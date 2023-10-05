مديرو الصناديق يتبنون «الصمت الأخضر» تجاه الاستدامة

يتزايد الآن توجه مديري الأصول نحو إسقاط صفة ((مستدامة)) من أسماء الصناديق، وذلك وسط مخاوف متصاعدة تتعلق بالإجراءات التنظيمية والسمعة. فقد أزال 44 صندوقاً هذه الكلمة من الاسم التجاري الخاص بها، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك على النقيض من العام الماضي والذي شهد إضافة 99 صندوقاً صفة ((مستدامة)) إلى اسمها، استناداً إلى أن عليه بيانات شركة برودريدج للاستشارات.

وألقى المشاركون في حقل الصناعة باللوم على غياب نهج واضح ومحدد في عملية حسابات الاستثمارات المستدامة حسب ما نص عليه تشريع ((الإفصاح عن التمويل المستدام))، وكذا نشر الاستشارة الصادرة من الاتحاد الأوروبي فيما يخص أسماء الصناديق المستدامة.

وطبقاً لبيانات برودريدج بخصوص الصناديق المستدامة المتمركزة في أوروبا، قامت ذراع إدارة الأصول بمصرف ايه بي إن أمرو الهولندي بإزالة كلمة مستدام من أسماء 14 صندوقاً في شهر يناير هذا العام. وقال المدير إننا في انتظار توضيحات من هيئة الأوراق المالية والبورصة فيما يخص استخدام كلمة مستدام في أسماء الصناديق.

وقد أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات استشارة في نوفمبر العام الماضي؛ كجزء من خطط لتقديم إرشادات وتوجيهات عند استخدام مصطلحات خاصة بالاستدامة والشؤون البيئية والمجتمعية والحوكمة عند تسمية الصناديق.

وطبقاً لتلك الإرشادات والتوجيهات، يحق فقط للصندوق استخدام كلمات ذات علاقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة في الاسم، إذا كانت نسبة 80 % من الاستثمارات تفي بالمعايير والأهداف البيئية والمجتمعية.

وحتى يمكن للصندوق استخدام كلمة مستدام أو ما يرتبط بها في الاسم يجب أن يفي أيضاً بنسبة إضافية تبلغ 50 % في الاستثمارات المستدامة. ويتبقى إصدار هيئة الأوراق المالية والبورصات إرشاداتها وتوجيهاتها النهائية فيما يخص تسمية الصناديق المستدامة والصناديق ذات العلاقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. وقد صرح متحدث رسمي باسم مصرف أيه بي إن أمرو قائلاً إنّ صناديقه المرتبطة بالمادة 8 ((الخضراء)) تستخدم صفة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بينما صناديق المادة 9 تستخدم كلمة مستدام في علاماتها التجارية، وذلك طبقاً للقوانين واللوائح والتوجيهات ذات الصلة.

من جانبها، قامت 8 صناديق تابعة لبنك سوسيتيه جنرال وقد قامت ثمانية صناديق مستدامة بإزالة كلمة مستدام من علاماتها التجارية في مارس 2023. وتبنى البنك ((موقف احترازيا)) وذلك من خلال الإزالة المؤقتة لكلمة مستدام من صناديق المادتين 8، و9، وذلك طبقاً لما صرح به شخص على علم بهذه القضية.

وقال متحدث باسم ((يو بي بي)) لإدارة الأصول التي أسقطت كلمة مستدام من أسماء 7 صناديق في ديسمبر 2022، إنه تم اتخاذ موقف استباقي عبر تغيير أسماء الصناديق إلى ((صندوق مسؤول))، وذلك لتجنب حدوث أي سوء فهم محتمل. كما أشار إلى أن الشركة كانت تحركها في ذلك مخاوف تنظيمية لضمان أن تمثل أسماء الصناديق فعلياً وبصدق استراتيجياتها الاستثمارية.

وصرح ديتليف جلو، مدير أبحاث أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ريفينيتيف ليبر قائلاً إن النظرة المتشددة لهيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن المنتجات المستدامة دفعت الشركات لإزالة كلمة مستدام من أسماء الصناديق. ويتفق مع هذا الرأي رضا نعيم، أحد الشركاء في لينكلاترز قائلاً إن الإرشادات والتوجيهات المقترحة لهيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن تسمية الصناديق وضعت معايير عالية للغاية للجدارة والأهلية حتى يمكن للصناديق أن تستخدم كلمة مستدام في أسمائها.

وأكد أنه على الشركات أن تكون حريصة أن الصناديق الخاصة بها واستثماراتها لن ينظر إليها دون قصد على أنها استثمارات مستدامة دون قصد، لأن ذلك يمكن أن يفعل الالتزامات الإضافية الخاصة بالتمويل المستدام.

وشدد على أن التسمية تتطلب مساراً دقيقاً وحصيفاً للعمل، في ظل ما يطلق عليه الغسل الأخضر (أو تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركة أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما). وأضاف بالقول: إذا خرجت الإرشادات والتوجيهات التي وضعتها الهيئة في النهاية بمعايير معقولة أكثر، سيكون بإمكان الصناديق دائماً تغيير الأسماء مرة ثانية.

وقال سن دانكن المؤسس والرئيس التنفيذي لـ((نت بيربوس))، وهي منصة للمستثمرين المستدامين وذوي التأثير، إن الغموض الذي يعتري تعريف الاستثمار المستدام يؤدي إلى تزايد المخاطر المتعلقة بالغسيل الأخضر.

وقال أدريان ويلان الرئيس العالمي لمعلومات السوق في شركة براون براذرزهاريمان إن جانب المدراء بلغت الذروة، حيث إن تعريفات تنظيمية معينة لا تزال قيد التطور. وتابع: التقليل من متطلبات اعتماد شهادات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو ما يعرف بـ((الصمت الأخضر)) والتبييض الأخضر، بات قضية بنفس أهمية مثل قضية الغسل الأخضر.

وقال جلو إنه يتوقع حدوث موجة من التغيير في الأسماء بعد تطبيق الإرشادات والتوجيهات الخاصة بتسمية الصناديق بمجرد بدء تطبيق الإرشادات والتوجيهات الخاصة بالتسمية في الربع الثالث من هذا العام، فخلال الفترة بين يناير ويونيو 2023 جرت إعادة تسمية 612 صندوقاً.