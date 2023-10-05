مجلس سيدات أعمال دبي يطلق سلسلة ندوات لتعزيز المهارات القيادية

مجلس سيدات أعمال دبي يطلق سلسلة ندوات لتعزيز المهارات القيادية
التاريخ
10/5/2023 7:23:43 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مجلس سيدات أعمال دبي عن إطلاق سلسلة القيادة، وهي عبارة عن ثلاث جلسات تدريبية على مدار شهرين، تنظم بالتعاون مع شركة ((سينيرشيا)) للاستشارات، وتستهدف الارتقاء بمهارات ممثلي مجتمع الأعمال من أعضاء المجلس، وغير الأعضاء، وتعزيز روابطهن مع عملائهن وفرق عملهن، بما يحقق أهدافهن ومصالحهن المهنية.
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