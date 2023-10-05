1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 1.6 مليار درهم، مع تسجيل 318 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 289.94 مليون درهم، و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 957.71 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 43.35 مليون درهم في نخلة جبل علي .

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات مع 20 مبايعة بقيمة 89.21 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى مع 6 مبايعات بقيمة 26.02 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 220 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 29.02 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 88.94 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 355.19 مليون درهم منها 9 رهونات أراض بقيمة 15.09 مليون درهم و107 رهونات فلل وشقق بقيمة 340.1 مليون درهم.

وتم تسجيل 21 هبة بقيمة 31.86 مليون درهم أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 10.21 ملايين درهم.