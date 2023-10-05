«بي أتش إم كابيتال» تعلن تغيير المساهمين الرئيسيين

«بي أتش إم كابيتال» تعلن تغيير المساهمين الرئيسيين
التاريخ
10/5/2023 7:23:43 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((بي أتش إم كابيتال)) عن تغيير في هيكل المساهمين الرئيسيين الخاص بها. وأصبحت شركة إي أي إتش للخدمات المالية، إحدى شركات مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة تمتلك حصة الملكية الأكبر والتي تبلغ %66.97 من إجمالي أسهم شركة بي أتش إم كابيتال. وتراجعت حصة الملكية التي كان يمتلكها بنك الكويت الأردني سابقاً، لتصبح %10 من أسهم الشركة.
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