرج، وأن أجعله يضع نقاده ودارسي أدبه على الطريق إلى فهمه، فقبل ذلك برحابة صدره، وأتاح لي وللقراء فرصة نادرة لنجيب محفوظ نفسه يشرح أدبه وفكره.
منذ ربع قرن أجريت معه هذا الحوار وعدت إليه اليوم بعد نشره بمدة طويلة، فرأيت فيه مذاقًا جديدًا ولآرائه مرامي أضاءها فوزه بجائزة نوبل، فأحببت أن أعيد نشره كما هو للقراء اليوم بنصه.
إن نجيب محفوظ يتحدث عن نجيب محفوظ. نجيب محفوظ يقرأ نجيب محفوظ بعين ناقدة.
قال لي نجيب محفوظ:
((لا فكر خارج الحياة.. ولا فكر خارج الزمان والمكان)).. ولا يوجد في التاريخ تفكير مجرد. ((أصول كل المسائل النفسية والفكرية ضاربة في الحياة العادية واليومية)).. وأنا أعيش أفكاري في نفس الوقت الذي أعايش فيه الناس، ولا أكتبها وأنا أكتب عن الناس. وكانت أول أسئلتي إليه عن الأدب المحلي والأدب العالمي.
أود أن أبدأ بسؤالك عن رأيك في أدب طابعه محلي، وأدب طابعه عالمي أدب يهتم بمشاكل محلية إقليمية، وأدب يهتم بمشاكل عالمية واسعة، وأريدك أن تذكر لي بهذه المناسبة رأيك في إمكان ذيوع أدبنا العربي المصري على نطاق العالم، خاصة أدبنا الاجتماعي الذي تشغله قضايا مصرية خالصة.
- ظاهر الأمر هو أن الأدب المحلي أدب يثير اهتمام أهل المحل بمضمونه، وأن الأدب العالمي هو الذي يثير الاهتمام على نطاق الجنس البشري كله. ولكنك إذا فحصت القضية بنظرة أدق وجدت أنه من الصعب وجود مشكلة تهم أهل المحل خاصة، ولا تهم الجنس البشري عامة، إن الأدب الممكن توفره بسهولة هو الأدب الإنساني الذي يعالج قضايا الحب أو الخوف أو الانتظام أو ما إلى ذلك. لا الأدب المحلي بمعناه الضيق وإلا فاضرب لي أنت مثلا على موضوع محلي بحت يصلح للكتابة الأدبية.. ستجد أن ذلك صعب جدًا.
الأدب الإنساني ما هو إلا أدب محلي قد استكمل أبعاده الفلسفية. والتجربة الواحدة إذا تناولها كاتب تناولا سطحيا قد تثمر أدبا عالميا، بينما إذا أعطى الكاتب لنفس التجربة أبعادها العميقة الشاملة تصبح هي نفسها من الأدب الإنساني.
الفرق إذن بين المحلي والإنساني في الأدب هو فرق في شمول وعمق المعالجة الأدبية للموضوع، لا في نوع هذا الموضوع أو بيئته. ولكني على العموم أرى أن على الأديب ألا يهتم بهذه المسألة لأنني أخشى على كاتب يجب أن يكون عالميًا - وهي صفة مغرية - أن يتجاهل أمورًا وطنية تدعوه. أحب للأدب أن يستجيب لدواعي نفسه وأن يعيش المسؤولية التي يخلق بحامل القلم أن يعيشها.. أن يفهم البيئة من حوله، وأن يفهم الإنسانية عامة ألا يقصر في الثقافتين: المحلية والعالمية.. وأن يترك بعد ذلك الدوافع الخفية تتحكم فيه وتدفعه..
إذا كان الأدب الإنساني - جدلًا - يقتضي ألا أهتم ببيئتي أو أدرسها بعمق كما يجب، فأنا لا تهمني كتابته ولا شيء يغريني به ولكن الأمر بالطبع ليس كذلك. فما نكتبه من أدب جيد يهتم بأدق مشاكلنا الاجتماعية إنما هو أدب إنساني رغم عدم ذيوعه في أوروبا وأمريكا. وسبب عدم ذيوعه يرجع إلى أن بعض مراكز الحضارة امتاز بامتيازات أدبية
وفنية خاصة. إن كل أديب ينفعل بالبيئة من حوله سواء أكان قرية من قرى إفريقيا أم كانت بيئته هي باريس.. والفرق بين الاثنين هو أن أديب باريس يعيش في مركز ممتاز من مراكز الحضارة، وأن مشاكل بيئته موضع اهتمام جميع الناس الذين يتطلعون لتلك الحضارة على اختلاف جنسياتهم وشعوبهم.
ويجب ألا يقلقنا أن أدبنا غير شائع في العالم. فذلك لا يعني أنه أدب صفته الإنسانية غير كاملة. وثمة نقطة مهمة في هذا الصدد.. هي وجود العبقرية، فإذا وجدت عبقرية مصرية فذة فلا بد أن تفرض أدبنا على العالم كما فرض طاغور أدبه الهندي على العالم. وعدم ظهور عبقرية أدبية مصرية إلى الآن لا يجب أن يقلقنا أيضًا فإن عمر تجربتنا الأدبية الحديثة قصير جدًا؛ خمسون سنة، ستون سنة؟! إنه زمن قصير نسبيًا، ولكن ستظهر العبقرية المصرية في الأدب في وقتها.
1989*
* كاتب وناقد مسرحي مصري ((1929 - 2005)).

MENAFN05102023000089011017ID1107199113

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث