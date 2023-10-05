Friday, 06 October 2023 04:48 GMT

انسيابية عالية واحترافية بالتنظيم تميزان ثاني أيام التصويت في انتخابات «الوطني»

10/5/2023 7:23:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصل لليوم الثاني، أمس، إقبال المواطنين، من جميع فئات المجتمع، على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بمختلف المراكز في إمارات الدولة.

وتشهد انتخابات المجلس تطوراً في الإجراءات التنظيمية والتقنية والفنية واللوجستية، لتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في كل مراحلها وإجراءاتها، وكذلك من خلال أنظمة التصويت، التي تعمل وفق أفضل المعايير العالمية.

كما حرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير جميع التسهيلات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم للمشاركة بفعالية في الانتخابات.

وأكد ناخبون في مختلف إمارات الدولة سهولة العملية الانتخابية خلال اليومين الماضيين للتصويت المبكر للمجلس، وأنها منظمة باحترافية تعكس تميز الدولة في كل المجالات، وهو ما أثمر عن انسيابية في عمليات التصويت، مشيرين إلى أنهم لم يواجهوا أي معوقات أو ازدحامات خلال الإدلاء بأصواتهم حضورياً، في وقت عبروا فيه عن سعادتهم بالمشاركة في «العرس الانتخابي»، الذي اعتبروه واجباً وطنياً.

اقرأ أيضاً: حضور بارز لكبار المواطنين في دبي ثاني أيام التصويت المبكر المشاركة السياسية.. مسار متدرج يرسي نموذجاً برلمانياً متميزاً فرق دعم تقني واستبيان لقياس رضا الناخبين في عجمان
ناخبون في أبوظبي: احترافية التنظيم تعكس تميز الإمارات حركة نسائية نشطة في ثاني أيام التصويت بالفجيرة العائلات تزين التصويت المبكر برأس الخيمة







MENAFN05102023000110011019ID1107198864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث