بوتين: العثور على بقايا قنبلة يدوية وسط جثث ضحايا سقوط طائرة كانت تُقلّ قائد «فاغنر»

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم العثور على شظايا قنبلة يدوية وسط جثث من لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة قائد «فاغنر» في أغسطس.

وأوضح بوتين، اليوم، أن الخبراء الذين يحققون في الحادث لم يجدوا أي مؤشر على أن الطائرة تعرضت لاصطدام خارجي.

وقُتل جميع الأفراد العشرة الذين كانوا على متن الطائرة، بمن فيهم قائد «فاغنر»، يفغيني بريغوجين.

وبرغم إشارة بوتين إلى أن التحقيق لا يزال مستمراً ولم يصل بعد إلى سبب الحادث، بدا أن تصريحه يشير إلى أن الطائرة سقطت نتيجة انفجار قنبلة يدوية بشكل عرضي.

ومثل تمرد بريغوجين الفاشل في يونيو التحدي الأشد خطورة لبوتين، الذي يمسك بزمام السلطة منذ أكثر من عقدين.

وبعد شهرين من التمرد، تحطمت طائرة كانت تُقل بريغوجين وكبار مساعديه في 23 أغسطس، أثناء توجهها من موسكو إلى سانت بطرسبرغ.

وأكدت الفحوص الجينية وفاة بريغوجين، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن الفحوص الجينية الجزيئية أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تمّ انتشال جثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم، والتي كانت تضم اسم بريغوجين.

وأعلن المحققون الروس العثور على جثث الضحايا العشر الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إضافة إلى الصندوقين الأسودين للطائرة.