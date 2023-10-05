«المركزي» يعزز التمويل المستدام والأخضر للقطاع المالي

افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي اجتماع طاولة مستديرة حول استدامة القطاع المالي في الدولة، والذي يأتي تزامناً مع استضافة دولة الإمارات ((مؤتمر الأطراف (COP28))) في شهر نوفمبر المقبل، بحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات ومشاركة مساعدي محافظ المصرف المركزي والرؤساء التنفيذيين، والمديرين المعنيين بالاستدامة في البنوك، وشركات التأمين في الدولة.

وسلط الاجتماع الضوء على مستقبل التمويل المستدام، ومبادرات المصرف المركزي في مجال الاستدامة، والدور الحيوي للبنوك وشركات التأمين وخططها لتعزيز التمويل الأخضر، والحد من المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ بشكل فعال، إلى جانب الفرص والتحديات المتعلقة بالتمويل المستدام، كما ناقش الاجتماع المالية الإسلامية المستدامة والتطورات الرقابية المتعلقة بإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.

واستعرض المشاركون في الاجتماع مخرجات تقييم المصرف المركزي لمدى جاهزية البنوك وشركات التأمين، للحد من المخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ، والتطور في إجراءات جمع البيانات، وإطار الحوكمة المؤسسية لهذه المخاطر، كما ناقشوا تطوير حلول مالية خضراء ومستدامة، لتواكب آخر المستجدات في القطاع.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: ((يأتي هذا الاجتماع تعزيزاً لمساعي دولة الإمارات، وحرص القطاع المالي لتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود الوطنية الرامية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول العام 2050، وأكد معاليه التزام المصرف المركزي بمواصلة العمل على إطلاق مبادرات، تدعم تعزيز التمويل الأخضر للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام في الدولة)).

وأكد معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات الدور المحوري، الذي يلعبه القطاع المصرفي في مواكبة أجندة دولة الإمارات للاستدامة، واستراتيجية تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، مشيراً إلى المبادرات النوعية، التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتسريع تبني القطاع للحلول المالية المستدامة، وكشف معاليه عن نجاح القطاع المالي في دولة الإمارات في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير، وابتكار العديد من الحلول المصرفية المستدامة.