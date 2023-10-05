بدأ في عهد ترامب.. وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تستأنف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

(MENAFN
- Al-Bayan)
استأنفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بناء الجدار الحدودي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية تكساس، على الرغم من سياسة إدارة الرئيس جو بايدن المعلنة في يناير عام 2021 التي أعلنت نهاية حالة الطوارئ الوطنية على الحدود.
وذكرت الوكالة، في إشعار، أنها تستخدم السلطات المنصوص عليها بموجب قانون الهجرة لعام 1996، مشيرةً إلى محاولة دخول أكثر من 245 ألف مهاجر في قطاع وادي ريو جراندي لحرس الحدود في العام المالي الماضي.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إن هذه الخطوة تتسق مع إعلان الرئيس بايدن لعام 2021، إذ تحتاج إلى إنفاق الأموال المتبقية من مخصصات العام المالي 2019 والبالغة 1.375 مليار دولار.
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