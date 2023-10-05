النجوم يعوضون غياب أندية جازان عن الكبار

(MENAFN
- Al Watan) لم تشفع مشاركة مواهب جازان في تاريخ دوري المحترفين لكرة القدم لوجود أحد الأندية الجازانية بدوري المحترفين، على الرغم من محاولتين باءتا بالفشل قبل عقدين من الزمن، حيث يشارك 28 نجما من جازان في دوري روشن الموسم الحالي، في وقت يراود فيه حلم المحترفين أندية جازان، لتحقيق الأمل المنتظر، خاصة بعد التغييرات الإدارية الجديدة التي طالت 5 أندية من أصل 8 تنتظر دخول مرحلة الخصخصة والاستثمار، للنهوض بها، وتغيير خارطتها، وسط 9 معوقات تواجه الأندية، الأمر الذي يثير تساؤل الرياضيين: متى تتأهل أندية جازان لدوري روشن للمحترفين؟.
تعويض
سطرت مواهب جازان تاريخا فريدا في دوري المحترفين، عوضت به غياب أنديتها الطويل، حيث لا يكاد يخلو نادٍ من أندية دوري روشن من المواهب الجازانية على المستطيل الأخضر في الدوري، التي أصبح يشار إليها بالبنان، بعد أن بزغت نجوميتها، وأسهمت في تحقيق النتائج الإيجابية والبطولات مع أنديتها، ووصلت إلى المنتخبات الوطنية، منهم من اعتزل الكرة سابقا، ومنهم ما زال يمارس هوايته، وصناعة نجوميته مع الأندية. ولم تقتصر نجومية المواهب على كرة القدم فحسب، بل شملت كل الرياضات المختلفة، وتحقيق إنجازات عالمية وإقليمية، حازت معها إشادة المسؤولين والرياضيين.
28 نجما
يشارك 28 نجما من منطقة جازان مع أندية دوري روشن للمحترفين، وتتمثل أبرز الأسماء في: محمد مران وسامي النجعي ووليد عبدالله مع النصر، ومحمد جحفلي وعبدالله رديف مع الهلال، وأحمد شراحيلي مع الاتحاد، وعبدالله عطيف وعبدالباسط هندي وعلي مجرشي مع الأهلي، وعبدالعزيز مجرشي وعبدالفتاح عسيري مع الطائي، وعلي هزازي وإبراهيم محنشي مع الاتفاق، ومعاذ فقيهي مع التعاون، ويحيي سنبل مع الرائد، ونايف كريري مع الوحدة، ومنصور حمزي مع الخليج، ورياض شراحيلي وحسين الصبياني مع الشباب، وعبدالعزيز البيشي وسلطان فقيهي وعبدالعزيز مكين مع ضمك، وأحمد النجعي مع أبها، وطلال ومحمد مجرشي ومخير الرشيدي مع الفيحاء، وإبراهيم زايد وأحمد النجعي مع الحزم، بينما خلت 3 أندية من مواهب جازان: الفتح، والأخدود، والرياض.
تنافس
تتنافس أندية دوريي روشن وYelo، والدرجة الثانية، على خطف مواهب جازان، حيث استقطبت خلال 3 سنوات نحو 100 لاعب من كل الدرجات، خاصة الفئات السنية، من خلال جولات استكشاف اللاعبين، وبرامج التجمعات الرياضية المقامة في منطقة جازان سنويا. وتبرز أندية النصر، والأهلي، والتعاون، والفيحاء، والفيصلي، والطائي، والحزم، والاتحاد، والشباب، والوحدة، والاتفاق، كأكثر الأندية استفادة من تسجيل المواهب الجازانية الرياضية في أنديتها.
مشاركات
تخطو أندية جازان خطوات احترافية كبيرة، للوصول إلى دوري روشن خلال السنوات المقبلة، والسير على خطى أندية أبها وضمك والأخدود ونجران والعين، التي حظيت بشرف المشاركة في دوري المحترفين، واستمرار مشاركة الثلاثي قطبي عسير، والأخدود في المنافسة بالمحترفين حاليا، حيث تعد منطقة جازان المنطقة الوحيدة الغائبة عن المشاركة بدوري المحترفين، بينما تشارك 4 أندية من أصل 8 أندية في دوريي الدرجتين الثانية والثالثة، حيث يشارك حطين في دوري الدرجة الثانية، ويتنافس الثلاثي: التهامي والأمجاد وبيش في دوري الدرجة الثالثة، ويأمل الرباعي تحقيق نتائج إيجابية، والوصول إلى الدوريات المتقدمة، حيث استنفرت الأندية جهودها في مسح الإخفاقات السابقة من خلال التعاقدات الجديدة مع المدربين واللاعبين.
معوقات
تتمثل أبرز معوقات الأندية في دوري رابطة الهواة الذي تقام منافساته وسط منافسات الأندية، الأمر الذي يحرم الأندية من الاستفادة من اللاعبين المسجلين في فرق الحواري، إلى جانب تعثر المنشآت الرياضية، وضعف الكوادر الفنية والإدارية، وغياب دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال، وغياب الفكر الإداري، وبحث اللاعبين عن الحوافز المادية وتأمين المستقبل، وهجرة النجوم الموسمية، وانتشار كشافي الأندية.
-28 نجما يعوض غياب جازان عن المحترفين
-أندية جازان تتنظر الخصخصة
-دوري المحترفين حلم منتظر
-4 أندية تشارك في الثانية والثالثة
-مواهب جازان مطمع الكبار
-100 لاعب مسجل بالأندية خلال 3 سنوات
- 3 أندية خلت من مواهب جازان
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