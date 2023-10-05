صفقات مليارية تتوج ختام «أديبك أبوظبي 2023»

اختتمت، أمس، فعاليات ((أديبك 2023))؛ أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، بحضور قياسي تجاوز 184000 مشارك من 160 دولة. وشارك في الفعاليات أكثر من 40 وزيراً للطاقة وأكثر من 100 مسؤول تنفيذي من مختلف دول العالم.

وتضمّنت الفعاليات 10 مؤتمرات استراتيجية وتقنية نوعية، بالإضافة إلى 18 مقابلة مهمة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة. كما شارك نحو 2200 عارض يمثلون قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والشحن والتصنيع ، من بينهم نحو 54 شركة من شركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية الكبرى من خلال 30 جناحاً دولياً. وشهدت الدورة الحالية، التي استمرت على مدار 4 أيام، أهمية خاصة مع قرب انطلاق مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) في دبي. وانطلق ((أديبك 2023)) تحت شعار ((إزالة الكربون أسرع معاً))، بهدف توحيد القطاع وصناع القرار والمبتكرين لتسريع وتيرة إزالة الكربون من خلال الابتكار والتعاون.

وشهد اليوم الختامي صفقات مليارية لكبرى الشركات أبرزها ((أدنوك)) و((مصدر)) و((إيدج)) عبر مشاريع عملاقة في قطاعات النفط والطاقة المستدامة. كما أعلنت وزارة الصناعة عن مبادرات نوعية لتسريع عمليات التحول الرقمي، كما تم التعريف بدول صناعية كبرى مثل ألمانيا بفرص ومزايا الاستثمار في الدولة.

اجتماع

فقد عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماعاً مع شركات ألمانية لتسليط الضوء على المزايا التي تقدمها الإمارات، وتعزيز التعاون في القطاع الصناعي. واطلع المستثمرون خلال الاجتماع على الحوافز المتاحة في الدولة، والتي تمكن وتعزز النمو الصناعي المستدام.

يأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ((أديبك 2023))، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأدنوك، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، ومجموعة كيزاد، ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، والمنطقة الحرة بالفجيرة، ومدينة دبي الصناعية.

وانعقد الاجتماع الإماراتي الألماني برئاسة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبدعم من المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة. وخلال الاجتماع، سلط السويدي الضوء على ما تم إحرازه من تقدم في الارتباطات السابقة مع ألمانيا في إطار اتفاقية تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، مشدداً على ما تقدمه الإمارات من مزايا وفرص في هذا المجال. وسلط الشركاء الإمارات الضوء على الفرص والحوافز التي يمكن للشركات الاستفادة منها ضمن أنشطتهم الصناعية في الدولة.

محفزات

في سياق متصل، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حزمة محفزات جديدة تهدف إلى دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وتعزيز تحولها الرقمي والتكنولوجي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتشمل حزمة المحفزات، الهادفة إلى دعم الشركات الصناعية في الإمارات، حلول تمويل للتكنولوجيا المتقدمة، وفرص الحصول على التأشيرة الذهبية، إضافة إلى تقييمات مجانية لنضج التكنولوجيا عبر مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، من خلال شراكتها مع ((ماكس بايت تكنولوجي)) و((شنايدر إلكتريك)) ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

ويشكل مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كإحدى مبادرات برنامج التحول التكنولوجي، إطاراً شاملاً لقياس النضج الرقمي واستدامة المصانع. ويسهم المؤشر في تمكين الشركات الصناعية من دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وجرى تطوير المؤشر بالتعاون مع كبار المصنعين والشركات الاستشارية والتكنولوجية والخبراء.