أثار الذعر بتفجير عبوتين.. السجن مدى الحياة لمطلق النار داخل مترو مزدحم في نيويورك

حُكم على رجل أطلق النار وأثار الفوضى في مترو مزدحم بنيويورك في أبريل 2022، أمس، بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، حسبما أعلن القضاء الأمريكي.

وبناء على طلب الادعاء، حكم قاضٍ في محكمة بروكلين الفدرالية على فرانك جيمس (64 عاماً) بـ«عشر أحكام بالسجن مدى الحياة»، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في بروكلين، وهو ما يعادل عدد الضحايا المتضررين من إطلاق النار.

وكانت هيئة الدفاع طالبت من جهتها بعقوبة السجن لمدة 18 عاماً، وسلطت الضوء على مشكلات الصحة العقلية التي يعانيها المتهم، مشيرةً إلى أنها ستستأنف الحكم.

وكان الهجوم قد أثار ضجة في مدينة أصيب سكانها بصدمة بسبب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وفي 12 أبريل 2022، في ساعة الذروة، أقدم فرانك جيمس، الذي كان يضع قناعاً واقياً من الغاز ويعتمر خوذة صفراء ويرتدي سترة عامل بناء برتقالية، على تفجير عبوتين دخانيتين في مقصورة مترو مزدحمة في بروكلين قبل إطلاقه النار، مثيراً حالة من الذعر.

ولم يتسبب الهجوم في سقوط قتلى، وهو ما شكَّل معجزة بحسب السلطات، لكن عدداً كبيراً من الضحايا أصيبوا بجروح بالغة.