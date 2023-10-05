سفير البحرين يبحث آفاق التعاون مع حاكم ولاية ميناس جيرايس

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – على أجندة مكتظّة بالمواعيد، أجرى سفير البحرين في برازيليا، السيد بدر الحليبي، سلسلةً من الاجتماعات هذا الاسبوع في بيلو هوريزونتي (ولاية ميناس جيرايس)، التقى خلالها بحاكم الولاية السيد روميو زيما نيتو وسكرتير وزارة الزراعة في الولاية السيد تاليس فيرنانديس. وأكد الحليبي أهمية هذه الزيارة لبيلو هوريزونتي نظرًا لدور ولاية ميناس جيرايس كأحد أكبر مصدري الحديد والصلب وموردي المنتجات الغذائية لمملكة البحرين من بين الولايات البرازيلية. (في الصّورة أعلاه، الحليبي و زيما).

وأشار السفير البحريني إلى أنّ هناك عدّة أسباب دفعته للقيام بهذه الزيارة، حيث قال:“إنّ ولاية ميناس جيرايس تسهم بشكل كبير في قطاع البناء لدينا وفي الأمن الغذائي، ولهذا السبب أردت أن أتعرف عليها عن كثب وأن أبرز أهمية تطوير التعاون مع الولاية في هذه القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين، و هو أمرٌ من شأنه أن يساعد في توسيع التجارة و ازدهارها”.

كان الحليبي قد أجرى جدول أعماله بصحبة الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، السيد تامر منصور. و في يوم الاثنين الموافق (2) من الشهر الجاري، التقى السفير ومنصور بسكرتير وزارة الزراعة السيد تاليس فيرنانديس، و بمشرف الابتكار والاقتصاد الزراعي في الوزارة، السيد فيليسيانو نوغيرا دي أوليفيرا. و على ضوء هذا الاجتماع، قال السفير:“لقد كان لقاءً عظيماً قدّمَ خلاله سكرتير الوزارة إمكانيات قطّاع الزراعة في ميناس جيرايس، خاصةً فيما يتعلّق بالقهوة، ثمّ تحدّثنا عن إمكانيّة التّعاون التّقني في مجال الزّراعة، والعمل المشترك في مجال الأمن الغذائي”.

أمّا يوم الثلاثاء (3)، فقد التقى الحليبي و منصور بحاكم ولاية ميناس جيرايس، السيد روميو زيما نيتو، وكان برفقته سكرتير حكومة الولاية السيد غوستافو فالاداريس، ورئيس أركان حكومة الولاية السيد مارسيلو أرو، بالإضافة إلى سكرتير التنمية الاقتصادية في ميناس جيرايس السيد فرناندو باساليو.

الاجتماع مع حاكم الولاية روميو زيما

و في إطار هذه اللقاء، صرّح الحليبي:“تحدّثنا عن جوانب التّعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل تطويرها على جميع المستويات لتلبية تطلعات البلدين، كما تحدّثنا عن أهمية تبادل الزيارات عالية المستوى بين السلطات في مملكة البحرين وميناس جيرايس؛ لاكتشاف فرص الاستثمار في كلا البلدين”.

على صعيدٍ مماثل، كان للحليبي و منصور أيضاً جداول أعمال مع ممثلين عن شركة الاستثمارات“إكس بي إنفيستيمينتوس” (XP Investimentos) و ممثلين عن بنك” ميركانتيل دو برازيل” (Banco Mercantil do Brasil). في إكس بي، أبلغ السفير أنهما ناقشا مشاريع عمل مشترك في مجال الأمن الغذائي والألومنيوم وخام الحديد. و أفاد:” ناقشنا أيضًا البيئة المواتية للاستثمار الأجنبي، خصوصًا في ولاية ميناس جيرايس”.

أمّا بشأن اللقاء مع ممثليّ البنك فقد صرّح السفير قائلاً:“في بنك ميركانتيل دو برازيل، تمت مناقشة إمكانية زيارة المؤسسات المالية في البحرين، وتحدثنا عن نجاحهم في مجال القروض، خاصةً للعملاء الذين تجاوزوا سن الخمسين”.

الغرفة التجارية العربية البرازيلية

وفقًا لتامر منصور، كان الهدف من الرحلة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الغرفة التجارية العربية البرازيلية و ولاية ميناس جيرايس. حيث قال موضّحاً:“في سياق العلاقات الاقتصادية، كان لدينا جدول أعمال واضح لزيادة الشراكات الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي ودعوة المزيد من المستثمرين سواء من البحرين أو من ولاية ميناس جيرايس لإنشاء شراكات والاستثمار في المملكة و الولاية البرازيلية”.

و في سياقٍ مماثل، أفاد منصور بأنّ الاجتماع مع الحاكم كان بغرض تعزيز العلاقات مع الولاية. و اختتم قائلاً:“أشار زيما إلى أنه يودُّ بشدّة تنظيمَ بعض البعثات التجاريّة والمؤسّسيّة إلى العالم العربي، و من جهتها أبدت الغرفة العربية استعدادها لقيادة هذه الجهود بالتعاون مع فرق من سكرتارية وزارتي التجارة الخارجية والعلاقات الدولية في الولاية”.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان

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