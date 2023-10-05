الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجموعة من قوات الأمن في النيجر

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجموعة من قوات الأمن شمال غرب جمهورية النيجر، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية النيجر وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.