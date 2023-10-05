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حديقة حيوان مغلقة بجدة

10/5/2023 11:15:00 PM

(MENAFN- Al Watan) افتتحت أول حديقة حيوان مغلقة أمس الأول، ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، وتتضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات البرية والمفترسة من مختلف أنحاء العالم، والحيوانات الأليفة والنادرة، والطيور المختلفة والزواحف. وستستمر الحديقة في استقبال الزوار 45 يوما، من 3 أكتوبر الجاري إلى 16 نوفمبر المقبل، بدءا من الـ4 إلى الـ11 مساء.
وتضم حديقة الحيوان 10 مناطق رئيسية: الفلامنجو، والزواحف، والطيور، والسلاحف، وحديقة الأرنب العملاق، وبيت الليمور، والسرقاط، والنيص، ولوكلاند، وحديقة الألدابرا. أيضا هناك منطقة خاصة بالمقاهي والمطاعم، ونقاط الألعاب والمسابقات ذات الجوائز المختلفة. وستقام في الحديقة عدة عروض ترفيهية: السفاري، والزرافة، والسلاحف، والطبول، والفلامنجو.
وتعد الحديقة التي تقع بالقرب من كورنيش جدة وجهة فريدة من نوعها لمحبي الحيوانات، حيث شهدت في أول أيام افتتاحها تفاعلا كبيرا من الأطفال مع الحيوانات الأليفة والصديقة والنادرة، وأبدوا استمتاعهم بالعروض والأنشطة الترفيهية، في تجربة لا تنسى وتناسب الصغار الذين حضروا بكثافة مع ذويهم.

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