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إقبال كبير على شراء الفلل في دبي خلال الشهر الماضي

10/5/2023 7:23:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت منصة ((بروبرتي فايندر)) عن نمو قوي في الإقبال على شراء الفلل في دبي خلال سبتمبر الماضي، حيث ارتفعت إلى %43 مقابل %39.8 في سبتمبر 2022.

وذكرت المنصة في تقرير لها أن %57 من الباحثين عن منازل والمهتمين بشراء العقارات بحثوا عن شقق سكنية، بينما اهتم 43 % بالبحث عن الفلل والـ((تاون هاوس)). وفي قطاع الإيجار، بحث 81 % من المستأجرين عن الشقق، في حين حظيت الفلل باهتمام 19 % منهم.

وحازت الشقق المفروشة اهتمام 69.7 % من المستأجرين، بينما تركزت 28.9 % من الطلبات على الوحدات غير المفروشة. أما المستأجرون القادرون على تحمل كلفة استئجار الفلل أو وحدات تاون هاوس، فقد فضل نحو 57 % منهم وحدات غير مفروشة، بينما بحث 43 % عن وحدات مفروشة.

وأفادت البيانات أن 38 % من المستأجرين بحثوا عن وحدات سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة، و29 % عن وحدات مكونة من غرفتي نوم، و23 % عن وحدات استوديو، بينما حظيت وحدات الفلل والـ((تاون هاوس)) المؤلفة من 3 غرف نوم على النسبة الكبرى من اهتمام المستأجرين مسجلة %49، بينما اهتم %31 باستئجار وحدات مكونة من أربع غرف نوم أو أكثر.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في ((بروبرتي فايندر)): شهدنا تغييرات في اهتمامات الباحثين عن منازل في دبي، بدءاً من زيادة الملكية وحتى المشاريع الجديدة. اليوم توفر العقارات في الإمارات خيارات متنوعة لجميع الباحثين، سواء كان ذلك ضمن عملية الشراء أو الإيجار. ومع اقترابنا من الربع القادم، نؤكد الالتزام بمنح الإمكانات الأكبر لنمو العقارات في المنطقة من خلال مجموعتنا الواسعة من الأدوات المصممة لجعل رحلة الباحثين عن منازل ممتعة وسلسة.

ضمت قائمة المناطق الأكثر بحثاً عنها لاستئجار الشقق، دبي مارينا، الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، أبراج بحيرة جميرا، بينما حظيت دبي هيلز إستيت وجميرا والبرشاء ودبي هيلز 2 (أكويا) والمرابع العربية باهتمام ملحوظ من قبل الباحثين عن استئجار الفلل أو التاون هاوس. وحافظت بعض المناطق على صدارتها في قائمة المناطق الأكثر بحثاً فيها عن الشقق بغرض التملك في سبتمبر، وهي: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا، في حين احتفظت دبي هيلز إستيت والمرابع العربية ونخلة جميرا)).

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