«إيدج» تصنع أداة حفر لـ «ويذرفورد إنترناشيونال»

أعلنت شركة ((إي بي آي)) الرائدة في الهندسة الدقيقة في قطاعات الطيران والنفط والغاز والدفاع بالإمارات التابعة لمجموعة ((إيدج))، عن استكمال صناعة أداة قطع قبل الحفر متخصصة بقطاع النفط والغاز، حيث تم تسليمها بنجاح لشركة ((ويذرفورد إنترناشيونال)) الكبرى متعددة الجنسيات، والتي تعمل في مجال خدمات حقول النفط حول العالم.

تم الإعلان عن ذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ((أديبك)) المنعقد حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك)). وتعتبر أداة القطع قبل الحفر التي تم استكمالها بنجاح في الإمارات مصنوعة من السبيكة الفائقة ((Incoloy 625)) وطولها 4.75 أمتار.

وتحتوي على تجاويف مستشعرات مُصنعة آلياً بشكل معقد، ومنافذ ذات زوايا حادة، وطلاء كسوة الليزر، وأداة طرق موضعية، ما يؤدي إلى تحسين الإجهاد التشغيلي. وقال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة ((إي بي آي)): إن تسليم أداة الحفر المبتكرة هذه إلى ((ويذرفورد)) يسلط الضوء على قدرات وخبرات فريقنا الرائعة ويؤكد التزام ((إي بي آي)) بدعم الهندسة الدقيقة في الإمارات. نفخر بتطوير القدرات الهندسية الدقيقة للدولة في صناعة النفط والغاز الإقليمية، وتؤكد ((إي بي آي)) التزامها بتوفير حلول تصنيع آلي متطورة ومخصصة وتتطلع إلى توفير المزيد من المكونات المتخصصة للغاية لشركائنا في قطاع النفط والغاز.