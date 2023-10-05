الديربي العائد يضفي التوهج على روشن

(MENAFN
- Al Watan) يعود ديربي جدة التاريخي من جديد، ليضفي مزيدا من التوهج على دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد توقفه إجباريا موسما كاملا بسبب هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى.
وسيلتقي الاتحاد والأهلي، اليوم، على إستاد الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في قمة الجولة التاسعة من الدوري السعودي، وهي مباراة مهمة للفريقين.
والتقى الفريقان في 214 مباراة على مدى 85 سنة في كل المسابقات، فاز الاتحاد منها 74 مرة، والأهلي 72، وحضر التعادل في 68 مباراة.
والفريقان قادمان من تعادلين سلبيين في الجولة الثامنة، حيث فرط الاتحاد في الصدارة بتعثره أمام الفيحاء بالتعادل السلبي، وتراجع الأهلي للمركز السادس، بعد تعادله بالنتيجة نفسها مع الاتفاق.
ولعبت الظروف دورها، لتجنب الاتحاد إرهاقا بسبب السفر وتوالي المباريات، بعدما تم إلغاء مباراته مع سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا الإثنين الماضي.
بينما الأهلي يحظى بقسط أكبر من الراحة منذ مباراته مع الاتفاق السبت الماضي.
ويحاول المدير الفني للاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، تدوير اللاعبين، لخلق التوليفة المناسبة لكل مباراة، بينما يعاني الأهلي فنيًا، على الرغم من جودة عناصره إلا هناك مشكلة لم يستطع المدر الفني للفريق، الألماني ماتياس يايسله، الوصول إليها وعلاجها.
وسيستعيد الاتحاد خلال تلك الموقعة نجمه كريم بنزيما، بعدما غاب عن آخر مباراتين للفريق، بينما يدخل الأهلي بعناصره كاملة.
المناسبة
دوري روشن السعودي للمحترفين
الجولة
9
التوقيت
21:00
الملعب
إستاد الجوهرة
الاتحاد
19 نقطة
الأهلي
16 نقطة
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