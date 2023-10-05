«مصدر» و«بوينغ» تتعاونان لدعم تطوير قطاع وقود الطيران المستدام

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر)) عن توقيع مذكرة تفاهم مع ((بوينغ))، بهدف دعم تنمية قطاع وقود الطيران المستدام في الإمارات والعالم، ما يسهم في تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الحياد المناخي لقطاع الطيران التجاري بحلول عام 2050.

وقع مذكرة التفاهم كل من محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في ((مصدر))، وكولجيت غاتا أورا، رئيس شركة ((بوينغ)) لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ((أديبك)) 2023. وستعمل ((مصدر)) و((بوينغ)) معاً على تعزيز ودعم تطوير واعتماد سياسات خاصة بوقود الطيران المستدام في الإمارات وخارجها.