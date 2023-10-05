عرض ضخ 27 مليار متر مكعب سنوياً.. بوتين: روسيا مستعدة لتزويد ألمانيا بالغاز عبر نورد ستريم-2

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً استئناف تزويد ألمانيا بالغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم-2، في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، التي نتجت جزئياً عن قرار روسيا بوقف الإمدادات إلى القارة.

وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لضخ 27 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً عبر خط الأنابيب، لكن القرار يقع على عاتق ألمانيا، وفقاً لما صرح به أمام خبراء من نحو 40 دولة، بما في ذلك ألمانيا، في منتدى فالدي الدولي للحوار في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود أمس.

وبحسب شركة نورد ستريم، فقد تم تسليم 59 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في عام 2021.

وأدان بوتين، مرة أخرى، تفجيرات العام الماضي التي استهدفت خطوط أنابيب نورد ستريم الممتدة من روسيا إلى ألمانيا، ووصفها بأنها «أعمال إرهابية».

وكان قد تم تسجيل انفجارات بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية في 26 سبتمبر 2022.

وبعد ذلك بوقت قصير، تم اكتشاف أربعة تسربات في ثلاثة من خطوط الأنابيب الأربعة.

ويمتد كل من خطي «نورد ستريم 1» و«2» كخط مزدوج تحت الماء لمسافة تبلغ نحو 1200 كيلومتر من روسيا إلى ألمانيا. وقد وفر نورد ستريم 1 مقداراً كبيراً من الغاز المستورد إلى أوروبا منذ عام 2011.

ويشار إلى أن أياً من الخطين لم يكن ينقل الغاز فعلياً وقت الهجوم وسط أزمة الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا نتيجة للحرب الأوكرانية.

واتهم بوتين، أمس، الولايات المتحدة مرة أخرى بالوقوف وراء الهجمات، قائلاً إن واشنطن تتطلع لبيع الغاز الخاص بها في أوروبا.

وبعد مرور أكثر من عام على التفجيرات، لا يزال من غير الواضح من يقف وراء الهجمات.

وفي الوقت نفسه، قال بوتين إن الغاز الروسي مستمر في الضخ عبر أوكرانيا إلى أوروبا بشكل يومي.

وأضاف أن أوكرانيا تواصل تلقي أموال من روسيا مقابل هذا النقل، مشيراً إلى أن روسيا وأوكرانيا، الخصمتين في الحرب المشتعلة قبل أكثر من 19 شهراً، استفادتا من المبيعات.

وتنتهي عقود العبور بين موسكو وكييف بحلول نهاية العام المقبل.