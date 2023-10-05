«الأزمة الدائمة».. مسودة جوردون براون ومحمد العريان للحوكمة العالمية

في خريف عام 2008، اتصل الخبير الاقتصادي محمد العريان، الذي كان يعمل آنذاك في شركة إدارة الاستثمار بيمكو بالولايات المتحدة، بمنزله ليطلب من زوجته سحب الحد الأقصى اليومي من المبلغ النقدي من حسابهما. أصبح من الواضح له حينها، حسبما كتب، أن النظام المصرفي كان على وشك الانهيار- وهو خوف مشروع، كما تأكد لاحقاً.

والآن تبدو الأزمة المالية الكبرى التي شهدتها الفترة 2008 - 2009 وكأنها قد ولت منذ زمن بعيد؛ فالجائحة، وصدمات الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، والتضخم العنيد، كل ذلك جعلها ذكرى بعيدة.

رغم ذلك، وكما يوضح رسم بياني مذهل حول الأزمة الدائمة، فإن الأصول التي تحتفظ بها البنوك المنهارة في عام 2023 والتي تبلغ 532 مليار دولار، تتجاوز أصول البنوك التي انهارت في عام 2008 والتي بلغت ملياراً و562 دولاراً، مع حسابات تعديل التضخم.

إن النظام المالي العالمي لم يخرج بعد من دائرة المشكلات والصعوبات، فالأزمات العصيبة لا تزال تتوالى واحدة تلو الأخرى: هذه هي فكرة كتاب ((الأزمة الدائمة. كوفيد19، الصراع، الجغرافيا السياسية)). أضف إلى ذلك التأثير الناجم عن استمرار الظواهر الجوية القاسية (بينما أكتب هذا، نيويورك تغمرها الفيضانات وتعيش في حالة الطوارئ) كما أن الصراعات الجيوسياسية مشتعلة، وصناع السياسات بشكل دائم في وضع يشبه فرق مكافحة الحرائق. هذا كله يجعل التحسينات المنهجية في السياسة، والإدارة المدروسة للمخاطر، أقرب إلى المستحيل.

رغم ذلك، فإن لهجة هذا الكتاب متفائلة. إن مؤلفيه الثلاثة ــ وهم: رئيس وزراء ومستشار سابق للمملكة المتحدة، وخبير اقتصادي مالي بارز (وزميل لي في كامبريدج)، وخبير في الاقتصاد الجزئي حائز على جائزة نوبل ــ لديهم تشخيص وخطة من ثلاثة أجزاء.

المشكلة الأولى التي حددوها هي اختفاء النمو الاقتصادي منذ منتصف الـ 2000، مع وجود اختناقات بالعرض في قلب المشكلة. وكتبوا أن ((نماذج النمو التي ركزت بشكل ضيق للغاية على الخصخصة وإلغاء القيود التنظيمية قد تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها)).

ويؤدي هذا إلى المشكلة الثانية: السياسات غير المناسبة لإدارة اقتصاد يواجه مثل هذه التحديات المتعلقة بالعرض. ويقولون إن ((الاستثمار العام المدعوم بتقاسم المخاطر المالية مع الحوافز المناسبة، وعند الضرورة، وضع تنظيم أكثر ذكاء، يشكل أهمية أكبر بكثير من أي نموذج نيوليبرالي تم الاعتراف به من قبل على الإطلاق)). ويوضحون أيضاً أن التدخلات ضرورية لتعزيز التماسك الاجتماعي والاستدامة.

أما المشكلة الثالثة التي ربما توضحها صعوبة التوصل إلى اتفاق دولي بشأن المناخ والتنوع البيولوجي، فتتلخص في الحاجة إلى إدارة اقتصادية دولية جديدة في عصر قومية متجددة. ويأتي برنامجهم لتحسين الإدارة الاقتصادية أيضاً في ثلاثة أجزاء.

أولاً، يتعين على صناع السياسات أن يتحلوا بعقل متفتح. ومن الأمثلة الواضحة على الفشل في القيام بذلك هو تأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بسبب وجهة نظره الضيقة بأن صدمة التضخم كانت عابرة.

والخطوة الثانية هي تعزيز هيكل السياسات. والرواية التحذيرية التي يقدمونها هنا هي أداء ليز تراس الكارثي خلال توليها منصب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، مع غياب التنسيق المالي والنقدي (رغم أن بنك إنجلترا قام بعمل فعال في إدارة الأزمات).

الخطوة الثالثة هي: ((كن مستعداً لإظهار القيادة)). ويخشى المرء أن يكون هذا أمراً صعباً على أرض الواقع في بلدان عديدة، على الأقل بالمعنى المستنير المقصود.

ويقول المؤلفون إن العامل الأخير في هذا الثلاثي هو الحاجة إلى نهج متجدد في التعامل مع الحوكمة والتنسيق الدولي، مع إجراء إصلاحات في منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، وإعادة رسملة البنك الدولي، وأن يمارس صندوق النقد الدولي المزيد من القيادة الاستراتيجية.

ويقترح المؤلفون أيضاً توسيع مجموعة العشرين لتشمل بشكل دائم دولاً مثل نيجيريا وسنغافورة وفيتنام، والحصول على قيادة أكثر منهجية - والابتعاد عن نظام يقوم فيه كل رئيس جديد بالمداورة بوضع أجندة مختلفة كل عام.

ويقترح المؤلفون أيضاً توسيع مجموعة العشرين لتشمل بشكل دائم دولاً مثل نيجيريا وسنغافورة وفيتنام، والحصول على قيادة أكثر منهجية - والابتعاد عن نظام يقوم فيه كل رئيس جديد بالمداورة بوضع أجندة مختلفة كل عام.

وباستعارة التشبيه بفن كينتسوجي الياباني، حيث يتم إصلاح الفخار المكسور بالذهب بحيث تظل الإصلاحات مرئية، فإنهم يقدمون مقترحاتهم بوصفها ((عكس الراديكالية)). ومع ذلك، وحسبما تشير الخلاصة، فإن عدم التعاون الدولي أصبح هو القاعدة الجديدة، فالأسعار لا تزال تواصل الارتفاع، ومن المرجح أن يجعل التقدم التكنولوجي البشر زائدين عن الحاجة بدلاً من أن يعزز قدراهم، كما أصبحت الكوارث البيئية حدثاً يومياً. ومع ذلك، فهم يؤكدون: ((يمكن القيام بذلك)).

وعلى النقيض من ذلك، فقد تركني الكتاب لأشعر بتشاؤم أكبر كثيراً. فمن بين الأشياء الممتنعة حالياً هو الحاجة إلى التأييد للسياسات المعقولة والتدريجية. إلا أنه من الصعب أن نتصور هذا في البيئة الحالية.

على سبيل المثال، أصبحت السياسات الخضراء محوراً للانقسام السياسي في بلدان عديدة، إلى الحد الذي يعتقد فيه رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك أن التدخل في القرارات المتعلقة بحدود السرعة على الطرق هو أمر يجعله يفوز بالأصوات.

والعلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، وبين الصين والاتحاد الأوروبي، وبين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كلها مشحونة بالتوتر. وهناك مناطق أخرى للصراع المحتمل. لذا كنت أود أن أقرأ المزيد عن الاقتصاد السياسي للبرنامج الذي يروج إليه كتاب الأزمة الدائمة. وما إذا كانت هناك ((لجنة جديدة لإنقاذ العالم)) - وكما أشارت مجلة تايم إلى لاري سمرز، وألان جرينسبان، وروبرت روبين بعد أزمة مالية أعمق، أزمة عام 1998 - فإن المؤلفين الثلاثة لهذا الكتاب سيكونون أفضل المرشحين بالنسبة لي.

ولكنهم على حق في الاعتراف بأن السياسة تهيمن الآن على التحليل الاقتصادي. وبالنظر إلى أن نموذج النمو القديم أدى بالفعل إلى حالة من الجمود، فإن الناس في أجزاء كثيرة من العالم يبحثون عن حلول أخرى.

وباستعارة التشبيه بفن كينتسوجي الياباني، حيث يتم إصلاح الفخار المكسور بالذهب بحيث تظل الإصلاحات مرئية، فإنهم يصفون مقترحاتهم بأنها عكس الراديكالية. ومع ذلك، فإن عدم التعاون الدولي أصبح هو القاعدة الجديدة، والأسعار لا تزال في ارتفاع، ويبدو أن التقدم التكنولوجي من المرجح أن يجعل البشر زائدين عن الحاجة، وأصبحت الكوارث البيئية حدثاً يومياً. ومع ذلك، يكتبون: ((يمكن القيام بذلك)).

رغم ذلك، تركني الكتاب أشعر بمزيد من التشاؤم. فمن بين الأشياء الصعبة حالياً الحاجة إلى حشد التأييد السياسي حتى للسياسات المعقولة والتدريجية. وهو أمر يصعب تصوره في ظل البيئة السائدة حالياً.

وحتى السياسات الخضراء، على سبيل المثال، أصبحت محوراً للانقسام السياسي في بلدان عديدة، ووصل الأمر إلى حد الذي يعتقد فيه رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك أن التدخل في القرارات المتعلقة بحدود السرعة على الطرق هو أمر يجعله يفوز بالأصوات.

كذلك، فإن العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، وبين الصين والاتحاد الأوروبي، وبين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، باتت كلها مشحونة بالتوتر. وهناك مناطق أخرى للصراع المحتمل. لذا كنت أود أن أقرأ المزيد عن الاقتصاد السياسي للبرنامج الذي يروج إليه كتاب الأزمة الدائمة. وما إذا كانت هناك ((لجنة جديدة لإنقاذ العالم)) – ومثلما رشحت مجلة تايم لاري سمرز، وألان جرينسبان، وروبرت روبين بعد أزمة مالية أعمق.. أزمة العام 1998 - فإن المؤلفين الثلاثة لهذا الكتاب سيكونون أفضل المرشحين بالنسبة لي.

ولكنهم على حق في الاعتراف بأن السياسة تهيمن الآن على التحليل الاقتصادي. وبالنظر إلى أن نموذج النمو القديم أدى بالفعل إلى حالة الأزمة الدائمة، فإن الناس في أجزاء كثيرة من العالم يبحثون عن حلول أخرى.