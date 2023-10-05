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لم يسبق للبشرية أن واجهت مصيرًا بهذا الرعب

10/5/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) من منا يذكر أنه لعشرين أو ثلاثين أو ما فوق كان يمثل نصف الدنيا؟ وأن أباه كان يحتل كل الدنيا؟ وأن جده كان ملك الدنيا، بلا منازع؟ الدلال الذي كان للإنسان أسقط وحل وحش العصر الأمريكية التوتاليتاري. أقبل الفكر. أقبل الشعر. أقبل العلم. أقيلت الأناقة، أقيلت الرهافة أقيلت ظروف الإشراق، أقبل الإنسان.
لماذا يكون لكل خطوة إلى الأمام ثمن ندفعه من أغلى مناطق في كياننا؟
ألكي تتم الحضارة، حين تكتمل، على قبر الإنسان وقد مات كله؟ هذا هو سبب شدي ما أشده من الماضي فيما أنا أسير. هذا سبب توجهي من المستقبل فيما أنا أنظر بغضب وتمزق إلى النقصان والامتقاع، إلى التبغل والتتمسح، إلى العته والبشاعة التي تصيبنا كلما تقدمنا. صحيح أنه لا مفاضلة بين الكوارث ولا بين الجرائم. ولكنه آن أوان القول عاليًا إن الحربين العالميتين اللتين عرفهما هذا القرن، بما فيهما من ويلات وفظائع، قد حجبتهما ((شمس)) العصر الأمريكي، التوتاليتاري التي تجاوز عهدها السياسي كل الحدود وألغى قواميس السياسة الكلاسيكية والحديثة معًا موحدًا مكانها قاموس المطلق والانتهازية المطلقة والابتزاز المطلق والظلم المطلق والقتل المطلق، وبين قنبلة هيروشيما وناغازاكي الذرية والتضحية بلبنان، مرورًا بسحق أوروبا الشرقية وطرد الفلسطينين من بلادهم، فضلًا عن افتعال الفتن والحروب الأهلية، ناهيك بنشر الاسفاف والضحالة وتعميم الأحادية والتفاهة في الفن والكتابة والأكل والملبس والتخاطب والعلاقات والعادات.
بين تلك وهذه منذ منتصف الأربعينيات إلى اليوم افترسنا الوحش. إن الذين مثلنا ما زالوا يتكلمون كاللغة التي نتكلم، أصبحوا يبدون ملفتين للنظر، أو بالعكس موضع شفقة.
انظروا حولكم تروا هذه الجموع العمياء المهسترة غب الطلب، هذه الملايين من الألغام البلهاء المشعة المسافة إلى الإنتاج، إنتاج موتها وموت كل شيء تراه وتسمعه وتلمسه وتحفه. إن الخلاص رهن القضاء على هذا الوحش، أو تنقيته من أسباب فساده وإفساده، فهل أن ذلك ممكن؟ ولمن؟
سؤال إلى المجهول. لم يسبق للبشرية أن واجهت مصيرًا بهذا الرعب.
الجهل خلاق.
أن يأخذ الكاتب على عاتقه مسؤولية الكلام، مسؤولية اللغة، هو أن يتولى المسؤولية. المسؤولية عمومًا، مسؤولية الحياة والعالم، الإنسان والتاريخ، فاللغة هي كل شيء.
من منا في بلداننا العربية الحائر فيها الإنسان من عقله إلى جسده كل يوم بلا حدود، من منا نحن حملة الأقلام، كما تسمى يستطيع أن يدعي إنه عاش على مستوى مسؤوليته؟ أن يعادل الكلام كرامة الإنسان على الأقل.
من منا في هذه اللغة العربية المعتقلة يستطيع أن يقول صنت لغتي من الكذب والتهرب، حتى لو أكن عبقريًا؟
***
الشعر: الخوف مصروخًا في وجه.
ينتظرك الشعر في موعد ما ليستعير صوتك. ليضيف بصماتك إلى الماضي والمستقبل. لا تحمل تدخلك مؤذيًا ولا تدع أكثر مما كلفت به ولا تفعل شيئًا. من أنت؟ وأن تكون في مستوى ما يختارك..
لا التجديد بل المجدد لا اللغة بل من يكتب. كل محاولات التجديد، شكلًا ومضمونًا، ستظل تسفر عن علم أو تدور على فراغ ما لم تكن مدفوعة بضغط الخلق.
هذه هي مأساة مقلدي التجديد والباحثين عنه في تقلبات الزمن، مع أنه ليس في الخارج، بل في لقاء الهواء بالقلب
عندما أطالع تحليلًا علميًا، نقدًا، معرضًا لفكرة، يحصل معي عكس ما كنت تمنيته من مطالعتها. فبدل أن أخذ منها أعطيها.... ما ليس شعرًا يفقرني دائمًا.
الشعر أمام بعض الجمل أنه حرام أن تكتب إلا وحدها كبيرة، تعلق في السماء، تغيب طويلًا وتشرق في أعيادها..
الجارح أن الصمت لا يستطيع دائمًا وحده التعبير عن الصمت.
كتابة بلا غرق الزجل، ولا رنين الخطابة الكذابة، ولا التأثيرات الصوتية الخارجية والداخلية للبلاغة والبراعة. كتابة بلا ((مواكب)) غير جوهرها. بلا قرع طبول ولا همس جفون السل الأدبي العاطفي الأشبه بقالب حلوى يسيل دبقًا تحت الشمس. الكلام الجوهري ماس الشعر. وتترك الكتابات الأخرى، حلوها وغليظها، للراغب في مواصلة التمثيل.
1989*
* شاعر وصحفي لبناني ((1937 - 2014))

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