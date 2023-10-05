شراكة استراتيجية بين «نخيل» و«أدرياتيك ماريناس»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أبرمت ((نخيل)) شراكة استراتيجية مع ((أدرياتيك ماريناس))؛ المطور والمالك والمشغل لأرقى مرسى لليخوت الفاخرة في العالم ((بورتو مونتينيغرو)) الحائز شهادة الاعتماد البلاتينية المرموقة من جمعية موانئ اليخوت البريطاني.
وبموجب هذه الشراكة، ستقوم ((أدرياتيك ماريناس)) من خلال منصتها لإدارة المرسى ((إم-ماريناس باي بورتو مونتينيغرو)) بتقديم معاييرها التي لا مثيل لها في إدارة المراسي وخبرة مجتمع اليخوت الفاخرة لتعزيز مجتمعات ((نخيل)) السكنية المطلة على الواجهة البحرية التي تقدم تجارب معيشية مبتكرة لأنماط الحياة العصرية العالمية.
MENAFN05102023000110011019ID1107198852
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.