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الديربي العائد يضفي التوهج على روشن

10/5/2023 11:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) يعود ديربي جدة التاريخي من جديد، ليضفي مزيدا من التوهج على دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد توقفه إجباريا موسما كاملا بسبب هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى.
وسيلتقي الاتحاد والأهلي، اليوم، على إستاد الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في قمة الجولة التاسعة من الدوري السعودي، وهي مباراة مهمة للفريقين.
والتقى الفريقان في 214 مباراة على مدى 85 سنة في كل المسابقات، فاز الاتحاد منها 74 مرة، والأهلي 72، وحضر التعادل في 68 مباراة.
والفريقان قادمان من تعادلين سلبيين في الجولة الثامنة، حيث فرط الاتحاد في الصدارة بتعثره أمام الفيحاء بالتعادل السلبي، وتراجع الأهلي للمركز السادس، بعد تعادله بالنتيجة نفسها مع الاتفاق.
ولعبت الظروف دورها، لتجنب الاتحاد إرهاقا بسبب السفر وتوالي المباريات، بعدما تم إلغاء مباراته مع سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا الإثنين الماضي.
بينما الأهلي يحظى بقسط أكبر من الراحة منذ مباراته مع الاتفاق السبت الماضي.
ويحاول المدير الفني للاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، تدوير اللاعبين، لخلق التوليفة المناسبة لكل مباراة، بينما يعاني الأهلي فنيًا، على الرغم من جودة عناصره إلا هناك مشكلة لم يستطع المدر الفني للفريق، الألماني ماتياس يايسله، الوصول إليها وعلاجها.
وسيستعيد الاتحاد خلال تلك الموقعة نجمه كريم بنزيما، بعدما غاب عن آخر مباراتين للفريق، بينما يدخل الأهلي بعناصره كاملة.
المناسبة
دوري روشن السعودي للمحترفين
الجولة
9
التوقيت
21:00
الملعب
إستاد الجوهرة
الاتحاد
19 نقطة
الأهلي
16 نقطة

MENAFN05102023000089011017ID1107199108

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