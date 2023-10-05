«بي أتش إم كابيتال» تعلن تغيير المساهمين الرئيسيين

أعلنت شركة ((بي أتش إم كابيتال)) عن تغيير في هيكل المساهمين الرئيسيين الخاص بها. وأصبحت شركة إي أي إتش للخدمات المالية، إحدى شركات مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة تمتلك حصة الملكية الأكبر والتي تبلغ %66.97 من إجمالي أسهم شركة بي أتش إم كابيتال. وتراجعت حصة الملكية التي كان يمتلكها بنك الكويت الأردني سابقاً، لتصبح %10 من أسهم الشركة.

MENAFN05102023000110011019ID1107198860