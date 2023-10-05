سفير البحرين يبحث آفاق التعاون مع حاكم ولاية ميناس جيرايس

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Bruna Garcia Fonseca
ساو باولو – على أجندة مكتظّة بالمواعيد، أجرى سفير البحرين في برازيليا، السيد بدر الحليبي، سلسلةً من الاجتماعات هذا الاسبوع في بيلو هوريزونتي (ولاية ميناس جيرايس)، التقى خلالها بحاكم الولاية السيد روميو زيما نيتو وسكرتير وزارة الزراعة في الولاية السيد تاليس فيرنانديس. وأكد الحليبي أهمية هذه الزيارة لبيلو هوريزونتي نظرًا لدور ولاية ميناس جيرايس كأحد أكبر مصدري الحديد والصلب وموردي المنتجات الغذائية لمملكة البحرين من بين الولايات البرازيلية. (في الصّورة أعلاه، الحليبي و زيما).
وأشار السفير البحريني إلى أنّ هناك عدّة أسباب دفعته للقيام بهذه الزيارة، حيث قال:“إنّ ولاية ميناس جيرايس تسهم بشكل كبير في قطاع البناء لدينا وفي الأمن الغذائي، ولهذا السبب أردت أن أتعرف عليها عن كثب وأن أبرز أهمية تطوير التعاون مع الولاية في هذه القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين، و هو أمرٌ من شأنه أن يساعد في توسيع التجارة و ازدهارها”.
كان الحليبي قد أجرى جدول أعماله بصحبة الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، السيد تامر منصور. و في يوم الاثنين الموافق (2) من الشهر الجاري، التقى السفير ومنصور بسكرتير وزارة الزراعة السيد تاليس فيرنانديس، و بمشرف الابتكار والاقتصاد الزراعي في الوزارة، السيد فيليسيانو نوغيرا دي أوليفيرا. و على ضوء هذا الاجتماع، قال السفير:“لقد كان لقاءً عظيماً قدّمَ خلاله سكرتير الوزارة إمكانيات قطّاع الزراعة في ميناس جيرايس، خاصةً فيما يتعلّق بالقهوة، ثمّ تحدّثنا عن إمكانيّة التّعاون التّقني في مجال الزّراعة، والعمل المشترك في مجال الأمن الغذائي”.
أمّا يوم الثلاثاء (3)، فقد التقى الحليبي و منصور بحاكم ولاية ميناس جيرايس، السيد روميو زيما نيتو، وكان برفقته سكرتير حكومة الولاية السيد غوستافو فالاداريس، ورئيس أركان حكومة الولاية السيد مارسيلو أرو، بالإضافة إلى سكرتير التنمية الاقتصادية في ميناس جيرايس السيد فرناندو باساليو.
الاجتماع مع حاكم الولاية روميو زيما
و في إطار هذه اللقاء، صرّح الحليبي:“تحدّثنا عن جوانب التّعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل تطويرها على جميع المستويات لتلبية تطلعات البلدين، كما تحدّثنا عن أهمية تبادل الزيارات عالية المستوى بين السلطات في مملكة البحرين وميناس جيرايس؛ لاكتشاف فرص الاستثمار في كلا البلدين”.
على صعيدٍ مماثل، كان للحليبي و منصور أيضاً جداول أعمال مع ممثلين عن شركة الاستثمارات“إكس بي إنفيستيمينتوس” (XP Investimentos) و ممثلين عن بنك” ميركانتيل دو برازيل” (Banco Mercantil do Brasil). في إكس بي، أبلغ السفير أنهما ناقشا مشاريع عمل مشترك في مجال الأمن الغذائي والألومنيوم وخام الحديد. و أفاد:” ناقشنا أيضًا البيئة المواتية للاستثمار الأجنبي، خصوصًا في ولاية ميناس جيرايس”.
أمّا بشأن اللقاء مع ممثليّ البنك فقد صرّح السفير قائلاً:“في بنك ميركانتيل دو برازيل، تمت مناقشة إمكانية زيارة المؤسسات المالية في البحرين، وتحدثنا عن نجاحهم في مجال القروض، خاصةً للعملاء الذين تجاوزوا سن الخمسين”.
الغرفة التجارية العربية البرازيلية
وفقًا لتامر منصور، كان الهدف من الرحلة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الغرفة التجارية العربية البرازيلية و ولاية ميناس جيرايس. حيث قال موضّحاً:“في سياق العلاقات الاقتصادية، كان لدينا جدول أعمال واضح لزيادة الشراكات الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي ودعوة المزيد من المستثمرين سواء من البحرين أو من ولاية ميناس جيرايس لإنشاء شراكات والاستثمار في المملكة و الولاية البرازيلية”.
و في سياقٍ مماثل، أفاد منصور بأنّ الاجتماع مع الحاكم كان بغرض تعزيز العلاقات مع الولاية. و اختتم قائلاً:“أشار زيما إلى أنه يودُّ بشدّة تنظيمَ بعض البعثات التجاريّة والمؤسّسيّة إلى العالم العربي، و من جهتها أبدت الغرفة العربية استعدادها لقيادة هذه الجهود بالتعاون مع فرق من سكرتارية وزارتي التجارة الخارجية والعلاقات الدولية في الولاية”.
ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان
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