«دانوب هوم» تقدم خيارات غير محدودة في رأس الخيمة

كشفت شركة دانوب هوم، العاملة في مجال تحسين المنازل وتجارة التجزئة للأثاث في دول مجلس التعاون الخليجي، عن سلسلة من التطورات التي تعد بتحسين الطريقة التي يتسوق بها العملاء لشراء منازلهم من خلال متجرها الرئيسي المتجدد في رأس الخيمة. وكانت صالة العرض في رأس الخيمة أول صالة عرض لدانوب هوم على الإطلاق والتي بدأت في عام 2008. وكانت تُعرف في البداية باسم دانوب بيلد مارت، قبل أن تخضع لعملية تغيير العلامة التجارية لتصبح دانوب هوم.

وقال عادل ساجان، المدير العام لمجموعة الدانوب: إن النهج القديم المتمثل في عرض المنتجات ببساطة للعملاء للشراء، على الرغم من نجاحه، ليس هو النهج الأفضل عندما يتعلق الأمر بتلبية احتياجات العملاء، ومع قاعدة عملاء متنوعة بمتطلبات متنوعة، تم تصميم طريقة العرض الجديدة داخل المتجر مع وضع العملاء واحتياجاتهم في الاعتبار مع شاشات عرض مصممة بذكاء لتعرض الإمكانات التي تحملها المساحات المختلفة في المنزل.

يمتد دانوب هوم رأس الخيمة على مساحة 60,000 قدم مربعة ويتميز بمجموعة جديدة تماماً من المنتجات عالية الجودة عبر مجموعة واسعة من الفئات بما في ذلك الأثاث المنزلي وأثاث الحدائق، والديكور، والأدوات المنزلية، والأجهزة والمعدات، والإضاءة والثريات، والأدوات الكهربائية، وتجهيزات الحمامات. والسيراميك والأرضيات والسجاد والستائر الجاهزة والقابلة للتخصيص والمطابخ المعيارية، وغير ذلك الكثير، مع حرصها الشديد على التنوع والابتكار، تضمن دانوب هوم وجود ما يناسب الجميع في هذه المجموعة الواسعة، والتي تلبي مختلف الأذواق.

وأكد سيد حبيب، المدير الإداري لدانوب هوم، على نهج العلامة التجارية الذي يركز على العملاء، قائلاً: ((تجربة التسوق الخاصة بالعملاء هي أولويتنا. لقد قمنا بإعادة تصميم متجرنا بدقة لنوفر رحلة سلسة أثناء استكشاف مجموعتنا الواسعة من المنتجات.