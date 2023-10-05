راشد بن سعيد مسيرة إنجازات خالدة في خدمة الوطن

يعد المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، قائداً استثنائياً استشرف مستقبل دبي، وقاد مسيرة التخطيط والبناء في الإمارة بنظرة ثاقبة، ووضع اللبنة الأولى في بناء نهضتها، ورسم خريطة طريق تميز الإمارة.







وريادتها العالمية التي هي عليها الآن، ورائداً من رواد وحدة الإمارات، وبناء حضارتها، وأحد العظماء، الذين أسسوا مسيرة التطور والتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ترك وراءه إرثاً عظيماً من الإنجازات والمكتسبات، وبصمات جلية في خدمة الوطن والمواطن ستبقى خالدة في وجدان أبناء الإمارات.

وتصادف غداً، الذكرى 33 لوفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي انتقل إلى جوار ربه في السابع من شهر أكتوبر عام 1990 الموافق الـ 18 من شهر ربيع الأول عام 1411هـ عن عمر ناهز 78 عاماً، قضاها، رحمه الله، في خدمة أمته ووطنه ومواطنيه، وبذل خلالها كل ما يملك من طاقة في سبيل تحقيق مسيرة الخير والنماء.

نشأة

ولد المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، في إمارة دبي عام 1912، ونشأ في بيت والده الشيخ سعيد، الذي اشتهر بالورع والزهد والتقوى، والحرص على مصلحة الوطن والمواطنين، وسعة الصدر والحلم، والخلق النبيل، ونشأ، طيب الله ثراه، في كنف والدته الشيخة حصة بنت المر، التي كانت لها مكانة خاصة في قلوب الناس، لما عُرف عنها من تسامح وطيبة قلب، وقد لقبت بـ((أم دبي))، فتشرب سموه، منذ نعومة أظفاره في هذا البيت كل هذه الخصال الطيبة، والسجايا الحميدة المستقاة من أصيل الثقافة العربية الإسلامية.

ومنذ صغره تميز بتواضعه ونباهته، ولين معشره ودماثة خلقه، فأحبه الجميع، وعرف عنه كذلك أنه كان شاباً مثابراً فضولياً في البحث والمعرفة والاطلاع، وكان مسكوناً بحب رياضة الصيد بالصقور، وركوب الهجن والخيل، والرماية، وتعلم مبادئ اللغة العربية والحساب والقرآن الكريم على يد ((المطاوعة))، إلى أن التحق بالمدرسة الأحمدية في ديرة، التي أسسها الشيخ محمد بن أحمد بن دلموك تاجر اللؤلؤ المعروف.

ولما بلغ الشيخ راشد، طيب الله ثراه، الـ 18 من العمر دأب على حضور اجتماعات والده ومجالسه، ونهل من خبرته الطويلة، ومن سيرته العطرة بين حكام الساحل الخليجي، إذ اشتهر والده بعروبته الأصيلة، وحرصه على القضايا العربية العالقة، وكرهه للاستعمار وحلمه بالوحدة والأمن والاستقرار وخير المنطقة، فأحبه الجميع واحترموه، وكان يرافق والده في رحلات الصيد بالصقور، مما وطد العلاقة بينهما، وأغنى حواراتهما، وأدى إلى تعزيز الأثر الكبير، الذي تركه الشيخ سعيد في نفس ابنه الشاب.

قيادة

وتزخر مسيرة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بمحطات مهمة في تاريخ بناء دولة الإمارات، ممهورة بإنجازات نوعية في التطوير والبناء، تعكس أهمية الدور، الذي قامت به قيادات الرعيل الأول في الدولة، الذين كانوا يصِلون الليل بالنهار لرفعة هذا الوطن المعطاء.

ويعد الشيخ راشد، رائد البناء الأول، إذ ركز، رحمه الله، على بناء الإنسان، والاستثمار في قدراته، وخدمة شعبه ووطنه، وتحقيق الخير والرخاء له، واستغلال جميع الإمكانات والفرص المتاحة له، من أجل التخطيط لحاضر ومستقبل الإمارة، التي باتت مدينة عالمية يشار لها بالبنان.

وأصبحت محط أنظار واهتمام رواد الأعمال والمتميزين في مختلف القطاعات، فقد كان الشيخ راشد عاشقاً لإمارة دبي، مخلصاً للاتحاد، رحل بهدوء وترك وراءه إرثاً كبيراً، من خلال مسيرة عامرة بالإنجازات والمكتسبات، كانت ولا تزال بصمة مضيئة في تاريخ الإمارات في مختلف المجالات، وركيزة أساسية وخريطة طريق نحو مسيرة تميز إمارة دبي وريادتها العالمية.

وكان الشيخ راشد بن سعيد عوناً لأبيه في شتى المجالات، وخصوصاً في الشؤون الاقتصادية، حيث أسهم في تحسين المعيشة، الأمر الذي أكسبه شعبية وحباً من المواطنين، وتولى، طيب الله ثراه، منصب ولي العهد في دبي من عام 1928، ومن المأثور عنه قوله: ((ما هو مفيد للتجار مفيـد لدبي)).

وفي 10 سبتمبر عام 1958 أسلم المغفور له، بإذن الله، الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم الروح إلى بارئها، وشاع الحزن في دبي، وقد ملك الحزن قلب الشيخ راشد على رحيل والده، الذي ربطته به علاقة مميزة، وكان قريباً منه دوماً، وانتقل الحكم إلى الحاكم الجديد ولي العهد الشيخ راشد، طيب الله ثراه، في 4 أكتوبر من العام ذاته، واستمر في نهجه، الذي اتبعه منذ تعيينه ولياً للعهد في الإصلاح والتطوير وتحسين ظروف الحياة.

ريادة دبي

يمثل الشيخ راشد بن سعيد حجر الأساس في بناء دبي، إذ يتذكر الذين عاصروه واحتكوا به الجهد والنشاط والعزيمة والإصرار، التي امتاز بها، ونهجه في أن يجعل دبي رائدة في كل مجال عمراني وتنموي، والمكان الذي يحبه كل زائر وسائح وتاجر، وهذا ما نلمسه اليوم، حيث الجميع من مختلف العالم يقصدون دبي ويحبون زيارتها، وكان يرتاد مجلسه المسائي في جميرا إلى جانب رواد المجلس، تجار من الخليج والهند وباكستان.

شكلت العفوية والبساطة أبرز سمات شخصية الشيخ راشد، التي امتاز بها عن كثير من الزعماء الآخرين، وكان بسيطاً في مأكله وملبسه ومركبه وقيامه وقعوده، وكان الأجانب يستغربون وجود قائد، له سمعته واسمه بهذه البساطة والعفوية، علاوة على ذلك كان صاحب رؤية ثاقبة أسهمت في رسم ملامح إمارة دبي الحديثة، وكانت اللبنة الأساسية في انتقال دبي إلى قلب المدن العالمية الأكثر تطوراً.

يذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن والده قوله: ((إنني أبني ميناء راشد، لأنه يمكن أن يأتي يوم لا تقدرون على بنائه))، لم يفكر أحد قبل والدي في تنفيذ مشروع كهذا، ولكن والدي فكر فيه، ونفذه فكيف اهتدى إليه؟! هذا السؤال لا أعرف جواباً مختصراً له، لكن لو حصرت إجابتي بكلمة واحدة لقلت إنها الرؤية)).

نهج

حرص الشيخ راشد خلال فترة حكمه على العمل وفق نهج دقيق ومنظم ومتفرد، لمتابعة الأعمال والمشاريع، ضمن جدول يومي، حيث كان يقوم بجولتين في مدينة دبي يومياً يتابع فيهما المشاريع، ويتابع بنفسه أدق التفاصيل لأي مشروع قيد التنفيذ.







وكانت هذه الجولات فرصة للالتقاء بعامة الناس عن قرب، والاستماع إليهم وتلبية مطالبهم، وبعد عودته من جولاته اليومية كان يمضي كثيراً من الوقت في أعماله الرسمية، من خلال مجلسه الذي يتيح الفرصة للناس للالتقاء به، حيث يشاركهم قضاياهم، ويصغي لمطالبهم، ويعمل على تلبيتها.

وأولى الشيخ راشد، رحمه الله، مجلسه اهتماماً كبيراً، وحظي بإعجاب الجميع لما تحلى به من حلم وصبر، إذ كان يصغي لكل رأي أو مظلمة، ضامناً للجميع أفضل الحلول للقضايا والمشكلات وموفراً المساعدة لكل فرد، وكان المجلس يضم أشخاصاً من جنسيات متعددة، وفر لهم قاعدة للحوار البناء، ورجالاً يعتد برأيهم.

رؤية

امتلك الشيخ راشد بن سعيد رؤية استشرفت المستقبل والتخطيط له، أسهمت في بناء النهضة الشاملة للدولة، سواء كان ذلك بالنسبة لرقي وتطوير إمارة دبي، أو فيما يتعلق بالمسيرة الاتحادية، التي كان أحد أبرز أقطابها، وكان تخطيطه مثاراً للإعجاب والدهشة، وكان الشيخ راشد يملك القدرة على اختيار الوقت المناسب لتنفيذ عمل ما، فلم ينفذ أية خطة من خطط التنمية بكل أشكالها.

إلا واختار لها الوقت المناسب، يشجع كل مجتهد ومخلص ومتفانٍ على مرأى ومسمع من الناس، مما أعطى المسؤولين حافزاً للمثابرة، والحماس في أداء المهام المنوطة بهم، فتمخض عن هذه الرؤية مسيرة تنموية متميزة تعد سر نجاح إمارة دبي وتألقها، فبفضل فكره المتوهج والطموح والمتجدد أضحت إمارة دبي دانة الدنيا، وارتبطت رحلة دبي نحو التطور والازدهار بعلاقة مميزة مع الشيخ راشد، الذي يعتبر إحدى العلامات القيادية الفارقة في التاريخ العربي.







الاتحاد

وكان اتحاد الإمارات لبنة من لبنات أفكار الشيخ راشد العظام، التي امتزجت بطموحات أخيه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعملا يداً بيد في بناء الدولة، وتدعيم الاتحاد، ودفع عجلة التقدم والتنمية، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وتحقيق حلم الاتحاد.

ويعد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، من الشخصيات المؤثرة في دولة الإمارات، إذ توافقت رؤيته مع رؤية إخوانه حكام الإمارات، في ضرورة قيام اتحاد بين الإمارات، التي تجمعها سمات مشتركة، تمثلت بوحدة التاريخ والجغرافيا والثقافة والعادات والتقاليد والملامح السياسية، وعمل مع رفيق دربه، المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانهما حكام الإمارات على تأسيس الدولة، وفي الـ 10 من يوليو 1971 وجه الشيخ راشد دعوة من أجل المضي قدماً على طريق الاتحاد، واستمر في الدفع نحو الاتحاد حتى أعلن عنه رسمياً في الثاني من ديسمبر 1971.

حيث تولى منصب نائب رئيس الدولة، إضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء. وتم تسخير الإمكانات جميعها لبناء الدولة وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها بتعاون صادق وعزيمة قوية في مسيرة البناء والتنمية، فعم الخير أرجاء الإمارات كافة، وساندهم في ذلك شعب مخلص وثق بقيادته الحكيمة، وإخلاصها ورؤاها الثاقبة.

مواقف وطنية

أسهم الشيخ راشد بعد توليه منصب نائب رئيس الدولة ورئاسة مجلس الوزراء في التطوير العمراني والنهضة الشاملة، التي شهدتها الدولة في بداياتها من بناء المرافق العامة والبنى التحتية، وحرص على تقوية العلاقات مع دول الخليج والدول الأخرى.

ودعا إلى إنشاء مجلس يضم دول الخليج العربي، وحرص الشيخ راشد على مصالح الإمارات وقضايا أمته العربية والإسلامية إيماناً منه بعدالة قضاياها. وكان سباقاً لفعل الخير، حيث كانت الأعمال الإنسانية حاضرة في فكره ونهجه، ويسجل التاريخ العديد من الأعمال الإنسانية، التي قام بها الشيخ راشد بن سعيد، كما رعى المغفور له، بإذن الله، العديد من المشاريع الخيرية.

مدرسة عريقة

ويعد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، شخصية ملهمة ومؤثرة، وأيقونة للمجد، وعنواناً للنجاح، وقدوة عظيمة للأجيال، ومدرسة عريقة، يستلهم منها فنون التطوير والبناء، وترسيخ نهضة الوطن. قال عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتابه ((قصتي)): ((دروس راشد بن سعيد لا تنتهي.

كان مدرسة، وكان معلماً، وكان حاكماً، وكان أباً للجميع)). وقال أيضاً في الكتاب: ((تعلمت من راشد، منذ نعومة أظفاري، أن القائد هو الشخص الأكثر نشاطاً، والأقدر على تنفيذ المشاريع بكل كفاءة، تعلمت من راشد أن كل درهم في دبي له قيمة كبرى، ولا يتم صرفه إلا في مكانه الصحيح. ثقافة الحكم، التي رسخها راشد بن سعيد هي ثقافة تقوم على صرف المال بحكمة، والابتعاد عن التبذير الحكومي، أياً كان شكله)).

وذكر سموه في تغريدة سابقة، عبر حسابه الرسمي على منصة ((إكس)): ((في مثل هذا اليوم، السابع من أكتوبر 1990، رحل راشد بن سعيد آل مكتوم.. رحل عن دبي والدها ومهندسها.. تصدعت برحيله الكثير من القلوب، لم يصدق الكثيرون أن من كان أباً لهم قد رحل.. أصعب رحيل، هو رحيل الوالد.. يجعلك يتيماً.. لأنه كان سبباً في وجودك.. في حياتك.. في نجاحك.. سبباً في وجود وطنك)).