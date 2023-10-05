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جموح النصر أمام تراجع أبها

10/5/2023 11:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع النصر إلى مواصلة انطلاقته عندما يستقبل أبها، المتراجع فنيا، على ملعب الأول بارك بالرياض لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ويواصل قطار النصر الانطلاق في كل المسابقات، حيث نجح في حصد 18 نقطة، وسجل 6 انتصارات دورية متتالية، بعد إخفاقي البداية أمام الاتفاق والتعاون.
في المقابل، بات موقف أبها صعبا للغاية، حيث واصل تفريطه النقطي، إذ لم يحصد سوى 6 نقاط من انتصارين مقابل 6 خسائر، مما أدى إلى إقالة مدربه البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش.
المناسبة
دوري روشن السعودي للمحترفين
الجولة
9
التوقيت
18:00
الملعب
الأول بارك
النصر
18 نقطة
أبها
6 نقاط

MENAFN05102023000089011017ID1107199109

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