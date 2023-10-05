أدان تدخل البرلمان الأوروبي بشؤون الدول العربية.. البرلمان العربي: مصر لديها مؤسسات رصينة وعريقة

أدان البرلمان العربي بشدة تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مصر الداخلية، معرباً عن رفضه التام لكل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكد البرلمان تضامنه الكامل مع مصر ضد أي تدخل يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأي حقائق أو معلومات صحيحة، في حين تسعى لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية.

وطالب، في بيانه أمس، البرلمان الأوروبي بالكفّ عن التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، واصفاً ذلك بأنه «يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة وكل الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

وقال

إن مصر لديها انتخابات نزيهة ومؤسسات دستورية وقضائية رصينة وعريقة تقوم بتطبيق القانون، وهي كفيلة بتوفير كل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري الحقيقية، مثمناً ما حققته مصر من خطوات رائدة لتعزيز آليات الديمقراطية وتطبيق القانون.