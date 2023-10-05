صحيفة أمريكية تكشف عن اجتماع مرتقب الشهر المقبل بين بايدن وشي في البيت الأبيض

كشفت صحيفة أمريكية أن تخطيط البيت الأبيض لعقد اجتماع بين الزعيمين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ.

وأوضحت «واشنطن بوست»، أمس، أن البيت الأبيض بدأ إعداد خطط لعقد الاجتماع المباشر بين بايدن وبينغ في سان فرانسيسكو الشهر المقبل، وذلك بحسب مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية.

ولم تردَّ السفارة الصينية في واشنطن ولا البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق.

وبدأت العلاقات بين بكين وواشنطن تتجه نحو التحسن، إذ عبَّر بايدن عن أمله بلقاء الرئيس الصيني قريباً.

كما بعث وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن، وقت سابق، بعدد من الرسائل التي تعكس تغيراً في تكتيك التعامل بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بتأكيده أهمية التواصل لإدارة الخلافات، وتبني المنافسة بدل الصراع.

وحملت التصريحات تأكيدات أمريكية على عدم الرغبة في تقويض الاقتصاد الصيني، مع الإشارة إلى أن إدارة بايدن تعتبر أن نجاح الصين اقتصادياً يعود عليها بالنفع كذلك.

وينظر للتصريحات الأمريكية الأخيرة باعتبار أنها تغيير تكتيكي يواكب ظروف المرحلة، ولا تحمل تحولاً مفاجئاً وجوهرياً في الموقف الاستراتيجي لواشنطن إزاء الصين، بحسب رئيس مركز السلام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور أكرم حسام.