«مصدر» و«بوينغ» تتعاونان لدعم تطوير قطاع وقود الطيران المستدام

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر)) عن توقيع مذكرة تفاهم مع ((بوينغ))، بهدف دعم تنمية قطاع وقود الطيران المستدام في الإمارات والعالم، ما يسهم في تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الحياد المناخي لقطاع الطيران التجاري بحلول عام 2050.
وقع مذكرة التفاهم كل من محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في ((مصدر))، وكولجيت غاتا أورا، رئيس شركة ((بوينغ)) لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ((أديبك)) 2023. وستعمل ((مصدر)) و((بوينغ)) معاً على تعزيز ودعم تطوير واعتماد سياسات خاصة بوقود الطيران المستدام في الإمارات وخارجها.
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