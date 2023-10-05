تأسيس أول منتدى أفريقي لجهات الرقابة على الأغذية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية عن استضافة القاهرة لأكبر تجمع لسلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء في القارة الإفريقية:“الاجتماع التأسيسي للمنتدى الإفريقي للجهات الرقابية على الأغذية (AFRAF)، ويتم تنظيم هذا الحدث بالشّراكة بين الهيئة ومفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) ويعقد في الفترة من 11-13 أكتوبر الحالي.

وقال الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، (في الصورة أعلاه) إن المنتدى يسعي لتأسيس منصة لمنظمي الأغذية الأفارقة لمناقشة فرص التعاون بطريقة تعزّز حماية المواطن الأفريقي وتساهم في خلق بيئة موائمة لتجارة وتداول السلع الغذائية والزراعية في جميع أنحاء أفريقيا، في إطار تسهيل وتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقي (AfCFTA)، كما يهدف المنتدى المساهمة في تفعيل الهيئة الإفريقية لسلامة الغذاء ودعم تطوير هيكلة الحوكمة ذات الصلة.

وأشار إلى ان اقامة المنتدى في جمهورية مصر العربية، والمساهمة في وضع الاتجاه المستقبلي لحوكمة سلامة الأغذية في إفريقيا، يؤكد على اهتمام مصر بسلامة الغذاء ومأمونيته وتعزيز مرونة القطاع الإنتاجي للأغذية والزراعة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية لاستهداف أسواق جديدة أمام هذه المنتجات والتركيز على القارة السمراء.

وأكد الهوبى على ان تنظيم هذا الحدث هو جزء من طموح الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعب دور ريادي في تطوير أطر التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي مع التركيز القوي على إفريقيا، كما هو محدد في استراتيجية الهيئة للفترة 2023 – 2026.

وأضاف ان المنتدى يدعم العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين، حيث يشارك ما يقرب من 38 بلد أفريقي، ومعظم منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال سلامة الأغذية، فضلا عن ممثلين عن الهيئات التنظيمية الدولية لسلامة الأغذية من أمريكا الشمالية وأوروبا.

Omar Assy \ ANBA