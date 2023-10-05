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«الاتحاد العقارية» تعلن بدء تنفيذ التسوية مع رئيس مجلس الإدارة السابق

10/5/2023 7:23:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة الاتحاد العقارية بدء تنفيذ اتفاقية التسوية التي تم إبرامها مع خليفة الحمادي، رئيس مجلس الإدارة السابق وأفراد عائلته وآخر. وجاءت هذه الخطوة بعد التوقيع على الاتفاقيات الجانبية مع كل من أمين الحفظ ووكيل الضمان، وبعد موافقة أغلب المساهمين خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة في 17 أبريل على الدخول باتفاقية التسوية مع خليفة الحمادي وأفراد عائلته وآخر، ليتم بموجبها سداد مبلغ التسوية والبالغ 620 مليون درهم إلى الشركة من خلال دفعات مجدولة. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة ضمن الجهود التي تبذلها الشركة في إطار استراتيجية التعافي.

وقال المهندس عامر خانصاحب، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية: ((يسرنا إعلان البدء بتنفيذ اتفاقية التسوية المبرمة بين الاتحاد العقارية وخليفة الحمادي. ونؤمن بأن هذه الخطوة تشكل نقطة تحول لشركة الاتحاد العقارية، وتتيح لنا تركيز جهودنا على أعمالنا ومشاريعنا وخطط ومبادرات النمو الاستراتيجية)). واستغرق إتمام تنفيذ الاتفاقية وقتاً نتيجة المراجعات المفضلة التي أجراها أمين الحفظ ووكيل الضمان وغيرهم من الأطراف الخارجية قبل التوقيع على الاتفاقيات.

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