جموح النصر أمام تراجع أبها

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع النصر إلى مواصلة انطلاقته عندما يستقبل أبها، المتراجع فنيا، على ملعب الأول بارك بالرياض لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ويواصل قطار النصر الانطلاق في كل المسابقات، حيث نجح في حصد 18 نقطة، وسجل 6 انتصارات دورية متتالية، بعد إخفاقي البداية أمام الاتفاق والتعاون.
في المقابل، بات موقف أبها صعبا للغاية، حيث واصل تفريطه النقطي، إذ لم يحصد سوى 6 نقاط من انتصارين مقابل 6 خسائر، مما أدى إلى إقالة مدربه البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش.
المناسبة
دوري روشن السعودي للمحترفين
الجولة
9
التوقيت
18:00
الملعب
الأول بارك
النصر
18 نقطة
أبها
6 نقاط
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