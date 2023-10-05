«الاتحاد العقارية» يقفز %5 و«إعمار العقارية» يتصدر التداولات

تصدر سهم ((الاتحاد العقارية)) ارتفاعات 8 أسهم بسوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 5.2%، ليغلق عند 0.401 درهم، وذلك بعد الإعلان عن بدء تنفيذ اتفاقية التسوية بين الشركة، ورئيس مجلس الإدارة السابق.

وأغلق سوق دبي المالي عند مستوى 4142.92 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.18%، واستحوذت 3 أسهم على نحو نصف سيولة سوق دبي المالي الإجمالية بنسبة 53.7%، وهي ((إعمار العقارية))، و((الاتحاد العقارية))، و((شعاع كابيتال))، بسيولة 267.5 مليون درهم.

وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات السوق، مسجلاً سيولة ناهزت 148.4 مليون درهم، ليغلق عند 7.8 دراهم.

وارتفع في سوق دبي أسهم ((أمان)) 4.2%، و((اكتتاب القابضة)) 3.9%، و((بي أتش إم كابيتال)) 3.2%، و((الإثمار القابضة)) 3%.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9762.17 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.63%، وشهد السوق صعود أسهم ((فودكو الوطنية)) 6%، و((بنك الشارقة)) 4.3%، و((ألفا ظبي القابضة)) 2.8%، و((منازل)) 2.8%، و((الجرافات البحرية)) 1.9%.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 215 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 114.3 مليون درهم، ليغلق عند 20.36 درهما.ً

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة بنحو 1.47 مليار درهم، موزعة بواقع 968.2 مليون درهم في سوق أبوظبي، و497.97 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 615.15 مليون سهم، عبر تنفيذ 25.2 ألف صفقة.