بحثا علاقات الصداقة.. عبد الله بن زايد يلتقي وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ديفيد لامي، وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية وعضو البرلمان البريطاني.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد في لندن، علاقات الصداقة والشراكة من أجل المستقبل، ودورها في تنامي التعاون الثنائي بين البلدين.

كما تطرقت المحادثات إلى أجندة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخCOP 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وأكدا، في هذا الصدد، أهمية تبني تدابير عالمية طموحة لتعزيز العمل المناخي، إضافة إلى تعزيز الشراكات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، مؤكداً أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة تعملان معاً من أجل تحقيق الازدهار المستدام.

حضر اللقاء منصور عبد الله بالهول الفلاسي، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.