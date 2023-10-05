انسيابية عالية واحترافية بالتنظيم تميزان ثاني أيام التصويت في انتخابات «الوطني»

تواصل لليوم الثاني، أمس، إقبال المواطنين، من جميع فئات المجتمع، على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بمختلف المراكز في إمارات الدولة.

وتشهد انتخابات المجلس تطوراً في الإجراءات التنظيمية والتقنية والفنية واللوجستية، لتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في كل مراحلها وإجراءاتها، وكذلك من خلال أنظمة التصويت، التي تعمل وفق أفضل المعايير العالمية.

كما حرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير جميع التسهيلات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم للمشاركة بفعالية في الانتخابات.

وأكد ناخبون في مختلف إمارات الدولة سهولة العملية الانتخابية خلال اليومين الماضيين للتصويت المبكر للمجلس، وأنها منظمة باحترافية تعكس تميز الدولة في كل المجالات، وهو ما أثمر عن انسيابية في عمليات التصويت، مشيرين إلى أنهم لم يواجهوا أي معوقات أو ازدحامات خلال الإدلاء بأصواتهم حضورياً، في وقت عبروا فيه عن سعادتهم بالمشاركة في «العرس الانتخابي»، الذي اعتبروه واجباً وطنياً.





