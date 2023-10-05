شراكة استراتيجية بين «نخيل» و«أدرياتيك ماريناس»

أبرمت ((نخيل)) شراكة استراتيجية مع ((أدرياتيك ماريناس))؛ المطور والمالك والمشغل لأرقى مرسى لليخوت الفاخرة في العالم ((بورتو مونتينيغرو)) الحائز شهادة الاعتماد البلاتينية المرموقة من جمعية موانئ اليخوت البريطاني.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم ((أدرياتيك ماريناس)) من خلال منصتها لإدارة المرسى ((إم-ماريناس باي بورتو مونتينيغرو)) بتقديم معاييرها التي لا مثيل لها في إدارة المراسي وخبرة مجتمع اليخوت الفاخرة لتعزيز مجتمعات ((نخيل)) السكنية المطلة على الواجهة البحرية التي تقدم تجارب معيشية مبتكرة لأنماط الحياة العصرية العالمية.