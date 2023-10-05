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الجهل التاريخي وسوء الطوية السياسية

10/5/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) الانتماء العرقي والقومي مسألة علمية، موضوعية، بيولوجية، أنثروبولوجية، ولا تستطيع الرغبات أو الهواجس أو العواطف أن تغيرها أو أن تبدلها. عدّد أخي الصادق النيهوم في مقاله الأقليات العرقية في الوطن العربي، وذكر على سبيل المثال لا الحصر الأكراد والدروز. إن صيغة ((العرب والدروز)) أو ((العرب والمسيحيين)) واردة بحضور ملحوظ في الإعلام الإسرائيلي. وقد تكون واردة في إعلام الروم والفرنجة، حيث يظن القوم أن العرب هم المسلمون والمسلمون من أهل السنة فقط، كما يبدو، لأنهم في هذه الأيام يتحدثون بغزارة عن ((الأكراد والشيعة)) في العراق وكأنهم وحدتان قوميتان، حتى ليجوز في عرف هؤلاء الحديث غدا عن القومية السنية!!.
في هذا الطرح شيء من الجهل التاريخي، وكثير من سوء الطوية السياسية، ومن مثل أخي الصادق النيهوم، الذي يعجبني صدقه ونيهمته معا، يدرك مغزى مقولة ((فرق تسد)) سيئة الصيت!.
كما تعلمون، فأنا أنتمي إلى أسرة درزية. وكما أعلم، فإن عروبة هذه الأسرة ثابتة وموثقة ومؤصلة لتسعة قرون فقط لا غير. والأغلبية الساحقة من الدروز الذين أعرفهم يعرفون هم أيضا أنهم من العرب العاربة، وهناك عائلتان أو ثلاث من العرب المستعربة، أسوة بأسر لا تعد ولا تحصى في أمتنا العربية التي تعد وتحصى.
لقد تعبت شخصيا من معالجة داء الطائفية العمياء الذي ينخر جسد هذه الأمة، ويفتحها بشكل مهين أمام كل مؤامرة، وأية مؤامرة تستهدف وجودها وكيانها وحضارتها وتاريخها ومستقبلها.
تعبت من الدراسات والتنظيرات التي تتحدث بمنتهى الصفاقة، في هذه الأيام بشكل خاص، عن النظام الشيعي في بلد ما والنظام السني في بلد آخر، وعن طارق (حنا) عزيز، وعن الدرزي كمال جنبلاط، أو فريد الأطرش أو النصراني أو الأحمدي أو البهائي أو الشافعي أو الحنبلي أو مش عارف مين. تعبت من الحوار حول ما إذا كان أبو العلاء المعري سنيا أو درزيا، وأبو الطيب المتنبي قرمطيا، وما إذا كان شكسبير هو الشيخ زبير. تعبت يا أخي، فحلوا عنها.. حلوا.
من حق المذاهب الدينية والتيارات السياسية أن تتحاور وتتراجح على هواها، لكن ليس من حق أحد القول إن فلانا بن فلان ليس عربيا، وليس من حق جورج حبش القول إن أنور السادات ليس عربيا، وليس من حق الملك إدريس السنوسي القول إن سميح القاسم ليس عربيا.
قد يكون من حق سميح القاسم القول: ((أنا لستُ عربيا))، ولن أقره على رأيه آنذاك، لأن مسألة الانتماء العرقي والقومي هي مسألة علمية، موضوعية، بيولوجية، أنثروبولوجية، ولا تستطيع الرغبات أو الهواجس أو العواطف أن تغيرها أو أن تبدلها تبديلا.
وشيء آخر وأخير:
هل يعتقد أخي الصادق النيهوم، الذي يعجبني حقا صدقه ونيهمته معا، أن الانتماء للعروبة هو جائزة تمنح أو تمنع وفق رغبات الأكاديمية السويدية؟!. اللهم إني بلغت!.
1992*
*شاعروكاتب فلسطيني((1939 - 2014))

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