تأسيس أول منتدى أفريقي لجهات الرقابة على الأغذية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Omar Assi
القاهرة – أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية عن استضافة القاهرة لأكبر تجمع لسلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء في القارة الإفريقية:“الاجتماع التأسيسي للمنتدى الإفريقي للجهات الرقابية على الأغذية (AFRAF)، ويتم تنظيم هذا الحدث بالشّراكة بين الهيئة ومفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) ويعقد في الفترة من 11-13 أكتوبر الحالي.
وقال الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، (في الصورة أعلاه) إن المنتدى يسعي لتأسيس منصة لمنظمي الأغذية الأفارقة لمناقشة فرص التعاون بطريقة تعزّز حماية المواطن الأفريقي وتساهم في خلق بيئة موائمة لتجارة وتداول السلع الغذائية والزراعية في جميع أنحاء أفريقيا، في إطار تسهيل وتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقي (AfCFTA)، كما يهدف المنتدى المساهمة في تفعيل الهيئة الإفريقية لسلامة الغذاء ودعم تطوير هيكلة الحوكمة ذات الصلة.
وأشار إلى ان اقامة المنتدى في جمهورية مصر العربية، والمساهمة في وضع الاتجاه المستقبلي لحوكمة سلامة الأغذية في إفريقيا، يؤكد على اهتمام مصر بسلامة الغذاء ومأمونيته وتعزيز مرونة القطاع الإنتاجي للأغذية والزراعة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية لاستهداف أسواق جديدة أمام هذه المنتجات والتركيز على القارة السمراء.
وأكد الهوبى على ان تنظيم هذا الحدث هو جزء من طموح الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعب دور ريادي في تطوير أطر التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي مع التركيز القوي على إفريقيا، كما هو محدد في استراتيجية الهيئة للفترة 2023 – 2026.
وأضاف ان المنتدى يدعم العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين، حيث يشارك ما يقرب من 38 بلد أفريقي، ومعظم منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال سلامة الأغذية، فضلا عن ممثلين عن الهيئات التنظيمية الدولية لسلامة الأغذية من أمريكا الشمالية وأوروبا.
Omar Assy \ ANBA
MENAFN05102023000213011057ID1107199090
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