أوبك بلس تبقي على خفض انتاج النفط

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فيينا – بعد أن التزمت كل من المملكة العربية السعودية وروسيا بالحفاظ على خفض الانتاج من أجل رفع أسعار النفط، أوصت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) يوم الأربعاء 4 تشرين الأول / أكتوبر الدول الاعضاء في المجموعة في جلسة لها بأن تحافظ على استراتيجية خفض الانتاج دون تغيير في ذلك.
انتعشت أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة حيث وصلت إلى ما يقارب 100 دولار أمريكي للبرميل الاسبوع الماضي، عندما قام المنتجان الرئيسيان وهما السعودية وروسيا بسحب ملايين البراميل من السوق. وكانت أسعار النفط قد انخفضت في الايام الاخيرة والشكر يعود في ذلك لقلق الاسواق بخصوص التباطؤ الاقتصادي والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا.
وفي إعلان عقب اجتماع افتراضي، قالت“أوبك بلس” أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لديها (JMMC) قد أعادت التأكيد على التزام دولها الأعضاء الحفاظ على استراتيجية خفض الانتاج السارية حتى نهاية العام 2024.
وأضافت اللجنة أنها مستمرة باتخاذ اجراءات مكملة في أي وقت كان وفقاً لحالة السوق.
كما أشادت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة JMMC بجهود السعودية بتخفيض انتاجها طوعياً لمليون برميل يومياً منذ تموز / يوليو.
وأكد وزير الطاقة السعودي أن خفض الانتاج الطوعي سيستمر حتى نهاية العام 2023 وأضاف أن انتاج بلاده سيصل إلى 9 مليون برميل يومياً في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر.
كما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك في قناة الحكومة على التليغرام بأن روسيا ستقوم بالحفاظ على خفضها للتصدير بحوالي 300 ألف برميل يومياً حتى كانون الأول / ديسمبر.
وقد أكدت كل من الرياض وموسكو بأنهما ستراجعان قراريهما بخفض الانتاج في الشهر المقبل لتقررا فيما إذا كانتا ستكثفان خفض الانتاج أم زيادته.
ووفقاً لإعلان للمجموعة فإن الاجتماع المقبل للجنة الـ JMMC قد حدد في 26 تشرين الثاني / نوفمبر قبل الاجتماع الوزاري.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الـ JMMC لا تمتلك سلطة صنع القرار ولكنها تناقش وضع السوق وترفع التوصيات التي يتم لاحقاً مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها رسمياً خلال الاجتماعات الرسمية للمنظمة.
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©Hussein Faleh/AFP
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