«نوتريدور» تفتتح مصنعاً للألبان في «دبي الصناعية»

أعلنت شركة ((نوتريدور))، المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والتابعة لمجموعة ((تي جي آي))، عن افتتاح مصنعها الأول الحديث لإنتاج الألبان في الإمارات، وذلك في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة ((تيكوم))، بتكلفة بلغت 75 مليون درهم.

وتستهدف الشركة تلبية الطلب على منتجات الألبان عالية الجودة تحت علامتها التجارية ((أبيفيا)). وتبلغ المساحة الإجمالية للمصنع الجديد 100 ألف قدم مربعة، وقد تم إنشاؤه في غضون أقل من عام، علماً بأنه مجهز بأحدث التقنيات والابتكارات في مجال تصنيع الألبان لتعزيز قدرة ((أبيفيا)) على مواصلة توفير منتجات عالية الجودة لعملائها. ومن شأن بدء العمليات التجارية في المصنع أن يُضاعف القدرة الإنتاجية لعلامة ((أبيفيا)) لتصل إلى 120 ألف لتر من الحليب يومياً.

حضر حفل تدشين المصنع نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى وكبار الشخصيات، منهم المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، وهلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، ومحمد علي الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، وسنكا بيسواز، الرئيس التنفيذي لشركة ((نوتريدور)).

مشاريع

وقال محمد علي الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: يعد افتتاح المصنع دليلاً على الدعم المتواصل الذي توفره مجموعة تيكوم ومدينة دبي الصناعية في إطار التزامهما بتعزيز بيئة مواتية للمشاريع الجديدة؛ ما يسهم بشكل مباشر في خطط التنويع الاقتصادي بدبي وينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويأتي إطلاق مصنع الألبان الحديث مؤخراً في الوقت الذي تسعى فيه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى الاستفادة من الدعم المشترك الذي توفره الجهات المعنية والشركاء للمضي قدماً لتحقيق مستهدفات الأجندة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التصنيع في الإمارة، حيث تعد خطوة مهمة على صعيد المبادرة والاستثمار، بما يسهم في إيجاد بيئة ترعى ريادة الأعمال وتحتضن الابتكار وتحفز التوسع الاقتصادي. ونحن ملتزمون بدعم مبادرات النمو والاستثمار المماثلة، لما لهما من دور فعال في تحفيز التقدم الاقتصادي والإسهام في رفد النمو المستدام للإمارة.

وسيعمل المصنع الجديد على توفير منتجات الألبان ذات القيمة المضافة، بما يدعم أهداف ((نوتريدور)) المتمثلة في الحد من الاعتماد على الاستيراد وترسيخ مكانتها ضمن قطاع الأغذية والمشروبات على المستوى الإقليمي. وتتوقع ((نوتريدور)) تحقيق إيرادات بقيمة 110 ملايين درهم إماراتي من تشغيل المصنع.

أمن غذائي

وقال سعود أبو الشوارب: تزداد اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية التصنيع المحلي ضمن قطاع الأغذية والمشروبات في ظل تطور الظروف الاقتصادية والبيئية حول العالم، فتعزيز سلاسل التصنيع المحلية هو من الركائز الأساسية لضمان الأمن الغذائي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر إيجابي على البيئة على الصعيد العالمي.

وأضاف: يعد افتتاح مصنع ((نوتريدور)) بمنزلة خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية والمشروبات الحيوي، وسوف يسهم موقعه الاستراتيجي ضمن مدينة دبي الصناعية في مواصلة تعزيز الأمن الغذائي على الصعيدين المحلي والإقليمي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 في الإمارات. ويؤكد المصنع الدور المحوري الذي تضطلع به مدينة دبي الصناعية في دعم والإسهام في تحقيق الاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى تعزيز إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

كفاءات محلية

وقال سنكا بيسواز، الرئيس التنفيذي لشركة ((نوتريدور)): يعد افتتاح هذا المصنع إنجازاً بارزاً بالنسبة لشركة ((نوتريدور)) وعلامتها التجارية ((أبيفيا))، حيث سيتيح لنا ذلك تصنيع منتجاتنا محلياً؛ وبالتالي تلبية الطلب المتزايد على منتجات الألبان عالية الجودة في المنطقة.

وأضاف: نحرص على الإسهام في تحقيق الأهداف المرتبطة بالأمن الغذائي في الإمارات. وفي ظل توجه المزيد من السكان نحو المنتجات الغذائية عالية الجودة في الإمارات، نفخر في ((نوتريدور)) بإسهامنا في دعم مبادرة ((اصنع في الإمارات)) من خلال افتتاح مصنعنا الجديد في مدينة دبي الصناعية.