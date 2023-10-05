أوبك بلس تبقي على خفض انتاج النفط

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

فيينا – بعد أن التزمت كل من المملكة العربية السعودية وروسيا بالحفاظ على خفض الانتاج من أجل رفع أسعار النفط، أوصت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) يوم الأربعاء 4 تشرين الأول / أكتوبر الدول الاعضاء في المجموعة في جلسة لها بأن تحافظ على استراتيجية خفض الانتاج دون تغيير في ذلك.

انتعشت أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة حيث وصلت إلى ما يقارب 100 دولار أمريكي للبرميل الاسبوع الماضي، عندما قام المنتجان الرئيسيان وهما السعودية وروسيا بسحب ملايين البراميل من السوق. وكانت أسعار النفط قد انخفضت في الايام الاخيرة والشكر يعود في ذلك لقلق الاسواق بخصوص التباطؤ الاقتصادي والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا.

وفي إعلان عقب اجتماع افتراضي، قالت“أوبك بلس” أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لديها (JMMC) قد أعادت التأكيد على التزام دولها الأعضاء الحفاظ على استراتيجية خفض الانتاج السارية حتى نهاية العام 2024.

وأضافت اللجنة أنها مستمرة باتخاذ اجراءات مكملة في أي وقت كان وفقاً لحالة السوق.

كما أشادت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة JMMC بجهود السعودية بتخفيض انتاجها طوعياً لمليون برميل يومياً منذ تموز / يوليو.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن خفض الانتاج الطوعي سيستمر حتى نهاية العام 2023 وأضاف أن انتاج بلاده سيصل إلى 9 مليون برميل يومياً في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر.

كما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك في قناة الحكومة على التليغرام بأن روسيا ستقوم بالحفاظ على خفضها للتصدير بحوالي 300 ألف برميل يومياً حتى كانون الأول / ديسمبر.

وقد أكدت كل من الرياض وموسكو بأنهما ستراجعان قراريهما بخفض الانتاج في الشهر المقبل لتقررا فيما إذا كانتا ستكثفان خفض الانتاج أم زيادته.

ووفقاً لإعلان للمجموعة فإن الاجتماع المقبل للجنة الـ JMMC قد حدد في 26 تشرين الثاني / نوفمبر قبل الاجتماع الوزاري.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الـ JMMC لا تمتلك سلطة صنع القرار ولكنها تناقش وضع السوق وترفع التوصيات التي يتم لاحقاً مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها رسمياً خلال الاجتماعات الرسمية للمنظمة.

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©Hussein Faleh/AFP