Friday, 06 October 2023 07:34 GMT

ملصق لإلزام المتاجر بقبول البطاقات الائتمانية

10/5/2023 11:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي اشتكى فيه عدد من المواطنين والسياح من رفض عدد من المحلات استخدام البطاقات الائتمانية وتحديد آلية محددة للدفع لا تتضمن جميع طرق الدفع بما فيها الدفع بالفيزا، والماستر كارد، والتي تعتبر وسائل الدفع العالمية الأكثر انتشارا وقبولا في جميع أنحاء العالم، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين لـ((الوطن)) أنه في حال وجود ملصق على مدخل المتجر أو بجوار الكاشير يحمل شعارات البطاقات الائتمانية، فالمتجر ملزم بقبول الدفع بالبطاقة الائتمانية، أما في حال عدم وجود هذا الملصق فالمتجر غير ملزم بقبول البطاقات الائتمانية.
ومثل رفض كثير من المحلات بما فيها محطات البنزين قبول الدفع بالفيزا معاناة لكثير من زوار المملكة الذين يستخدمون الطرق البرية حيث يتسبب رفض محطات البنزين للبطاقات الائتمانية في تعطل المستخدمين واضطرارهم للدخول للمحلات القريبة من المحطة لسحب المبلغ من البطاقة واستلامه كاش لاستخدامه في الدفع.
مشاكل اقتصادية
ذكر عدد من المواطنين لـ((الوطن)) أن رفض المحلات والمتاجر التعامل بالبطاقات الائتمانية أدى لتعطيل أعمالهم بسبب حصر تعاملاتهم المالية بهذه البطاقات، وطالب حسين محمد اليامي وعلي آل منصور وسالم آل سالم الجهات المسؤولة والبنك المركزي السعودي والبنوك السعودية حل المشكلة فالتاجر يرفض التعامل مع الفيزا والماستركارد لتأخير التحصيل المالي وفرض رسوم على التاجر، ويقبل بطاقات مدى لأنها دون رسوم وتدخل حسابه مباشرة، ونسبة كبيرة من المواطنين والمواطنات يستخدمون الفيزا والماستركارد للتعاملات المالية داخل وخارج السعودية وفي التعاملات الرقمية عبر المواقع الإلكترونية، حيث إن الدولة طورت التعامل المالي الإلكتروني لتسهيل استخدام الشراء والبيع عبر البطاقات الائتمانية لحماية حساباتهم الشخصية من النصب واستخدام البطاقات بطريقة آمنة. تعاملات آمنة
تأتي المطالبة بإلزام جميع نقاط البيع بقبول البطاقات الائتمانية في وقت توسعت فيه الجهات الحكومية في تنويع وسائل الدفع وسهلت طرق الدفع عبر جميع الطرق لأتمتة المدفوعات وضبط مصادر الدخل، ومحاربة الفساد المالي والإداري والتستر وكافة الممارسات السلبية التي أثرت على الاقتصاد، ومع هذا التوجه قل استخدام الأوراق النقدية وزاد الاعتماد على الدفع عبر أنظمة الدفع الجديدة عبر بطاقات الصراف، والبطاقات الائتمانية، ووسائل الدفع اللا تلامسية عبر تطبيقات الدفع الإلكترونية ما يسهل التعاملات المالية على المواطن، والمقيم، والسائح.
معاناة السياح
شكل رفض البطاقات الائتمانية معاناة للسياح حيث إن كثيرا من السياح القادمين من دول الخليج، أو السياح الدوليين لا توجد لديهم وسائل دفع إلكتروني سوى البطاقات الائتمانية، ويضطرون للتعامل بالدفع النقدي بسبب رفض التعامل ببطاقات الائتمان، ما يؤثر بشكل سلبي على حركة السياحة المحلية والتي انتعشت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في عدد من مناطق المملكة، وعلى مدار العام.
نسب استقطاع عالية
يبرر مهدي صالح اليامي ـ صاحب متجر ـ رفض بعض المحلات الدفع بالبطاقات الائتمانية بأن نسبة رسوم الفيزا والماستركارد عالية على التاجر، والإشكالية أن هذه البطاقات تأخذ رسوما تصل لـ2.5 % تنقسم إلى 3 أطراف، وهم شركة فيزا أو ماستركارد، ومصدر البطاقة وهو البنك، والشركة الوسيطة، مضيفا أن الدفع بالبطاقات الائتمانية ينعكس على أرباح التاجر خاصة في السلع التي هامش ربحها منخفض، حيث تصل تكلفة العملية في بعض الأحيان إلى أكثر من هامش الربح.
وأوضح ساري عزيز صاحب محل جوالات أن العقد الموقع بين البنك والمحلات قد يتضمن قبول المحلات لكافة البطاقات الائتمانية، أو قد يكون مقتصرا لبطاقات مدى، لافتا إلى أن تفعيل خدمة البطاقات الائتمانية تقنيا يكون بناء على طلب التاجر.
نمو قطاع المدفوعات
شهد قطاع المدفوعات في المملكة نموا نوعيا خلال السنوات الماضية، ويتوقع أن يواصل النمو بمعدل سنوي مركب قدره %15.4 خلال الفترة بين عامي 2022-2027، حيث أطلقت المملكة العديد من المبادرات التي ساهمت في تعزيز المدفوعات الرقمية، منها، تمكين طرق جديدة لقبول المدفوعات، وإطلاق خدمات الدفع عبر الأجهزة المحمولة مثل ((آبل باي)) و((مدى Pay))، واعتماد أجهزة نقاط البيع لمنافذ البيع بالتجزئة، إضافة لاعتماد عدد من خدمات القيمة المضافة، وتشمل هذه الخدمات الدفع باستخدام تكنولوجيا القياسات الحيوية (البيومتري)، والأجهزة ذاتية العمل، والحلول الفريدة المخصصة لقطاعات معينة مثل الضيافة والطيران والسياحة.
إجمالي المبالغ المدفوعة ببطاقات الائتمان في المملكة ((بالمليون ريال))

MENAFN05102023000089011017ID1107199106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث