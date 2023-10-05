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متى بدأ عصر الرحلات ولقيا الأعراب

10/5/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) البادية خلاف الحاضرة، وجمعها (بوادي)، و تسمى بداوة بالكسر، والنسبة إليها: بداوي، بالفتح والكسر، وبدوي أيضا. وهي من بدا إذا نشأ، أو إذا ظهر وبرز. وهو الأرجح، لبروز البادية في الفيافي والقفار.
والبادية هم سكان الوبر، الذين يتتبعون مساقط الغيث، ويطلبون الكلأ والمرعى لماشيتهم، ولا يستقر بهم القرار في مكان معين، إلا في فصل الصيف، حيث يقطنون المناهل، ويدنون من المياه. والبادية هي أصل العرب، وسكان جزيرتهم الأولون وسفر لغتهم المعتمد، منها تكونت الحواضر، وإليها ترجع الأرومات الأصيلة، ومنها تفرعت الشعوب والقبائل.
وهي في الجاهلية رمز العرب، ووجههم الأمثل وفى الإسلام - كما قال عمر - أصل العرب وسادة الإسلام، صريح اللغة وفصيحها مصدره البادية، وعادات العرب الكريمة وتقاليدهم الأصيلة، ومميزاتهم الأثيرة مصدرها البادية، والشعراء المقاويل، والخطباء المصانع، والمتكلمون اللسن أعلامهم، ومبرزوهم، من البادية - لم تفسد الحضارة سحنهم، ولم تلن ألسنتهم ولم تغمز لهم صمدة، ولم تقل لهم حد.. يتكلمون بالسليقة والفطرة، فتفتر شفاههم من قولٍ فصل، وكلامٍ جزل، وبياٍن سليم مستقيم يصدر من طبع أبي، وخاطر ذكي، ولسان ذرب طلق.
هذه الصفات دفعت بالأمراء، والرؤساء والخلفاء، وعلية القوم، وذواتهم أن يبعثوا بأبنائهم إلى البادية المدرسة الأولى لتربية أصيلة، تعطي الشاب إلى جانب الرشاقة، وبناء الجسم بناء رياضيا متينا، وتكوينا متكاملا فارها. تعطيه قوة الشخصية واستحصاد الرأي، ونفاذ الإرادة، ومصادر الشجاعة والدربة، وسلامة المنطق، وقوة العارضة.
قال بعض الأعراب: نحن أمراء الكلام، فينا وشجت عروقه، وعلينا تدلت فصوله، فنحن نجني منها ما احلولى وعذب، ونترك ما املولح وخبث.
وقال الجاحظ: ليس فى الأرض كلام هو أمتع، ولا أنفع، ولا آنق، في الأسماع، ولا أقود للطباع، ولا أنتق للسان، ولا أجود تقويما للبيان من كلام الأعراب الفصحاء العقلاء.
ووصفهم الحارث بن كلدة أمام كسرى فقال: لهم أنفس سخية، وقلوب جرية، وعقول صحيحة، وأنساب صريحة يمرق الكلام من أفواههم مروق السهم من الرمية، أعذب من الماء، وأرق من الهواء، يطعمون الطعام، ويضربون الهام، وعزهم لا يرام، وجارهم لا يضام. ووصف أحدهم امرأة فقال: كاد الغزال يكونها، لولا ما نقص منه وتم منها.
وأوجز أحدهم قصيدة كاملة في جملة مقتضبة فقال: سبقنا الحي، وفيهم أدوية السقام، فقران بالحدق السلام، وخرست الألسن من الكلام.
في هذه البيئة المتأبية، واللغة الصريحة - تربي سيد العرب عليه السلام، وتربى أعلام الخلافة: وكبراء القادة، ونبلاء المجتمع الإسلامي. ولم يكن الوليد بن عبد الملك بن مروان، من ثقفته البادية، وأصلحت لسانه، فكان لحنة، وظل لحنه وصمة عار في تاريخه. قال أبوه: أضر بالوليد حبنا له حيث لم نبعثه إلى البادية.
خطب الناس يوم عيد فقرأ في خطبته يا ليتها كانت القاضية بضم تاء ليت. فقال عمر بن عبد العزيز: عليك وأراحنا الله منك.
ومن البادية أخذ علماء اللغة فصيحها ومتوقحها، وتعلموا في اختيار الأفصح، والأبعد من الحواضر ومجاورة الأعاجم.. فعنوا عناية فائقة بما دونوه، فأخلصوا لغة العرب في صميمها الذين لم ترتضخ لغتهم عجمة، ولم يخدشها شذوذ ولم يداخلها تقصير - دونوا لغة قريش، وقيس، وتميم: وأسد، وهذيل، وبعض كنانة، وبعض طيء.
وتحاشوا الأخذ من لغة لخم، وجذام وقضاعة وغسان وإياد، لمجاورتهم أهل الشام. وكذلك تحاشوا لغة تغلب، ويمن الجزيرة، وبكر، وعبد القيس، وأزد عمان وأهل اليمن، وبني حنيفة، وثقيف.. لمجاورة بعضهم للفرس، ولمجاورة الآخرين للأحباش، ولأن بعضهم أهل تجارة، ونقلة، واختلاط بمشبوهي اللغة.
فأخلصوها من تلتلة بهراء، ومن طمطمانية حمير، ومن كشكشة ربيعة: ومن ككة هوازن، وفخفخة هذيل، ووكم ربيعة، ووهم كلب، وعجعجة قضاعة، وشنشنة اليمن ووتمها، وعجرفة ضبة.
وممن أخذ من البادية، ولقيهم في مرابعهـم ومراتعهم، وسمع منهم يونس بن حبيب الضبي، وخلف الأحمر، والخليل بن أحمد، وأبو زيد الأنصاري، والأصمعي، وأبو عبيدة، والكسائي وهؤلاء هم من أول من رحل إلى البادية وأخذ منها، وهم من علماء القرن الثاني.
وكان العلماء في القرن الأول يعتمدون الفطرة، ويرجعون إلى السليقة، ويستأنسون بمن يلقونه من الأعراب، ولما أوغل العلماء في التحقيق، وتأنقوا في الأحصاء والاستقصاء، وبعدت الحواضر الإسلامية من البادية، وداخل لغة البادية المجاورين للحواضر ما داخلها - بدأ عصر الرحلات ولقيا الأعراب.
وكانوا إذا لقوا الأعرابي وشكوا في سلامة لغته، امتحنوه وربما وضعوا له قياسا غير صحيح، أو جمعا غير وارد أو لفظا غیر فصیح، فإن نطق به أو أثره، طرحوا لغته، وأن أبت سليقته ذلك أخذوا عنه.
قال الأصمعي: سمعت أبا عمرو يقول: ارتبت بفصاحة أعرابي، فأردت امتحانه، فقلت بيتا،
وألقيته عليه وهو:
كم رأينا من مسحب مسلحب
صار لحم النسور والعقبان
فأفكر فيه، ثم قال رد علي ذكر المسحوب، حتى قالها مرات، فعلمت أن فصاحته بالية.
وقال ابن جني: سألت مرة الشجري - وهو أعرابي من عقيل، كانوا يرجعون إليه في اللغة - ومعه ابن عم له، كان دونه في الفصاحة، وكان اسمه غصنا - فقلت لهما: كيف تقرآن حمراء؟ فقالا: حميراء، وواليت من ذلك أحرفا وهما يجيبان بالصواب، ثم قسمت في ذلك علباء، فقال غصن: عليباء وتبعه الشجري فلما هم بفتح الباء، تراجع كالمذعور، ثم قال آه عليبي.
وكانوا اذا لقوا الاعرابي وشكوا في سلامة لغته، امتحنوه وربما وضعوا له قياسا غير صحيح، او جمعا غير وارد أو لفظا غیر فصیح.
1971*
* شاعر وصحافي ومؤرخ سعودي ((1919 - 2011))

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