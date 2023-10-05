بدأ في عهد ترامب.. وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تستأنف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

استأنفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بناء الجدار الحدودي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية تكساس، على الرغم من سياسة إدارة الرئيس جو بايدن المعلنة في يناير عام 2021 التي أعلنت نهاية حالة الطوارئ الوطنية على الحدود.

وذكرت الوكالة، في إشعار، أنها تستخدم السلطات المنصوص عليها بموجب قانون الهجرة لعام 1996، مشيرةً إلى محاولة دخول أكثر من 245 ألف مهاجر في قطاع وادي ريو جراندي لحرس الحدود في العام المالي الماضي.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن هذه الخطوة تتسق مع إعلان الرئيس بايدن لعام 2021، إذ تحتاج إلى إنفاق الأموال المتبقية من مخصصات العام المالي 2019 والبالغة 1.375 مليار دولار.