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النجوم يعوضون غياب أندية جازان عن الكبار

10/5/2023 11:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) لم تشفع مشاركة مواهب جازان في تاريخ دوري المحترفين لكرة القدم لوجود أحد الأندية الجازانية بدوري المحترفين، على الرغم من محاولتين باءتا بالفشل قبل عقدين من الزمن، حيث يشارك 28 نجما من جازان في دوري روشن الموسم الحالي، في وقت يراود فيه حلم المحترفين أندية جازان، لتحقيق الأمل المنتظر، خاصة بعد التغييرات الإدارية الجديدة التي طالت 5 أندية من أصل 8 تنتظر دخول مرحلة الخصخصة والاستثمار، للنهوض بها، وتغيير خارطتها، وسط 9 معوقات تواجه الأندية، الأمر الذي يثير تساؤل الرياضيين: متى تتأهل أندية جازان لدوري روشن للمحترفين؟.
تعويض
سطرت مواهب جازان تاريخا فريدا في دوري المحترفين، عوضت به غياب أنديتها الطويل، حيث لا يكاد يخلو نادٍ من أندية دوري روشن من المواهب الجازانية على المستطيل الأخضر في الدوري، التي أصبح يشار إليها بالبنان، بعد أن بزغت نجوميتها، وأسهمت في تحقيق النتائج الإيجابية والبطولات مع أنديتها، ووصلت إلى المنتخبات الوطنية، منهم من اعتزل الكرة سابقا، ومنهم ما زال يمارس هوايته، وصناعة نجوميته مع الأندية. ولم تقتصر نجومية المواهب على كرة القدم فحسب، بل شملت كل الرياضات المختلفة، وتحقيق إنجازات عالمية وإقليمية، حازت معها إشادة المسؤولين والرياضيين.
28 نجما
يشارك 28 نجما من منطقة جازان مع أندية دوري روشن للمحترفين، وتتمثل أبرز الأسماء في: محمد مران وسامي النجعي ووليد عبدالله مع النصر، ومحمد جحفلي وعبدالله رديف مع الهلال، وأحمد شراحيلي مع الاتحاد، وعبدالله عطيف وعبدالباسط هندي وعلي مجرشي مع الأهلي، وعبدالعزيز مجرشي وعبدالفتاح عسيري مع الطائي، وعلي هزازي وإبراهيم محنشي مع الاتفاق، ومعاذ فقيهي مع التعاون، ويحيي سنبل مع الرائد، ونايف كريري مع الوحدة، ومنصور حمزي مع الخليج، ورياض شراحيلي وحسين الصبياني مع الشباب، وعبدالعزيز البيشي وسلطان فقيهي وعبدالعزيز مكين مع ضمك، وأحمد النجعي مع أبها، وطلال ومحمد مجرشي ومخير الرشيدي مع الفيحاء، وإبراهيم زايد وأحمد النجعي مع الحزم، بينما خلت 3 أندية من مواهب جازان: الفتح، والأخدود، والرياض.
تنافس
تتنافس أندية دوريي روشن وYelo، والدرجة الثانية، على خطف مواهب جازان، حيث استقطبت خلال 3 سنوات نحو 100 لاعب من كل الدرجات، خاصة الفئات السنية، من خلال جولات استكشاف اللاعبين، وبرامج التجمعات الرياضية المقامة في منطقة جازان سنويا. وتبرز أندية النصر، والأهلي، والتعاون، والفيحاء، والفيصلي، والطائي، والحزم، والاتحاد، والشباب، والوحدة، والاتفاق، كأكثر الأندية استفادة من تسجيل المواهب الجازانية الرياضية في أنديتها.
مشاركات
تخطو أندية جازان خطوات احترافية كبيرة، للوصول إلى دوري روشن خلال السنوات المقبلة، والسير على خطى أندية أبها وضمك والأخدود ونجران والعين، التي حظيت بشرف المشاركة في دوري المحترفين، واستمرار مشاركة الثلاثي قطبي عسير، والأخدود في المنافسة بالمحترفين حاليا، حيث تعد منطقة جازان المنطقة الوحيدة الغائبة عن المشاركة بدوري المحترفين، بينما تشارك 4 أندية من أصل 8 أندية في دوريي الدرجتين الثانية والثالثة، حيث يشارك حطين في دوري الدرجة الثانية، ويتنافس الثلاثي: التهامي والأمجاد وبيش في دوري الدرجة الثالثة، ويأمل الرباعي تحقيق نتائج إيجابية، والوصول إلى الدوريات المتقدمة، حيث استنفرت الأندية جهودها في مسح الإخفاقات السابقة من خلال التعاقدات الجديدة مع المدربين واللاعبين.
معوقات
تتمثل أبرز معوقات الأندية في دوري رابطة الهواة الذي تقام منافساته وسط منافسات الأندية، الأمر الذي يحرم الأندية من الاستفادة من اللاعبين المسجلين في فرق الحواري، إلى جانب تعثر المنشآت الرياضية، وضعف الكوادر الفنية والإدارية، وغياب دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال، وغياب الفكر الإداري، وبحث اللاعبين عن الحوافز المادية وتأمين المستقبل، وهجرة النجوم الموسمية، وانتشار كشافي الأندية.
-28 نجما يعوض غياب جازان عن المحترفين
-أندية جازان تتنظر الخصخصة
-دوري المحترفين حلم منتظر
-4 أندية تشارك في الثانية والثالثة
-مواهب جازان مطمع الكبار
-100 لاعب مسجل بالأندية خلال 3 سنوات
- 3 أندية خلت من مواهب جازان

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