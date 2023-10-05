انسيابية عالية واحترافية بالتنظيم تميزان ثاني أيام التصويت في انتخابات «الوطني»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تواصل لليوم الثاني، أمس، إقبال المواطنين، من جميع فئات المجتمع، على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بمختلف المراكز في إمارات الدولة.
وتشهد انتخابات المجلس تطوراً في الإجراءات التنظيمية والتقنية والفنية واللوجستية، لتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في كل مراحلها وإجراءاتها، وكذلك من خلال أنظمة التصويت، التي تعمل وفق أفضل المعايير العالمية.
كما حرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير جميع التسهيلات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم للمشاركة بفعالية في الانتخابات.
وأكد ناخبون في مختلف إمارات الدولة سهولة العملية الانتخابية خلال اليومين الماضيين للتصويت المبكر للمجلس، وأنها منظمة باحترافية تعكس تميز الدولة في كل المجالات، وهو ما أثمر عن انسيابية في عمليات التصويت، مشيرين إلى أنهم لم يواجهوا أي معوقات أو ازدحامات خلال الإدلاء بأصواتهم حضورياً، في وقت عبروا فيه عن سعادتهم بالمشاركة في «العرس الانتخابي»، الذي اعتبروه واجباً وطنياً. اقرأ أيضاً: حضور بارز لكبار المواطنين في دبي ثاني أيام التصويت المبكر المشاركة السياسية.. مسار متدرج يرسي نموذجاً برلمانياً متميزاً فرق دعم تقني واستبيان لقياس رضا الناخبين في عجمان
ناخبون في أبوظبي: احترافية التنظيم تعكس تميز الإمارات حركة نسائية نشطة في ثاني أيام التصويت بالفجيرة العائلات تزين التصويت المبكر برأس الخيمة
MENAFN05102023000110011019ID1107198864
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.