مجلس سيدات أعمال دبي يطلق سلسلة ندوات لتعزيز المهارات القيادية

أعلن مجلس سيدات أعمال دبي عن إطلاق سلسلة القيادة، وهي عبارة عن ثلاث جلسات تدريبية على مدار شهرين، تنظم بالتعاون مع شركة ((سينيرشيا)) للاستشارات، وتستهدف الارتقاء بمهارات ممثلي مجتمع الأعمال من أعضاء المجلس، وغير الأعضاء، وتعزيز روابطهن مع عملائهن وفرق عملهن، بما يحقق أهدافهن ومصالحهن المهنية.

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