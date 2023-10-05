«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» بدبي تبحث مع تجار الخضار والفواكه تعزيز التجارة عبر السفن الخشبية

عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة بمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، لقاءً موسعاً مع تجار الخضار والفواكه بسوق الحمرية في إمارة دبي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين المكتب الملاحي ومتعامليه من مختلف القطاعات التجارية عبر سلسلة من الاجتماعات الدورية.

وأشار سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى أن المؤسسة تفخر بتقديم خدماتها لنخبة من المتعاملين المميزين في القطاع التجاري والاقتصادي بلغ عددهم أكثر من384 ألف متعامل من الأفراد والشركات؛ لذلك تحرص المؤسسة على الحفاظ على قاعدة متعامليها من خلال تعزيز عمليات التواصل معهم عبر عقد اللقاءات الدورية وورش العمل لمناقشة سبل تطوير التجارة، ووضع المقترحات وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تواجه مستقبل التجارة.

وأكد بن سليم أن مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية يعتبر النافذة التجارية الأولى والمحطة الأهم لكثير من التجار في الدول المجاورة، الذين اختاروا دبي وجهة مفضلة للتجارة، وإيماناً منا بأهمية وعراقة التجارة عبر السفن الخشبية حرصنا بشكل دوري من خلال فريق عملنا في مكتب الوكيل الملاحي ودي بي ورلد وجمارك دبي على عقد اللقاءات مع التجار من مختلف القطاعات التجارية، بما يسهم في خدمتهم بشكل أفضل وتحقق متطلباتهم وسعادتهم؛ وبالتالي الحفاظ على حجم النشاط التجاري عبر السفن الخشبية في الإمارة، وجعل دبي وجهة تجارية مفضلة للتجار والمستثمرين، ونسعى لاستقطاب المزيد من الشراكات والمتعاملين، وهو ما يتوافق مع رؤية المؤسسة في تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً ومستداماً لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

لقاء

وعقد مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، مؤخراً، لقاءً مع تجار الخضار والفواكه، بحضور ممثلي دي بي ورلد وجمارك دبي وشركات الشحن والتخليص، لمناقشة مقترحات تطوير الخدمات وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه التجار؛ بهدف تقديم خدمات عالية المستوى، كما استمع ممثلو مكتب الوكيل الملاحي إلى احتياجات وملاحظات التجار وبعض المعوقات التي تواجه عملية الاستيراد بشكل عام، وسبل حلها بما يضمن تحقيق مستوى متقدم لرضا المتعاملين.

وخلال اللقاء، أكد محمود خوري، المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المكتب يبذل جهوداً كبيرة في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير لتجار المواد الغذائية، وعلى رأسها الخضار والفواكه، وذلك من خلال تقديم أفضل التسهيلات لتيسير حركة نقلها ووصولها إلى الأسواق المحلية بسهولة تامة والحفاظ عليها من التلف.